Ровно накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны

Инна Ковенько
28 февраля 2026, 15:04
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Ровно накроет внезапное потепление: чем удивит погода в первый день весны
Прогноз погоды в Ровно и области на 1 марта/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Ровно и области 1 марта
  • Когда температура поднимется до 12 градусов

В воскресенье, 1 марта, в Ровенской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью и утром возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Прогноз погоды в Ровно и области на 1 марта

В воскресенье температура воздуха в Ровенской области ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, днем синоптики прогнозируют от 7 до 12 градусов тепла. В Ровно ночью ожидается от -3 до -5 градусов, а днем столбики термометров будут показывать 9-11 градусов тепла.

Предупреждение синоптиков

В течение суток 1 марта по городу Ровно и области на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Какая будет погода в Украине в марте - прогноз синоптиков

Погода в Украине в марте 2026 года будет соответствовать норме. Только в нескольких областях будет теплее, чем обычно. Подробный прогноз погоды на месяц озвучил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в первый месяц весны температура воздуха и количество осадков в большинстве областей Украины будут соответствовать норме. Средняя месячная температура ожидается в пределах нормы - 1-7° тепла. Только на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей местами 60-98 мм — это также в пределах нормы (80-100%).

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в Украине будет переменная облачность, местами ожидаются слабые туманы. На дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили о снежнолавинной опасности в высокогорье Закарпатской области. Она связана с оттепелью. 3 уровень опасности продержится с 28 февраля по 2 марта.

Напомним, в Ровенской области в течение 28 февраля - 2 марта прогнозируется теплая и преимущественно сухая погода. В области будет господствовать область повышенного давления, что обусловит отсутствие существенных осадков.

Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

    прогноз погоды новости Ровно Новости Ровенской области Погода в Ровно
