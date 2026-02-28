Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Визуальные головоломки - это не только развлечение, но и отличный способ поддерживать мозг в тонусе. Они развивают внимательность и тренируют память.

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особой популярностью пользуются задания формата "Найдите отличия". Суть проста: перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми скрыты небольшие различия. Однако обнаружить их бывает не так легко, как кажется на первый взгляд, пишет Jagranjosh.

На этот раз вам предстоит внимательно рассмотреть изображения с танцующей девушкой. Внешне они выглядят идентичными, но между ними спрятаны три отличия. У вас есть всего 43 секунды!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Сконцентрируйтесь и изучите каждую мелочь. Разница может заключаться в цвете, форме деталей или их расположении. Иногда отличия скрываются там, где вы меньше всего ожидаете.

Ограничение по времени добавляет заданию азарта: важно не просто найти различия, а сделать это как можно быстрее.

Удалось справиться?

Если вы нашли все три отличия - у вас отличная наблюдательность и высокая концентрация внимания.

Если нет - не расстраивайтесь. Попробуйте ещё раз или проверьте правильный ответ ниже и сравните с тем, что заметили вы.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

