Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

Особой популярностью пользуются задания формата "Найдите отличия". Суть проста: перед вами две почти одинаковые картинки, между которыми скрыты небольшие различия. Однако обнаружить их бывает не так легко, как кажется на первый взгляд, пишет Jagranjosh.
На этот раз вам предстоит внимательно рассмотреть изображения с танцующей девушкой. Внешне они выглядят идентичными, но между ними спрятаны три отличия. У вас есть всего 43 секунды!
Сконцентрируйтесь и изучите каждую мелочь. Разница может заключаться в цвете, форме деталей или их расположении. Иногда отличия скрываются там, где вы меньше всего ожидаете.
Ограничение по времени добавляет заданию азарта: важно не просто найти различия, а сделать это как можно быстрее.
Удалось справиться?
Если вы нашли все три отличия - у вас отличная наблюдательность и высокая концентрация внимания.
Если нет - не расстраивайтесь. Попробуйте ещё раз или проверьте правильный ответ ниже и сравните с тем, что заметили вы.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред