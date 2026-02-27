Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

Главное из новости:
- Негерметичная резинка в холодильнике снижает эффективность охлаждения
- Щель заставляет компрессор работать непрерывно
- Чистый и эластичный уплотнитель экономит энергию
Холодильники часто перестают эффективно работать не из-за поломки компрессора или недостатка фреона, а из-за детали, на которую обычно никто не обращает внимания — уплотнительную резинку на дверце. Именно она определяет, способен ли прибор удерживать холод и работать без перегрузок, пишет ТСН.
Почему резинка решает все
Когда уплотнитель высыхает или деформируется, дверцы перестают плотно прилегать. Холодный воздух выходит наружу, а компрессор вынужден работать без пауз, пытаясь компенсировать потери. Это не только увеличивает потребление электроэнергии, но и ускоряет износ техники.
Проверить состояние резинки можно за минуту: достаточно зажать между дверцами лист бумаги. Если он легко выдергивается - герметичность нарушена.
Откуда берутся проблемы
Специалисты объясняют, что уплотнитель теряет эластичность из-за:
- естественного старения материала;
- перегрева кухни или самого корпуса холодильника;
- неправильную чистку агрессивными средствами;
- случайные механические повреждения;
- накопление жира и пыли, которые создают пленку и мешают плотному прилеганию.
Даже небольшая щель делает охлаждение нестабильным: холодильник постоянно "гонит" холод, но не может достичь нужной температуры.
Как продлить жизнь уплотнителя
Эксперты советуют регулярно протирать резинку теплой водой с мягким моющим средством. Это помогает сохранить ее гибкость и предотвращает появление микротрещин.
Иногда уплотнитель можно восстановить, осторожно прогрев его феном — тепло возвращает форму и эластичность. Но если резинка порвалась или потеряла структуру, ее придется заменить. Это недорогая деталь, которую легко установить самостоятельно.
Если с резинкой все в порядке
Когда уплотнитель в норме, специалисты советуют проверить вентиляцию вокруг холодильника. Перегретый корпус также снижает эффективность охлаждения и заставляет компрессор работать интенсивнее.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
