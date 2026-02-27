Укр
Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

Дарья Пшеничник
27 февраля 2026, 19:02обновлено 27 февраля, 19:35
От состояния одной простой детали зависит, насколько эффективно работает ваш холодильник.
Почему холодильник плохо морозит / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • Негерметичная резинка в холодильнике снижает эффективность охлаждения
  • Щель заставляет компрессор работать непрерывно
  • Чистый и эластичный уплотнитель экономит энергию

Холодильники часто перестают эффективно работать не из-за поломки компрессора или недостатка фреона, а из-за детали, на которую обычно никто не обращает внимания — уплотнительную резинку на дверце. Именно она определяет, способен ли прибор удерживать холод и работать без перегрузок, пишет ТСН.

Почему резинка решает все

Когда уплотнитель высыхает или деформируется, дверцы перестают плотно прилегать. Холодный воздух выходит наружу, а компрессор вынужден работать без пауз, пытаясь компенсировать потери. Это не только увеличивает потребление электроэнергии, но и ускоряет износ техники.

Проверить состояние резинки можно за минуту: достаточно зажать между дверцами лист бумаги. Если он легко выдергивается - герметичность нарушена.

Откуда берутся проблемы

Специалисты объясняют, что уплотнитель теряет эластичность из-за:

  • естественного старения материала;
  • перегрева кухни или самого корпуса холодильника;
  • неправильную чистку агрессивными средствами;
  • случайные механические повреждения;
  • накопление жира и пыли, которые создают пленку и мешают плотному прилеганию.

Даже небольшая щель делает охлаждение нестабильным: холодильник постоянно "гонит" холод, но не может достичь нужной температуры.

Как продлить жизнь уплотнителя

Эксперты советуют регулярно протирать резинку теплой водой с мягким моющим средством. Это помогает сохранить ее гибкость и предотвращает появление микротрещин.

Иногда уплотнитель можно восстановить, осторожно прогрев его феном — тепло возвращает форму и эластичность. Но если резинка порвалась или потеряла структуру, ее придется заменить. Это недорогая деталь, которую легко установить самостоятельно.

Если с резинкой все в порядке

Когда уплотнитель в норме, специалисты советуют проверить вентиляцию вокруг холодильника. Перегретый корпус также снижает эффективность охлаждения и заставляет компрессор работать интенсивнее.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки
Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки / Инфографика: Главред

