Если холодильник плохо морозит: вот что нужно сделать, прежде чем вызывать мастера

От состояния одной простой детали зависит, насколько эффективно работает ваш холодильник.

Почему холодильник плохо морозит / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Холодильники часто перестают эффективно работать не из-за поломки компрессора или недостатка фреона, а из-за детали, на которую обычно никто не обращает внимания — уплотнительную резинку на дверце. Именно она определяет, способен ли прибор удерживать холод и работать без перегрузок, пишет ТСН.

Почему резинка решает все

Когда уплотнитель высыхает или деформируется, дверцы перестают плотно прилегать. Холодный воздух выходит наружу, а компрессор вынужден работать без пауз, пытаясь компенсировать потери. Это не только увеличивает потребление электроэнергии, но и ускоряет износ техники.

Проверить состояние резинки можно за минуту: достаточно зажать между дверцами лист бумаги. Если он легко выдергивается - герметичность нарушена.

Откуда берутся проблемы

Специалисты объясняют, что уплотнитель теряет эластичность из-за:

естественного старения материала;

перегрева кухни или самого корпуса холодильника;

неправильную чистку агрессивными средствами;

случайные механические повреждения;

накопление жира и пыли, которые создают пленку и мешают плотному прилеганию.

Даже небольшая щель делает охлаждение нестабильным: холодильник постоянно "гонит" холод, но не может достичь нужной температуры.

Как продлить жизнь уплотнителя

Эксперты советуют регулярно протирать резинку теплой водой с мягким моющим средством. Это помогает сохранить ее гибкость и предотвращает появление микротрещин.

Иногда уплотнитель можно восстановить, осторожно прогрев его феном — тепло возвращает форму и эластичность. Но если резинка порвалась или потеряла структуру, ее придется заменить. Это недорогая деталь, которую легко установить самостоятельно.

Если с резинкой все в порядке

Когда уплотнитель в норме, специалисты советуют проверить вентиляцию вокруг холодильника. Перегретый корпус также снижает эффективность охлаждения и заставляет компрессор работать интенсивнее.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки / Инфографика: Главред

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

