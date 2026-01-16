Можно ли ставить горячую еду в холодильник: неожиданный ответ специалиста

Специалист в сфере безопасности питания и продовольственных услуг объяснила, когда и как нужно класть еду в холодильник.

Существует мнение, что ставить в холодильник контейнер или целую кастрюлю с горячими блюдами нельзя, потому что это повредит холодильнику. Однако мало кто задумывается о собственной безопасности.

Главред узнал , что безопаснее для здоровья человека: есть горячее блюдо, которое сразу положили в холодильник, или держали на поверхности до полного остывания. Об этом рассказали на YouTube-канале главной больницы Массачусетса.

Можно ли класть горячую пищу в холодильник

Диетолог из Департамента питания и продовольственных услуг Стейси Нельсон отметила, что значительно безопаснее класть горячую пищу в холодильник сразу после приготовления, чем оставлять ее на столе для охлаждения.

Кроме того, она поделилась лайфхаком, как быстрее охладить еду. Например, если есть большая кастрюля горячего супа, его можно разлить по нескольким контейнерам и таким образом еда быстрее и равномернее остынет, при этом вреда для холодильника будет меньше.

Об источнике: Массачусетская главная больница Массачусетская главная больница — учебная больница, расположенная в районе Вест-Энд города Бостон, штат Массачусетс. Это крупнейшее клиническое учебно-исследовательское учреждение Гарвардской медицинской школы, где расположена крупнейшая в мире исследовательская программа на базе больницы с годовым бюджетом на исследования более 1,2 миллиарда долларов в 2021 году, пишет Википедия.

