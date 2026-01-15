Эксперты раскрыли, где категорически запрещено ставить генератор: перечень мест

Если генератор установить в неподходящем месте, это может создать критическую угрозу для жизни и безопасности людей.

Где запрещено ставить генератор - как должен стоять генератор / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Где запрещено ставить генератор

Как должен стоять генератор

Когда нельзя включать генератор

Генератор может стать настоящим спасением во время отключений света, но его неправильное использование способно превратить полезное устройство в источник серьезной опасности.

Главред расскажет, в каких местах не стоит ставить генератор.

Где нельзя ставить генераторы

U.S. Consumer Product Safety Commission предупреждает, что установка генератора на балконе квартиры может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья. Даже если двери или окна открыты, угарный газ, который образуется во время работы двигателя, может быстро накапливаться в помещении. Этот газ не имеет запаха и цвета, поэтому человек не почувствует опасности, пока не появятся симптомы отравления. В тяжелых случаях последствия могут быть смертельными.

Кроме того, балконные конструкции не предназначены для работы техники с двигателем внутреннего сгорания: вибрация и высокая температура повышают риск пожара, особенно если рядом есть легковоспламеняющиеся материалы.

Также опасно использовать генератор в гараже, подвале или другом закрытом помещении. В таких пространствах вентиляция ограничена или отсутствует. Выхлопные газы там быстро накапливаются и создают смертельную концентрацию угарного газа.

Также категорически нельзя ставить генератор вблизи окон, дверей и вентиляционных отверстий. На улице он должен быть расположен так, чтобы выхлопы не попадали внутрь дома. Даже небольшое количество газа, попавшее в помещение, способно создать опасную концентрацию.

Об источнике: U.S. Consumer Product Safety Commission U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) — независимое федеральное агентство США, созданное в 1972 году для защиты потребителей от опасных или дефектных товаров. Его главная цель заключается в уменьшении количества травм и смертей, связанных с использованием бытовой продукции. Комиссия разрабатывает стандарты безопасности, проводит расследования инцидентов, информирует общественность о рисках и организует отзыв опасных изделий с рынка. CPSC уделяет особое внимание вопросам, касающимся бытовой техники, детских товаров, мебели и электроприборов.

