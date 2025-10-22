Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Как получить свет без генератора: простой способ с автомобильным аккумулятором

Руслан Иваненко
22 октября 2025, 23:27
21
Как использовать автомобильный аккумулятор для освещения дома и зарядки телефонов во время отключений электроэнергии
Авто. Аккумулятор
Автомобильный аккумулятор поможет организовать подсветку и зарядку телефонов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как подключить LED-лампу к автомобильному аккумулятору
  • Какие приборы можно безопасно запитать от домашнего АКБ
  • Когда и почему не стоит подключать бытовые приборы к АКБ

Во время частых отключений электроэнергиимногие украинцы ищут недорогие и простые способы получить минимальное питание. Использование автомобильного аккумулятора поможет обеспечить минимальное освещение и зарядку телефонов, ноутбуков и небольших бытовых приборов, пишет РБК-Украина.

Главред решил рассказать, можно ли безопасно получить электроэнергию во время длительных отключений.

видео дня

Эксперты отмечают, что автомобильный аккумулятор (АКБ) - доступный и удобный вариант для организации подсветки и зарядки небольших устройств.

Что потребуется

Для организации домашнего освещения понадобятся лишь:

  • автомобильный аккумулятор с остаточным зарядом;
  • несколько метров изолированного провода;
  • патрон или готовый фонарь под LED-лампу.

Подключение лампы к клеммам АКБ позволяет светильнику работать десятки часов. Важно следить, чтобы напряжение не падало ниже 10 В, чтобы избежать глубокого разряда и повреждения батареи. Один средний аккумулятор может обеспечить работу 2-3 LED-ламп одновременно.

Как подключить дополнительные устройства через прикуриватель

Если дома есть розетка от автомобильного прикуривателя или переходник, ее легко установить. Через такую точку питания можно подключать 12-вольтные зарядные устройства, проводные лампы или небольшие вентиляторы. Это безопасный и быстрый способ организовать дополнительные источники энергии без сложного монтажа.

Как получить 220 В для маломощной техники

Чтобы преобразовать постоянный ток 12 В в стандартные 220 В, эксперты советуют использовать инвертор мощностью 300-500 Вт. Это позволит заряжать ноутбуки, питать роутеры, светильники и другую маломощную технику.

В то же время специалисты не рекомендуется подключать бытовые приборы с высоким потреблением (утюги, чайники, холодильники), поскольку это быстро разрядит АКБ и может его повредить.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Он мог бы сидеть дома": 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садика

"Он мог бы сидеть дома": 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садика

00:31Украина
США ввели санкции против РФ: кто из компании-"гигантов" попали в список

США ввели санкции против РФ: кто из компании-"гигантов" попали в список

00:15Мир
В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

23:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Последние новости

00:53

Трамп отказался от переговоров с Путиным: что стало ключевым фактором

00:43

День рождения под звуки ракет: Анна Кошмал раскрыла свое единственное желание

00:31

"Он мог бы сидеть дома": 67-летний генерал-майор спасал детей из горящего садикаФотоВидео

00:15

США ввели санкции против РФ: кто из компании-"гигантов" попали в список

22 октября, среда
23:27

Как получить свет без генератора: простой способ с автомобильным аккумулятором

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
23:08

В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

22:58

США готовят "существенный" удар по РФ: Бессент заинтриговал заявлением

22:52

В 16 живет сам: Димопулос вызверилась на подписчицу за вопрос о сыне

22:41

"Раньше с женой кайфовали": жених Леси Никитюк рассказал о жизни с ведущей

Реклама
22:34

Через сколько часов после употребления алкоголя можно садиться за руль - важные правила

22:28

Полесье нацелилось на талант Динамо - сможет ли клуб подписать игрока

22:21

США сняли ключевое ограничение на удары по России западным оружием - детали от WSJ

21:52

Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцамВидео

21:43

"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

21:30

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:07

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимойВидео

21:01

Как заснуть за 2 минуты - ученые проанализировали популярный военный методВидео

20:53

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии актуально

20:50

Украинский актер снялся вместе с Ричардом Гиром - что он о нем рассказал

20:44

Блондинка, не похожа на маму: младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения

Реклама
20:34

Чем можно зарядить телефон, если нет света: очень хорошие и полезные советыВидео

20:25

Как восстановить плодородие почвы в теплице: простой ингредиент, который дает результатВидео

20:02

Даже тереть не нужно: девушка рассказала, как вывести плесень из герметика

19:43

Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на СечиВидео

19:21

Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

19:00

Ворвутся мощные ливни и мороз: синоптики назвали дату ухудшения погоды

18:53

Где и насколько завтра будут выключать свет: подробности от "Укрэнерго"

18:39

Макароны по-королевски: занятые хозяйки оценят рецептВидео

18:04

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен более 50 оккупантов - подробностиВидео

18:00

Как можно согреться без отопления: простой способ, о котором многие не знаютВидео

17:32

Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

17:19

Елена Мозговая обратилась к Земфире после массированной атаки РФ по Украине

17:15

Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

17:12

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

16:52

Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

16:42

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:39

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

16:37

Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

16:36

Украина закупит целую армаду новейших истребителей Gripen: детали крупной сделки

16:26

Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знаетВидео

Реклама
16:19

Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону СШАВидео

16:16

150 тонн картошки исчезли: странный пост в Сети лишил фермера урожая

16:09

Ураганное течение онкологии: Симоньян собралась умирать

15:41

Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

15:37

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять