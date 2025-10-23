Бюджетная хитрость водителей: стоит ли устанавливать стяжки на шины зимой

Зимой сцепление шин с дорогой значительно уменьшается.

Управление автомобилем зимой создает ряд трудностей, которые иногда могут испытывать даже самых опытных водителей. Из-за этого многие устанавливают на колеса цепи противоскольжения, чтобы улучшить сцепление с дорогой.

Главред решил разобраться, обязательно ли ставить цепи противоскольжения на шины.

Для чего нужны стяжки на шинах

SlashGear пишет, что существуют заменители аварийных цепей противоскольжения - стяжки. Они предназначены для того, чтобы вытаскивать авто из снега, льда и грязи.

Отмечается, что поднятые зубчатые пластиковые выступы помогают шине сцепляться со скользкими поверхностями. Однако, это одноразовые решения, которые не предназначены для длительного использования.

Как работают стяжки на шинах

Стяжки плотно обматывают вокруг колеса, что создает сцепление между шиной и дорогой.

Стоит заметить, что установка этих стяжек непростая, поскольку требует протягивания их через обод и вокруг всей шины.

Кроме того, они изготовлены из пластика и не имеют необходимой прочности и постоянной полезности, которую ассоциируют с традиционными цепями противоскольжения.

Что можно использовать вместо цепей противоскольжения

Существует много других альтернатив цепям противоскольжения, которые помогут автомобилю преодолеть снег и гололед. Они работают лучше, чем стяжки. Например:

снежные носки противоскольжения;

противоскользящие снежные ленты;

шипованные шины.

Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

