С 2026 года на дорогах появятся авто с розовыми номерами - все подробности

- Где появятся розовые временные номерные знаки розового цвета
- Зачем вводят новые розовые номера вместо белых
- Для каких транспортных средств предназначены розовые номера
С 2026 года во Франции на дорогах появятся автомобили с розовыми временными номерными знаками, которые заменят нынешние белые. Нововведение должно упорядочить систему временных регистраций и поможет избежать злоупотреблений, которая ранее приводила к штрафам. Об этом пишет французское издание Frandroid.
Для каких автомобилей предназначены розовые номера
Розовые временные номера предназначены для новых транспортных средств, импортируемых авто и тестовых машин. Они будут иметь стандартную комбинацию "WW", три цифры, две буквы и указанную дату окончания действия. После окончания срока водитель обязан получить постоянные номера, что позволит избежать ситуаций, когда одна и та же комбинация "WW" повторно используется годами.
Представитель полиции департамента Сены Марко Дюпон пояснил, что яркий розовый цвет в сочетании с датой окончания действия позволяет сразу различать действительные временные номера от просроченных даже на расстоянии. Это значительно упрощает работу полиции и административных служб, а также уменьшает количество нарушений, когда автомобиль используется незаконно после завершения срока действия номера.
Какие проблемы существовали с белыми номерами
Сейчас во Франции насчитывается примерно 460 тысяч автомобилей с временными номерами, срок действия которых обычно составляет 4-6 месяцев. Однако некоторые водители пользуются ими годами, что создает административную путаницу и повторное использование комбинаций "WW" каждые 14 месяцев.
Автоюрист Филипп Годен отметил, что это может привести к ситуациям, когда новый владелец авто получает штраф за нарушение, совершенное предыдущим пользователем номера.
Когда начнется выдача розовых номеров
Выдача розовых временных табличек начнется в первом квартале 2026 года. Стоимость новых номеров останется на уровне старых белых, но система обещает стать значительно удобнее для проверок, более прозрачной и безопасной для водителей.
Основная цель введения розовых временных номеров - сделать процесс временной регистрации более прозрачным, сократить риски злоупотреблений и упростить контроль за транспортными средствами. Нововведение позволит полиции и административным органам быстро идентифицировать нарушения, а водителям - избегать недоразумений и штрафов, связанных со старыми номерами.
Об источнике: Frandroid
Frandroid - это французский новостной вебсайт, посвященный новейшим технологиям. Он предлагает новости, тесты, руководства по покупке, советы и видеообзоры, особенно сосредоточенные на Android-устройствах.
