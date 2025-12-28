Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Чуб, шаровары и пояс: что в образе казака было правдой

Марина Иваненко
28 декабря 2025, 15:28
44
Казацкий чуб, пояс и одежда имели практическое значение. Как советская пропаганда превратила воинов в сценический образ.
Почему казаки носили такую одежду?
Почему казаки носили такую одежду / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему казаки носили такую одежду
  • Действительно ли казаки носили красные шаровары

Образ казака в массовой культуре часто напоминает театральную декорацию: яркие атласные шаровары шириной с Черное море и огромные чубы. Однако реальность была значительно суровее - и одновременно интереснее. Почему казацкий строй был идеальным военным снаряжением своего времени, что на самом деле означала прическа-чуб и как советская пропаганда превратила воинов в "танцоров гопака" - рассказывает Главред.

"Шароварщина" как выдумка

Как рассказывают авторы канала "Следы веков", первое, что стоит осознать: то, что мы привыкли видеть на сценах во время выступлений народных ансамблей, - это так называемая "шароварщина", искусственно сформированный образ XIX-XX веков.

видео дня

Настоящие казаки XVI-XVII веков не носили атласных штанов ярко-красного цвета. Их одежда не была декоративной - она была утилитарной.

Практичность превыше всего

Казацкие штаны изготавливали из грубого сукна или полотна. Они действительно были широкими, но не для показухи. Такая форма обеспечивала максимальную свободу движений: казак мог без труда запрыгнуть на коня, сражаться врукопашную или часами сидеть в засаде в камышах.

Кроме того, широкий крой создавал естественную "вентиляцию" во время длительных походов по степи в жару, что было критически важно для выносливости воина.

Челка - не украшение, а знак статуса

Самый узнаваемый элемент - чуб, или "оселедец". Важно понимать: в Запорожской Сечи носить ее имел право не каждый. Это была привилегия опытных воинов, прошедших боевое крещение. Молодым-джурам ношение длинной пряди волос запрещалось.

Видео о том, почему казаки имели именно такой вид, можно посмотреть здесь:

Существует несколько объяснений значения этой прически:

Рыцарская наследственность

Выбритая голова с прядью волос была признаком военной элиты во многих культурах - от степных кочевников до византийских воинов.

Религиозный подтекст

Бытовала легенда, что казак, грешный из-за войны, после гибели будет вытянут Богом из ада именно за чуб.

Гигиеническая целесообразность

В походах, где вши были постоянной проблемой, выбритая голова была самым простым способом сохранить здоровье.

Борода - не для казака

В отличие от московской традиции, где борода считалась символом почтенности, казаки бороды сбривали, оставляя лишь длинные усы. Это была четкая визуальная граница между "степным рыцарем" и "боярским миром".

Практический аспект тоже имел значение: длинные усы могли помогать определять направление ветра - важную деталь для стрельбы, - а также стали элементом строгого военного стиля.

Верхняя одежда и цвета войны

Казацкие жупаны и свиты шились с учетом защиты от ветра, дождя и холода. Преобладали сдержанные цвета: темно-синий, серый, коричневый.

Яркие и дорогие ткани - шелк или бархат - обычно были трофеями из походов и использовались только как парадная одежда, а не повседневное обмундирование.

Пояс как элемент экипировки

Пояс - черес или кушак - был не аксессуаром, а полноценной частью снаряжения. Это был своеобразный "полевой органайзер", на котором носили саблю, ножи, трубку, огниво, кошелек с пулями.

Кроме этого, широкий пояс защищал внутренние органы от постоянной тряски во время быстрой езды верхом.

Как советская пропаганда уничтожила образ воина

В советский период произошла сознательная примитивизация образа казака. Воинов превратили в добродушных крестьян в забавных шароварах, которые только едят вареники и поют песни.

Цель была очевидной - стереть память о казачестве как о государственной и военной элите, которая веками оказывала сопротивление империям.

Казак сегодня

Сегодня, когда украинские воины снова защищают свою землю, образ казака приобретает новое звучание. Это уже не маскарад и не фольклорная картинка, а символ практичности, выносливости и готовности к бою.

Настоящий казацкий строй - это не о танцах, а о профессиональной армии, которая знала цену удобной одежде и меткому оружию.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Следы веков"

YouTube-канал "Следы веков" посвящен истории Украины и популяризации национального культурного наследия. На нем публикуют познавательные видео о казаках, древних традициях, обычаях и выдающихся событиях прошлого. Формат подачи - документальные мини-фильмы с качественной визуализацией и элементами реконструкции. Проект помогает зрителям глубже понять исторические процессы, сохранить память о выдающихся фигурах и событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

казаки Украина интересные новости История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

16:25Украина
Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:52Война
"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

14:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматум

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

Китайский гороскоп на завтра 28 декабря: Быкам - жертвы, Драконам - страх

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войны

Последние новости

16:25

Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

15:37

Все станции проехать можно за 12 минут - где в Украине самое короткое метро

15:28

Чуб, шаровары и пояс: что в образе казака было правдой

15:25

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

15:12

Почему 29 декабря нельзя жаловаться на свою судьбу: какой церковный праздник

Что будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея НовакаЧто будет с гривней в 2026 году, и как война будет влиять на курс – прогноз экономиста Андрея Новака
14:52

Украина и Россия договорились о перемирии, но есть нюанс - МАГАТЭ

14:35

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

14:34

Добрый дедушка или ночной ужас: кем на самом деле является домовой

14:31

"Одевайтесь теплее": синоптик предупредила о сильном морозе

Реклама
14:09

Много спецназовцев РФ ликвидировали: СБС провели мощную операцию на Донетчине

14:02

Нефтяные гиганты и базы в огне: Силы обороны поразили сразу шесть объектов РФВидео

13:53

Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой

13:38

Вопрос Трампа к кремлёвцам: предоплата прошла, где перемирие?мнение

13:34

Почему Кремль боится Львова больше, чем НАТО: главный миф российской пропаганды

13:04

Зарплаты педагогов резко вырастут: МОН назвал дату начисления надбавки

12:55

Враг проникает в центральные районы важного города: военные сделали заявление

12:55

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

12:28

Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

12:05

Погода на Новый год удивит украинцев: где ударит мороз до -19 °C

Реклама
12:01

Гороскоп на завтра 29 декабря: Овнам - важное приглашение, Водолеям - риск

11:55

Звездная закуска на новогодний стол: быстрый рецепт бутербродов с селедкой

11:54

Кинолог назвал пять самых сложных пород собак

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

11:00

Пункт управления РФ воспламенился: СБС провели успешную операцию в Крыму

10:58

Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресеньеФото

10:18

"Украинская власть никогда не подпишет мирные соглашения": экономист объяснил почему

10:14

Гороскоп Таро на неделю с 29 декабря по 4 января: Тельцам - стабильность, Львам - шанс

10:04

Сколько будет стоить доллар после Нового года - неожиданный прогноз банкира

09:31

Отключение света в Украине — графики на 28 декабря (обновляется)

09:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 декабря (обновляется)

09:10

Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет: СМИ назвали причину

09:01

Гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января: Рыбам - перемены, Львам - успех

08:52

Уникальные два сценария: ветеран АТО сказал, как может закончиться война в Украине

08:27

Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

08:14

Карта Deep State онлайн за 28 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ

05:30

Жизнь развернется на 180 градусов: три знака зодиака на пороге больших перемен

04:41

Его можно обойти за несколько минут: где расположен самый маленький город Украины

03:37

Как избавиться от льда во дворе и не убить растения

Реклама
02:55

Землю ждёт удар невиданной силы: ученые предупредили о катастрофической аномалии

02:23

Как легко убрать воск от свечи: секретный трюк, о котором мало кто знает

01:37

Сколько проедет авто после загорания лампочки уровня топлива - реальный запас хода

27 декабря, суббота
23:45

"Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина

22:32

Будет ли стремительный обвал гривни в 2026 году - экономист поделился прогнозом

22:18

Будет ли новый "взлет" доллара: украинцам назвали новый курс в 2026 году

21:27

Очень сложный для ПВО: в ВСУ раскрыли тревожные детали ночного обстрела РФ

20:40

Путин пригрозил захватом новых территорий и поставил Украине ультиматумВидео

20:30

Почти никто не замечает: скрытая функция популярного прибора на кухне меняет всеВидео

19:29

"Это самый благоприятный период": Буданов назвал месяц вероятного завершения войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять