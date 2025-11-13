Двухсотлетняя загадка: могли ли казаки создать собственную субмарину

Вы узнаете:
- Как казаки могли погружать лодку под воду
- Кто впервые описал "ныряющую лодку" в Европе
- Почему это изобретение называют первой субмариной мира
Еще за несколько веков до появления современных субмарин и боевых подводных лодок идея погружения под воду возникла именно на украинских землях - среди запорожских казаков.
Главред решил разобраться, действительно ли легендарные воины имели собственную "ныряющую лодку", которая опередила свое время.
Как рассказывает автор YouTube-канала "Коротко об интересном", об уникальном подводном изобретении упоминали еще французские и английские исследователи XVI века. Одно из первых описаний оставил французский иезуит Рене Фурнье в 1595 году. Он писал о "воинах с севера", которые якобы появлялись из-под воды и внезапно нападали на турецкие берега. Турки считали этот способ атаки невероятным и даже мистическим.
Капитан Монжери и развитие субмарин
Через два века историю казацких подводников снова подхватил известный французский мореплаватель капитан Монжери, который исследовал развитие субмарин.
В своей книге он описал судно с герметичным корпусом, обшитым кожей, которое имело перископ для осмотра и дыхания. По его словам, казаки двигали лодку с помощью весел, уплотненных кожаными манжетами, что предотвращало попадание воды внутрь.
Принцип работы казацкой лодки
Исследователи предполагают, что конструкция могла работать по принципу перевернутой чайки - традиционной казацкой лодки, в которой подводная часть задерживала воздух, позволяя экипажу дышать и незаметно подкрадываться к врагу.
Также в рассказе отмечается, что существует другая гипотеза говорит о деревянных подводных лодках с двойным дном, люками для погружения и всплытия, а для дыхания казаки могли использовать камышовые трубки.
Казаки могли создать первую субмарину
Несмотря на то, что археологических доказательств существования таких аппаратов пока не найдено, многочисленные исторические описания из Франции и Англии свидетельствуют: украинские казаки могли стать первыми создателями субмарины в мире.
Таким образом, первая подводная лодка могла быть не британской и не французской, а именно украинской - созданной запорожскими казаками, которые оставили след не только в истории войн, но и в развитии мировых технологий.
Действительно ли казаки имели собственную субмарину - смотрите в видео на YouTube-канале "Коротко об интересном".
