Двухсотлетняя загадка: могли ли казаки создать собственную субмарину

Еще за несколько веков до появления современных субмарин и боевых подводных лодок идея погружения под воду возникла именно на украинских землях - среди запорожских казаков.

Главред решил разобраться, действительно ли легендарные воины имели собственную "ныряющую лодку", которая опередила свое время.

Как рассказывает автор YouTube-канала "Коротко об интересном", об уникальном подводном изобретении упоминали еще французские и английские исследователи XVI века. Одно из первых описаний оставил французский иезуит Рене Фурнье в 1595 году. Он писал о "воинах с севера", которые якобы появлялись из-под воды и внезапно нападали на турецкие берега. Турки считали этот способ атаки невероятным и даже мистическим.

Капитан Монжери и развитие субмарин

Через два века историю казацких подводников снова подхватил известный французский мореплаватель капитан Монжери, который исследовал развитие субмарин.

В своей книге он описал судно с герметичным корпусом, обшитым кожей, которое имело перископ для осмотра и дыхания. По его словам, казаки двигали лодку с помощью весел, уплотненных кожаными манжетами, что предотвращало попадание воды внутрь.

Принцип работы казацкой лодки

Исследователи предполагают, что конструкция могла работать по принципу перевернутой чайки - традиционной казацкой лодки, в которой подводная часть задерживала воздух, позволяя экипажу дышать и незаметно подкрадываться к врагу.

Также в рассказе отмечается, что существует другая гипотеза говорит о деревянных подводных лодках с двойным дном, люками для погружения и всплытия, а для дыхания казаки могли использовать камышовые трубки.

Казаки могли создать первую субмарину

Несмотря на то, что археологических доказательств существования таких аппаратов пока не найдено, многочисленные исторические описания из Франции и Англии свидетельствуют: украинские казаки могли стать первыми создателями субмарины в мире.

Таким образом, первая подводная лодка могла быть не британской и не французской, а именно украинской - созданной запорожскими казаками, которые оставили след не только в истории войн, но и в развитии мировых технологий.

