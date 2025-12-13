Укр
Читать на украинском
Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Руслана Заклинская
13 декабря 2025, 19:23
Укрэнерго будет применять ограничения для населения и промышленности.
Графики отключения света на 14 декабря

Главное:

  • 14 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии
  • Ограничения будут применяться не во всех регионах
  • В Одессе сроки восстановления света, воды и тепла пока неизвестны

В воскресенье, 14 декабря, для населения будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. Об этом сообщило Укрэнерго.

"В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности", - говорится в сообщении.

По данным компании, кроме ограничений для населения, графики ограничения мощности будут действовать и для промышленности. Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дронных ударов по энергообъектам.

В Укрэнерго напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Также энергетики призвали потребителей экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Ситуация в Одессе

Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак заявил по итогам брифинга с главой ОВА и заместителем главы ГСЧС, что пока неизвестно, когда в Одессе восстановят электроэнергию и водоснабжение. По его словам, коммунальщики ликвидировали негативные последствия обстрелов.

"Пока проходит обследование, результаты будут чуть позже, и тогда мы будем понимать, когда мы будем с теплом, когда мы будем со светом и водой", - сказал он.

По информации ДТЭК Одесские электросети, сейчас найдено техническое решение, чтобы запитать 40 тыс абонентов. Лысак добавил, что специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию и в первую очередь подать напряжение на объекты критической инфраструктуры.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Также в ночь на 13 декабря Россия атаковала несколько регионов Украины ракетами и дронами, поднимая МиГ-31К с "Кинжалами". В результате ударов повреждена критическая и промышленная инфраструктура Николаевщины, где без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По данным мониторинговых каналов, впервые применены две ракеты "Кинжал" по Одесской области.

Кроме этого, этой зимой Киев столкнется с одной из самых сложных ситуаций с электроснабжением за время войны. Из-за разрушенной подстанции город зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС. Блэкаута не прогнозируют, но киевляне могут оставаться без света до 14-15 часов в сутки.

О компании: Укрэнерго

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

