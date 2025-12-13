Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Главное:
- 14 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии
- Ограничения будут применяться не во всех регионах
- В Одессе сроки восстановления света, воды и тепла пока неизвестны
В воскресенье, 14 декабря, для населения будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. Об этом сообщило Укрэнерго.
"В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности", - говорится в сообщении.
По данным компании, кроме ограничений для населения, графики ограничения мощности будут действовать и для промышленности. Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дронных ударов по энергообъектам.
В Укрэнерго напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Также энергетики призвали потребителей экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.
Ситуация в Одессе
Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак заявил по итогам брифинга с главой ОВА и заместителем главы ГСЧС, что пока неизвестно, когда в Одессе восстановят электроэнергию и водоснабжение. По его словам, коммунальщики ликвидировали негативные последствия обстрелов.
"Пока проходит обследование, результаты будут чуть позже, и тогда мы будем понимать, когда мы будем с теплом, когда мы будем со светом и водой", - сказал он.
По информации ДТЭК Одесские электросети, сейчас найдено техническое решение, чтобы запитать 40 тыс абонентов. Лысак добавил, что специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию и в первую очередь подать напряжение на объекты критической инфраструктуры.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.
Также в ночь на 13 декабря Россия атаковала несколько регионов Украины ракетами и дронами, поднимая МиГ-31К с "Кинжалами". В результате ударов повреждена критическая и промышленная инфраструктура Николаевщины, где без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По данным мониторинговых каналов, впервые применены две ракеты "Кинжал" по Одесской области.
Кроме этого, этой зимой Киев столкнется с одной из самых сложных ситуаций с электроснабжением за время войны. Из-за разрушенной подстанции город зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС. Блэкаута не прогнозируют, но киевляне могут оставаться без света до 14-15 часов в сутки.
