Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Укрэнерго будет применять ограничения для населения и промышленности.

https://glavred.info/ukraine/svet-budut-vyklyuchat-ne-vezde-poyavilis-novye-grafiki-otklyucheniy-na-14-dekabrya-10723859.html Ссылка скопирована

Графики отключения света на 14 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

14 декабря будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии

Ограничения будут применяться не во всех регионах

В Одессе сроки восстановления света, воды и тепла пока неизвестны

В воскресенье, 14 декабря, для населения будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. Об этом сообщило Укрэнерго.

"В большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности", - говорится в сообщении. видео дня

По данным компании, кроме ограничений для населения, графики ограничения мощности будут действовать и для промышленности. Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дронных ударов по энергообъектам.

В Укрэнерго напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Также энергетики призвали потребителей экономно использовать электроэнергию, когда она появляется по графику.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Ситуация в Одессе

Начальник Одесской ГВА Сергей Лысак заявил по итогам брифинга с главой ОВА и заместителем главы ГСЧС, что пока неизвестно, когда в Одессе восстановят электроэнергию и водоснабжение. По его словам, коммунальщики ликвидировали негативные последствия обстрелов.

"Пока проходит обследование, результаты будут чуть позже, и тогда мы будем понимать, когда мы будем с теплом, когда мы будем со светом и водой", - сказал он.

По информации ДТЭК Одесские электросети, сейчас найдено техническое решение, чтобы запитать 40 тыс абонентов. Лысак добавил, что специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию и в первую очередь подать напряжение на объекты критической инфраструктуры.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Также в ночь на 13 декабря Россия атаковала несколько регионов Украины ракетами и дронами, поднимая МиГ-31К с "Кинжалами". В результате ударов повреждена критическая и промышленная инфраструктура Николаевщины, где без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По данным мониторинговых каналов, впервые применены две ракеты "Кинжал" по Одесской области.

Кроме этого, этой зимой Киев столкнется с одной из самых сложных ситуаций с электроснабжением за время войны. Из-за разрушенной подстанции город зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС. Блэкаута не прогнозируют, но киевляне могут оставаться без света до 14-15 часов в сутки.

Читайте также:

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред