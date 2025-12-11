Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

Что известно:
- В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
- В Киеве и Киевской области 12 декабря вводят графики отключения света
В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 12 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.
Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.
Графики отключения света в Киеве
ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 00:00 до 3:00;
- с 6:30 до 13:30;
- с 17:00 до 20:30;
- очередь 1.2:
- с 00:00 до 3:00;
- с 6:30 до 13:30;
- с 17:00 до 22:00;
- очередь 2.1:
- с 06:30 до 13:30;
- с 17:00 до 24:00;
- очередь 2.2:
- с 00:00 до 3:00;
- с 6:30 до 10:00;
- с 17:00 до 24:00;
- очередь 3.1:
- с 00:00 до 6:30;
- с 10:00 до 17:00;
- с 20:30 до 24:00;
- очередь 3.2:
- с 00:00 до 6:30;
- с 10:00 до 13:30;
- с 20:30 до 24:00;
- очередь 4.1:
- с 00:00 до 6:30;
- с 10:00 до 17:00;
- с 20:30 до 24:00;
- очередь 4.2:
- с 00:00 до 3:00;
- с 10:00 до 17:00;
- с 20:30 до 24:00;
- очередь 5.1:
- с 03:00 до 10:00;
- с 13:30 до 20:30;
- очередь 5.2:
- с 3:00 до 6:30;
- с 13:30 до 20:30;
- очередь 6.1:
- с 3:00 до 10:00;
- с 13:30 до 17:00;
- очередь 6.2:
- с 3:00 до 10:00;
- с 13:30 до 20:30.
Графики отключения света в Киевской области
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1 :
- с 00:00 до 4:00;
- с 7:30 до 14:30;
- с 18:00 до 24:00;
- очередь 1.2:
- с 00:00 до 4:00;
- с 7:30 до 11:30;
- с 18:00 до 24:00;
- очередь 2.1:
- с 00:00 до 0:30;
- с 7:30 до 14:30;
- с 18:00 до 22:00;
- очередь 2.2:
- с 00:00 до 4:00;
- с 7:30 до 14:30;
- с 18:00 до 21:30;
- очередь 3.1:
- с 0:30 до 7:30;
- с 11:00 до 18:00;
- с 21:30 до 24:00;
- очередь 3.2:
- с 0:30 до 4:00;
- с 11:00 до 18:00;
- с 21:30 до 24:00;
- очередь 4.1:
- с 0:30 до 7:30;
- с 11:00 до 18:00;
- с 21:30 до 24:00;
- очередь 4.2:
- с 0:30 до 7:30;
- с 11:00 до 14:30;
- с 21:30 до 24:00;
- очередь 5.1:
- с 4:00 до 11:00;
- с 14:30 до 21:30;
- очередь 5.2:
- с 4:00 до 11:00;
- с 14:30 до 21:30;
- очередь 6.1:
- с 00:00 до 00:30;
- с 4:00 до 7:30;
- с 14:30 до 21:30;
- очередь 6.2:
- с 00:00 до 00:30;
- с 4:00 до 11:00;
- с 14:30 до 18:00.
Свет будут выключать по-новому - заявление правительства
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине могут стать менее длительными отключения электроэнергии. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации.
"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - указала она.
Также из списков на отключение должны изъять тех потребителей, которые не являются критически важными для работы регионов в нынешних условиях энергообеспечения. Свириденко отметила, что отключения не будут касаться больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса - эти учреждения будут получать электроэнергию бесперебойно.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру. Укрэнерго не уточнило, какой именно объем ограничений будет касаться бытовых и промышленных потребителей. Там отмечают, что время и масштаб отключений могут меняться.
Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы, и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.
Как сообщал Главред, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
