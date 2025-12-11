Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2025, 21:53
937
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.
Отключение света
Графики отключения света на 12 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

  • В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
  • В Киеве и Киевской области 12 декабря вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 12 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

видео дня

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 00:00 до 3:00;
  • с 6:30 до 13:30;
  • с 17:00 до 20:30;
  • очередь 1.2:
  • с 00:00 до 3:00;
  • с 6:30 до 13:30;
  • с 17:00 до 22:00;
  • очередь 2.1:
  • с 06:30 до 13:30;
  • с 17:00 до 24:00;
  • очередь 2.2:
  • с 00:00 до 3:00;
  • с 6:30 до 10:00;
  • с 17:00 до 24:00;
  • очередь 3.1:
  • с 00:00 до 6:30;
  • с 10:00 до 17:00;
  • с 20:30 до 24:00;
  • очередь 3.2:
  • с 00:00 до 6:30;
  • с 10:00 до 13:30;
  • с 20:30 до 24:00;
  • очередь 4.1:
  • с 00:00 до 6:30;
  • с 10:00 до 17:00;
  • с 20:30 до 24:00;
  • очередь 4.2:
  • с 00:00 до 3:00;
  • с 10:00 до 17:00;
  • с 20:30 до 24:00;
  • очередь 5.1:
  • с 03:00 до 10:00;
  • с 13:30 до 20:30;
  • очередь 5.2:
  • с 3:00 до 6:30;
  • с 13:30 до 20:30;
  • очередь 6.1:
  • с 3:00 до 10:00;
  • с 13:30 до 17:00;
  • очередь 6.2:
  • с 3:00 до 10:00;
  • с 13:30 до 20:30.

  • График отключения света в Киеве 12 декабря
    График отключения света в Киеве 12 декабря фото: ДТЭК
  • График отключения света в Киеве 12 декабря
    График отключения света в Киеве 12 декабря фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1 :
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 7:30 до 14:30;
  • с 18:00 до 24:00;
  • очередь 1.2:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 7:30 до 11:30;
  • с 18:00 до 24:00;
  • очередь 2.1:
  • с 00:00 до 0:30;
  • с 7:30 до 14:30;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 2.2:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 7:30 до 14:30;
  • с 18:00 до 21:30;
  • очередь 3.1:
  • с 0:30 до 7:30;
  • с 11:00 до 18:00;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 3.2:
  • с 0:30 до 4:00;
  • с 11:00 до 18:00;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 4.1:
  • с 0:30 до 7:30;
  • с 11:00 до 18:00;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 4.2:
  • с 0:30 до 7:30;
  • с 11:00 до 14:30;
  • с 21:30 до 24:00;
  • очередь 5.1:
  • с 4:00 до 11:00;
  • с 14:30 до 21:30;
  • очередь 5.2:
  • с 4:00 до 11:00;
  • с 14:30 до 21:30;
  • очередь 6.1:
  • с 00:00 до 00:30;
  • с 4:00 до 7:30;
  • с 14:30 до 21:30;
  • очередь 6.2:
  • с 00:00 до 00:30;
  • с 4:00 до 11:00;
  • с 14:30 до 18:00.

  • График отключения света в Киевской области на 12 декабря
    График отключения света в Киевской области на 12 декабря фото: ДТЭК
  • График отключения света в Киевской области на 12 декабря
    График отключения света в Киевской области на 12 декабря фото: ДТЭК

Свет будут выключать по-новому - заявление правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине могут стать менее длительными отключения электроэнергии. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - указала она.

Также из списков на отключение должны изъять тех потребителей, которые не являются критически важными для работы регионов в нынешних условиях энергообеспечения. Свириденко отметила, что отключения не будут касаться больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса - эти учреждения будут получать электроэнергию бесперебойно.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру. Укрэнерго не уточнило, какой именно объем ограничений будет касаться бытовых и промышленных потребителей. Там отмечают, что время и масштаб отключений могут меняться.

Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы, и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.

Как сообщал Главред, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет ДТЭК отключения веерные отключения отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабря

21:53Украина
У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют США

21:51Мир
До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Последние новости

22:50

Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат

22:24

Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильникаВидео

21:55

Спортсмены из РФ и Беларуси снова будут соревноваться под нацфлагами - решение МОК

21:53

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабряФото

21:51

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют СШАВидео

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
21:42

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

21:39

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:12

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

20:53

Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военногоВидео

Реклама
20:53

Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США – WSJ

20:51

Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

20:25

Почему коты на самом деле любят картонные коробки: ответ многих удивит

20:20

900 Шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

19:54

Дедлайн США для мира - из каких трех областей РФ выведет войска и что ждет Донбасс

19:52

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областяхФото

19:46

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:36

Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответФото

19:35

В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

19:26

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

19:10

Почему у Украины нет карт?мнение

Реклама
19:06

"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

18:59

"Накаркала": у Волочковой большие проблемы с дочерью

18:55

Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

18:52

Почему золото дороже всего: невероятная тайна благородного металла раскрытаВидео

18:50

Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря

18:15

Путин отдал новый приказ войскам по войне в УкраинеВидео

18:02

В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

17:32

Почему 12 декабря нельзя носить старую одежду: какой церковный праздник

17:14

"Уже в опасности": в НАТО назвали следующую цель для российского наступления

17:12

Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров

17:01

Ученые назвали "целебный" вид сыра, который снижает давление и улучшает здоровье сердца

16:46

В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

16:45

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"Эксклюзив

16:06

Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

16:02

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

15:54

Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

15:44

Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

15:18

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

14:58

Понадобится кухонная фольга: простой трюк, как легко убрать налет с крана

14:56

Прямо в тыл защитников: в ГПСУ заявили об опасной попытке проникновения оккупантов

Реклама
14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

13:02

Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

13:02

США и Россия могут планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

12:53

"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)Видео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять