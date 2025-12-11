Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 12 декабря
- Когда температура воздуха опустится до -7 градусов
- Где будут снегопады и туманом
Погода в Украине 12 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 12 декабря в Украине будет ветрено. Местами скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. На юге и Левобережье ожидаются дожди. На северо-востоке будет мокрый снег.
Температура воздуха повысится до 2-6 градусов тепла ночью и до +10 градусов днем. С 13-14 декабря в большинстве областей начнет падать температура воздуха.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 12 декабря
В Украине 12 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. На территории восточных областей будет мокрый снег. На Закарпатье и в Карпатах будет туман. Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Значения температуры ночью будут в пределах 1-6° тепла, днем +4..+9°, на юге страны столбики термометров будут достигать +12°; в восточных областях и в Карпатах будет прохладнее всего, там ночью температура воздуха будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +1
По данным meteoprog, 12 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 7-11 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 1-6 градусов тепла.
Погода 12 декабря в Киеве
В Киеве 12 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - новости по теме
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.
Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.
Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".
Читайте также:
- Влупит -7: синоптики назвали дату резкого похолодания
- На регионы обрушится шторм: синоптики сделали неожиданный прогноз
- Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред