Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Погода в Одессе будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +11 градусов.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-nakroet-snegom-budet-moshchnyy-veter-sinoptiki-predupredili-o-novom-poholodanii-10723292.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 12 декабря

Когда температура воздуха опустится до -7 градусов

Где будут снегопады и туманом

Погода в Украине 12 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 12 декабря в Украине будет ветрено. Местами скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. На юге и Левобережье ожидаются дожди. На северо-востоке будет мокрый снег.

видео дня

Температура воздуха повысится до 2-6 градусов тепла ночью и до +10 градусов днем. С 13-14 декабря в большинстве областей начнет падать температура воздуха.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: ventusky

Погода 12 декабря

В Украине 12 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. На территории восточных областей будет мокрый снег. На Закарпатье и в Карпатах будет туман. Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Значения температуры ночью будут в пределах 1-6° тепла, днем +4..+9°, на юге страны столбики термометров будут достигать +12°; в восточных областях и в Карпатах будет прохладнее всего, там ночью температура воздуха будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 12 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 7-11 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 1-6 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: meteoprog

Погода 12 декабря в Киеве

В Киеве 12 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред