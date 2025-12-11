Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2025, 19:26
57
Погода в Одессе будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +11 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 12 декабря
  • Когда температура воздуха опустится до -7 градусов
  • Где будут снегопады и туманом

Погода в Украине 12 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 12 декабря в Украине будет ветрено. Местами скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. На юге и Левобережье ожидаются дожди. На северо-востоке будет мокрый снег.

видео дня

Температура воздуха повысится до 2-6 градусов тепла ночью и до +10 градусов днем. С 13-14 декабря в большинстве областей начнет падать температура воздуха.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 12 декабря
Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: ventusky

Погода 12 декабря

В Украине 12 декабря будет облачно. Синоптики прогнозируют дожди в большинстве областей. На территории восточных областей будет мокрый снег. На Закарпатье и в Карпатах будет туман. Ветер будет западный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Значения температуры ночью будут в пределах 1-6° тепла, днем +4..+9°, на юге страны столбики термометров будут достигать +12°; в восточных областях и в Карпатах будет прохладнее всего, там ночью температура воздуха будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 12 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до 7-11 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 1-6 градусов тепла.

погода 12 грудня
Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: meteoprog

Погода 12 декабря в Киеве

В Киеве 12 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 грудня
Прогноз погоды в Украине на 12 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:46Украина
Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

19:26Синоптик
Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

18:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

Последние новости

19:46

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:36

Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответФото

19:35

В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

19:26

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

19:10

Почему у Украины нет карт?мнение

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
19:06

"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

18:59

"Накаркала": у Волочковой большие проблемы с дочерью

18:55

Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

18:52

Почему золото дороже всего: невероятная тайна благородного металла раскрытаВидео

Реклама
18:50

Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря

18:15

Путин отдал новый приказ войскам по войне в УкраинеВидео

18:02

В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

17:32

Почему 12 декабря нельзя носить старую одежду: какой церковный праздник

17:14

"Уже в опасности": в НАТО назвали следующую цель для российского наступления

17:12

Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров

17:01

Ученые назвали "целебный" вид сыра, который снижает давление и улучшает здоровье сердца

16:46

В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

16:45

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"Эксклюзив

16:06

Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

16:02

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

Реклама
15:54

Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

15:44

Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

15:18

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

14:58

Понадобится кухонная фольга: простой трюк, как легко убрать налет с крана

14:56

Прямо в тыл защитников: в ГПСУ заявили об опасной попытке проникновения оккупантов

14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

13:02

Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

13:02

США и Россия могут планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

12:53

"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)Видео

12:52

1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

12:45

Лавров заговорил о "другой" Украине: РФ выдвигает свои требования для мира

12:28

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

12:16

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

12:05

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

Реклама
12:04

Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

11:59

Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21

Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

11:15

Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

11:03

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

10:59

Экономическая Ялта-2: в WSJ узнали детали секретных документов Трампа по РФ и Украине

10:52

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

10:49

Почему Путин категорически отвергает выборы в Украине: в ISW назвали истинную причину

10:40

Украина передала США ответ на мирный план Трампа: СМИ узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять