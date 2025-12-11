Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

Новый сервис даст возможность урегулировать ДТП довольно быстро.

Оформление ДТП в "Дії" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua, УНИАН

Водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и бумажной работы

В 2026 году в "Дії" появится функция оформления европротокола

Правительство приняло постановление, которое дает возможность запустить полный цикл оформления европротокола в приложении "Дія". Это касается незначительного дорожно-транспортного происшествия, которое не требует вызова полиции. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и никакой бумажной работы - сразу на месте происшествия", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что "Дія" автоматически будет подтягивать все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.

Свириденко подчеркнула, что это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах.

"Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью "Дія.Підпису". Статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в "Дії", без поездок в страховую и дополнительных обращений", - говорит премьер-министр.

Она добавила, что новый сервис даст возможность урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию.

Изменения для водителей - что известно

Как сообщал Главред, в Украине готовятся к масштабной реформе в сфере безопасности на дорогах - планируют ввести обязательный технический контроль для всех транспортных средств, включая легковые автомобили. Сейчас такое требование распространяется только на коммерческие грузовики и автобусы.

Также известно, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8082, который предусматривает сокращение срока действия водительских удостоверений для людей старше 65 лет.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

