Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за 'пьяное' ДТП

Актер совершил ДТП в нетрезвом состоянии в 2023 году.

Остап Ступка получил приговор / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Остап Ступка

Вы узнаете:

Остап Ступка спровоцировал ДТП

Что решил суд по делу актера

Украинскому актеру Остапу Ступке, который спровоцировал ДТП в нетрезвом состоянии, не изменили приговор, несмотря на апелляцию. Как сообщает Главком со ссылкой на материалы судебного дела, звезде придется отбывать наказание.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Ступки произошло 4 апреля 2023 года в Голосеевском районе Киева. В тот день актер выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный Mitsubishi. В результате инцидента травмировался мужчина, который находился в легковушке. Во время задержания правоохранители выяснили, что в крови Остапа было 1,62 промилле алкоголя.

Остап Ступка - ДТП / Скриншот YouTube

За свои действия актер получил наказание в виде 3 лет ограничения свободы и лишения права управлять транспортными средствами на восемь лет. Защита Ступки просила смягчить приговор (заменить ограничение свободы на штраф в 170 тыс. гривен, а также сократить срок запрета управления авто до 5 лет), поэтому обратилась в Киевский апелляционный суд, однако приговор оставили без изменений. Адвокаты настаивали, что актер признал вину и оплатил лечение пострадавшего, однако их доводы не повлияли на решение.

"По мнению коллегии судей, суд первой инстанции при решении вопроса о назначении наказания обвиняемому придерживался вышеуказанных требований закона", - говорится в постановлении суда.

Остап Ступка будет отбывать наказание / фото: instagram.com, Остап Ступка

Постановление Киевского апелляционного суда по делу Ступки вступило в силу, а срок наказания актера начнется с момента его прибытия в исправительный центр.

Остап Ступка / инфографика: Главред

О персоне: Остап Ступка Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

