"Нападения и претензии" участница "Холостяка" раскрыла, как уходила от Цимбалюка

Тарас Цимбалюк и Юлия Коренюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Коренюк

Юлия Коренюк покинула "Холостяк 14" добровольно

Что подтолкнуло ее к решению

Участница "Холостяка 14" Юлия Коренюк раскрыла, что у нее произошел напряженный разговор с Тарасом Цимбалюком, который не показали в эфире шоу. В интервью РБК-Украина она призналась, что могла бы изменить решение и не покидать проект, если бы почувствовала искреннее желание главного героя.

По словам Юлии, если бы Тарас проявил инициативу и попросил ее остаться на "Холостяке", она могла бы расчувствоваться и не принимать поспешных решений.

"Вероятность есть всегда, но она была очень небольшой — 001 процент. Я чувственная женщина и могла бы расчувствоваться, если бы почувствовала от него настоящий импульс. Но его не было", — пожаловалась Коренюк.

Юлия Коренюк - участницы Холостяк 14 / фото: instagram.com, Юлия Коренюк

Также она отметила, что почувствовала от Цимбалюка упреки и претензии, а не реальную поддержку, хотя ожидала от него большего понимания.

"Тарас начал диалог со мной с нападения и претензии — мол, я не прошу времени, чтобы позвонить ребенку. Это не так. И как актер он должен был бы меня понять, потому что сам живет в режиме, где съемки могут заканчиваться очень поздно, очень рано или в моменты, совсем не удобные для звонка ребенку", — поделилась участница шоу.

Тарас Цимбалюк - кто покинул Холостяк / фото: instagram.com, "Холостяк"

Коренюк также рассказала, что их напряженный разговор длился более часа и не мог полностью попасть в эфир. Именно из-за ситуации, которая произошла за кадром, она была настолько удивлена, когда покидала проект.

"Была ситуация (вопрос), из-за которого я была шокирована, именно к этому был мой комментарий в машине "я в шоке", а не к тому, что Тарас меня отпустил — это было ожидаемо, я знала, что он не будет держать. Это логично, еще много девушек, потери нет", — заключила Юлия.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

