Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

Дарья Пшеничник
17 декабря 2025, 17:27
Некоторые украинцы могут уменьшить свои ежемесячные расходы, если установят двухзонный счетчик.
Ночной тариф
Сколько будет стоить киловатт с нового года / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Основное:

  • В 2026 году будет действовать один базовый тариф
  • Ночной тариф вдвое дешевле
  • Для потребления до 2000 кВт⋅ч предусмотрена льготная цена

В 2026 году украинцев ожидает обновленная система тарифов на электроэнергию - правительство оставляет один базовый тариф, но расширяет возможности экономии благодаря специальным и льготным опциям. Об этом пишет ТСН.

Единый базовый тариф

Стандартная цена для большинства домохозяйств составит 4,32 грн/кВт⋅ч. Ее будут платить владельцы обычных счетчиков, а также те, у кого установлены многозонные приборы без активированного разделения на временные зоны.

Ночной тариф: шанс платить меньше

Украинцы, которые установят двухзонный счетчик, смогут существенно уменьшить расходы. Такой прибор отдельно фиксирует дневное и ночное потребление.

Дневной период (07:00-23:00) - 4,32 грн/кВт⋅ч

Ночной период (23:00-07:00) - действует 50% скидка, поэтому цена падает до 2,16 грн/кВт⋅ч

Трехзонный счетчик

Для тех, кто хочет еще точнее контролировать расходы, доступен трехзонный учет. В 2026 году он будет работать так:

Пиковые часы (08:00-11:00 и 20:00-22:00) - 6,48 грн/кВт⋅ч

Стандартные часы (07:00-08:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) - 4,32 грн/кВт⋅ч

Ночной минимум (23:00-07:00) - 1,73 грн/кВт⋅ч

Льготный тариф для умеренного потребления

Домохозяйства, которые используют до 2000 кВт⋅ч в месяц, будут платить 2,64 грн/кВт⋅ч. Все, что сверх этого лимита, будет обходиться по полной стоимости.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Экономия на электроэнергии / Инфографика: Главред

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.

Накануне стало известно, что цена на свет также остается фиксированной для населения. За кВт-ч украинцам в декабре придется заплатить 4,32 грн.

ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине.

