США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

США рассматривают санкции против танкеров из теневого флота, которые перевозят российскую нефть.

https://glavred.info/world/ssha-ne-isklyuchayut-provala-mirnogo-soglasheniya-s-rf-i-gotovyat-novye-sankcii-bloomberg-10724870.html Ссылка скопирована

Обсуждение санкций проходит на фоне переговоров о мирном соглашении / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Что написано в материале Bloomberg:

Обсуждение санкций проходит на фоне переговоров о мирном соглашении

Окончательное решение по санкциям остается за Трампом

США готовят новый пакет санкций против российского энергетического сектора, чтобы усилить давление, если российский диктатор Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что США рассматривают санкции против танкеров из теневого флота, которые перевозят российскую нефть, а также против трейдеров, которые содействуют этим операциям.

видео дня

Новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе, сообщили некоторые из источников. По их словам, министр финансов США Скотт Бессент уже обсудил эти планы с группой европейских послов.

При этом источники предупредили, что окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Издание отметило, что уже введенные санкции проти РФ пока не изменил расчетов Путина. Однако меры, направленные против московских нефтяных гигантов и торговли, привели к падению цен на нефть до самых низких уровней, что сильно затруднило ситуацию в российской экономике.

Журналисты напомнили, что США уже ввели санкции против 4 ведущих российских производителей и, вместе с другими странами "Большой семерки", против сотен танкеров, участвующих в транспортировке российской нефти.

Отмечается, что обсуждение санкций проходит на фоне переговоров о мирном соглашении. И хотя в целом американские, украинские и европейские официальные лица приветствовали значительный прогресс, по словам некоторых источников, остаются спорные вопросы относительно будущего статуса Донбасса, использования замороженных активов РФ и управления Запорожской атомной электростанцией.

По словам некоторых источников, американские чиновники рассматривают замороженные российские активы как часть любого будущего мирного соглашения, как раз в тот момент, когда европейские лидеры должны на этой неделе решить, использовать ли их для оказания военной и экономической помощи Украине.

Почему мирный план США не продвигается - мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в комментарии Главреду отметил, что несмотря на заявления спецпредставителя США Стивена Уиткоффа о "серьезном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине, реальный процесс практически не продвигается. По его словам, основная причина - Вашингтон продвигает требования России, которые Киев не может принять.

"США действуют так, потому что Россия четко заявила: любые изменения в "мирный план" США, предложенные Украиной и Европой, они не поддержат. То есть Москва требует или полного выполнения своих условий, или никаких договоренностей. И даже если частично начнут выполняться условия РФ, не факт, что это принесет результат", - пояснил Олещук.

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, США предлагают Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые она получала бы в рамках НАТО. Но американское предложение сопровождается неявным ультиматумом - его нужно принять сейчас, иначе следующее предложение не будет таким щедрым. Как пишет Politico, это предложение является самой сильной и четкой гарантией безопасности, которую администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине.

В случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США. Часть из них - о гарантиях безопасности.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред