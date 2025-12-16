Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Военный ответ на новую агрессию РФ: Туск раскрыл детали гарантий для Украины

Анна Ярославская
16 декабря 2025, 10:23
95
Гарантии безопасности для Украины одновременно усиливают безопасность Польши и стран у линии фронта.
Путин, Туск, военные РФ
США готовят военные гарантии Украине, заявил Туск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Кратко:

  • США готовы дать военный ответ России в случае нового нападения на Украину
  • Гарантии не являются прямым аналогом 5-й статьи НАТО, но имеют схожую логику
  • Польша не планирует отправлять войска в Украину

В случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Onet.

Журналисты спросили Туска, действительно ли гарантии безопасности для Украины разработаны по принципу 5 статьи Альянса НАТО, которая предусматривает взаимную оборону.

видео дня

В ответ польский чиновник заявил, что такое заявление было бы преувеличением, однако спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф дал четко понять, что США дадут военный ответ в случае новой агрессии со стороны РФ.

"Я впервые слышу, чтобы американские переговорщики говорили, что Уиткофф очень четко дал понять, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности таким образом, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что американский ответ будет военным, если Россия снова нападет на Украину", - сказал Туск.

По его словам, гарантии безопасности Киеву в некотором смысле похожи на статью 5 НАТО.

"Но я бы не стал напрямую ссылаться на статью 5, потому что это может только осложнить дальнейшие переговоры. Но заявление, которое мы услышали сегодня, действительно имеет далеко идущие последствия", - добавил польский премьер.

По словам Туска, гарантии безопасности для Украины - это в некотором смысле и гарантии безопасности для Польши, поскольку Украина, которой угрожает возобновление агрессии РФ, представляет собой большой риск для Польши и для тех стран, которые находятся вблизи линии фронта.

Он также отметил, что однозначное заявление американской стороны о готовности участвовать в системе гарантий безопасности для Украины имеет решающее значение.

5-я статья НАТО
Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Отправит ли Польша свои войска в Украину

Отвечая на вопрос о присутствии международных военных сил в Украине в качестве гарантий безопасности, Туск снова подчеркнул, что у Польши будут и другие задачи. Чтобы гарантии безопасности для Украины имели реальный смысл, Польша неизбежно будет вовлечена в логистическую деятельность. По его словам, этот момент все понимают и никакого давления по этому вопросу нет.

"Это наше решение, автономное. Польша сама решает, куда отправлять солдат, а куда нет", - добавил он.

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, Соединенные Штаты вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины. Как заявил президент США Дональд Трамп, временных ограничений для достижения мира нет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США. Часть из них - о гарантиях безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Киеву мощную, юридически обязывающую гарантию безопасности, основанную на 5 статье НАТО, сообщает издание Axios.

Тем временем лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Сколько продлится война в Украине - мнение эксперта

Война России против Украины продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его мнению, вполне реалистичный сценарий, что к этому времени Россия, вероятно, не достигнет значительных успехов на фронте и наткнется на мощную украинскую оборону. В то же время Украина сможет развернуть собственное производство ракет и нанести удар по нефтяной отрасли РФ, лишив ее 30-50% доходов, что негативно повлияет на финансирование армии и приведет к нехватке личного состава.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши Дональд Туск война России и Украины мирные переговоры гарантии безопасности
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

11:38Украина
Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:30Украина
"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Последние новости

11:38

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

11:32

Как очистить микроволновку всего за 5 минут: лайфхак, который точно сработаетВидео

11:30

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:24

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:21

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний бракВидео

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - ИгнатьевСвет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев
10:58

Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

10:55

Платежек становится больше: почему некоторым украинцам выставят еще один счет за газ

10:23

Военный ответ на новую агрессию РФ: Туск раскрыл детали гарантий для Украины

10:17

Александр Похилко, который известен нанесением убытков многим энергокомпаниям, возглавил "УРМ", которая управляет госпакетами облэнерго - СМИ

Реклама
10:10

Орхидеи пышно зацветут весной: что нужно сделать уже сейчасВидео

10:10

Впервые после развода: Тарас Тополя неожиданно появился с семьей

10:03

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

09:54

"Что у нее с лицом": жена путиниста Пескова сделала себе пластику

09:46

Украинцы могут потратить "зимнюю тысячу" на лекарства: где и как воспользоваться помощью

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

09:16

Астрологи назвали знаки зодиака, которые доминируют в финансовой сфере в семье

09:08

"Рассчитываем на пять документов": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

09:00

Джамала раскрыла секрет невероятного похудения после третьих родов

09:00

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоВидео

08:46

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:27

Если Кремль скажет "нет" миру: Зеленский предупредил о последствиях позиции Путина

08:11

Выше на две головы: Джанабаева показала взрослого сына Меладзе

08:10

РФ атаковала Запорожье: дрон попал в жилую многоэтажку, пострадали людиФотоВидео

08:10

Мир до Рождества: есть ли основания ожидать окончания войнымнение

07:32

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

06:39

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:10

Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путинамнение

05:56

Цены неожиданно изменили: в супермаркетах подешевел любимый продукт украинцев

05:02

Киев может стать энергоостровом: украинцев предупредили о критической ситуации

04:30

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке самолета за 45 секунд

03:27

Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера

03:02

Учёные потрясли мир: сенсационная находка в Бермудском треугольнике объяснила все

02:25

Последний рывок России: Романенко раскрыл планы Путина на 2026 годВидео

02:19

Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт раскрыл "за" и "против"

01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

01:14

Новые цели РФ: названы крупные города на востоке под угрозой захватаВидео

00:56

Марина Боржемская показала своего красивого мужчину: "У меня праздник"

00:21

Потеря стажа из-за электронных трудовых: появилось важное предупреждение

Реклама
00:01

"Дела идут хорошо": Трамп раскрыл детали своего разговора с лидерами ЕС

15 декабря, понедельник
23:39

Официальный список Евровидения: кто поедет на конкурс в 2026 году

23:23

Прекращение обстрелов Украины: Мерц раскрыл вероятную дату перемирия

23:08

Европа опубликовала план гарантий безопасности для Украины - что известно

23:05

Донбасс на столе переговоров: что США предлагают в обмен на "огромные" гарантии

22:04

Когда-то без них не обходился ни один город: исчезнувшие профессии УкраиныВидео

21:44

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабряФото

21:42

Как купить авто, которое максимально сохранит свою цену: секретный совет от экспертов

21:21

РФ сменила тактику массированных обстрелов: Жданов о вероятной дате нового удара

20:57

Комментарий относительно заказной PR-кампании против Гордиевского официально

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять