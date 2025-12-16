Военный ответ на новую агрессию РФ: Туск раскрыл детали гарантий для Украины

Гарантии безопасности для Украины одновременно усиливают безопасность Польши и стран у линии фронта.

США готовят военные гарантии Украине, заявил Туск / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

США готовы дать военный ответ России в случае нового нападения на Украину

Гарантии не являются прямым аналогом 5-й статьи НАТО, но имеют схожую логику

Польша не планирует отправлять войска в Украину

В случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Onet.

Журналисты спросили Туска, действительно ли гарантии безопасности для Украины разработаны по принципу 5 статьи Альянса НАТО, которая предусматривает взаимную оборону.

В ответ польский чиновник заявил, что такое заявление было бы преувеличением, однако спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф дал четко понять, что США дадут военный ответ в случае новой агрессии со стороны РФ.

"Я впервые слышу, чтобы американские переговорщики говорили, что Уиткофф очень четко дал понять, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности таким образом, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что американский ответ будет военным, если Россия снова нападет на Украину", - сказал Туск.

По его словам, гарантии безопасности Киеву в некотором смысле похожи на статью 5 НАТО.

"Но я бы не стал напрямую ссылаться на статью 5, потому что это может только осложнить дальнейшие переговоры. Но заявление, которое мы услышали сегодня, действительно имеет далеко идущие последствия", - добавил польский премьер.

По словам Туска, гарантии безопасности для Украины - это в некотором смысле и гарантии безопасности для Польши, поскольку Украина, которой угрожает возобновление агрессии РФ, представляет собой большой риск для Польши и для тех стран, которые находятся вблизи линии фронта.

Он также отметил, что однозначное заявление американской стороны о готовности участвовать в системе гарантий безопасности для Украины имеет решающее значение.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Отправит ли Польша свои войска в Украину

Отвечая на вопрос о присутствии международных военных сил в Украине в качестве гарантий безопасности, Туск снова подчеркнул, что у Польши будут и другие задачи. Чтобы гарантии безопасности для Украины имели реальный смысл, Польша неизбежно будет вовлечена в логистическую деятельность. По его словам, этот момент все понимают и никакого давления по этому вопросу нет.

"Это наше решение, автономное. Польша сама решает, куда отправлять солдат, а куда нет", - добавил он.

Мирные переговоры и гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, Соединенные Штаты вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Украины. Как заявил президент США Дональд Трамп, временных ограничений для достижения мира нет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США. Часть из них - о гарантиях безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Киеву мощную, юридически обязывающую гарантию безопасности, основанную на 5 статье НАТО, сообщает издание Axios.

Тем временем лидеры Европы представили согласованный план гарантий безопасности для Украины. Документ предусматривает защиту воздушного пространства и морских путей, формирование многонациональных сил для поддержки Украины, а также запуск механизма мониторинга прекращения огня в войне России против Украины под руководством Соединенных Штатов.

Сколько продлится война в Украине - мнение эксперта

Война России против Украины продлится как минимум до марта 2026 года, если не произойдет каких-то чрезвычайных событий - масштабных природных катастроф, техногенных аварий или непредсказуемых обстоятельств, которые могли бы резко изменить ситуацию. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его мнению, вполне реалистичный сценарий, что к этому времени Россия, вероятно, не достигнет значительных успехов на фронте и наткнется на мощную украинскую оборону. В то же время Украина сможет развернуть собственное производство ракет и нанести удар по нефтяной отрасли РФ, лишив ее 30-50% доходов, что негативно повлияет на финансирование армии и приведет к нехватке личного состава.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

