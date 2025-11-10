Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска

Покровск ждет участь Бахмута и Авдеевки: руины, тысячи мертвых тел, одичавшие животные и масса не разорвавшихся боеприпасов, считает экс-сотрудник СБУ Ступак.

Чисто технически Россия способна захватить Днепр или Запорожье, считает Ступак / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, бывшим сотрудником Службы безопасности Украины Иваном Ступаком. Общаясь с читателями, он рассказал, какая участь ждет Покровск после его захвата российскими войсками, какие города Россия попытается взять следующими, чего опасаться Днепру и Запорожью, какие регионы Украины Путин решил "кошмарить" атаками ракет и дронов, а также почему в 2026 году возможна патовая ситуация на фронте, и что будет значить.

Представляем первую часть разговора с Иваном Ступаком.

Michael: Как вы оцениваете ситуацию в Покровске на данный момент? Что, на ваш взгляд, ждет город – он попадет в окружение российских войск или надолго станет ареной позиционных боев?

Иван Ступак: Покровск уже более года является самым напряженным участком фронта. Вспомните, как стремительно российская армия подходила к городу в 2024 году, особенно быстро ей удавалось продвигаться в августе-сентябре прошлого года. В тот момент казалось, что сейчас завяжутся бои, и в сентябре-октябре, как и планировала Россия, Покровск будет взят в кольцо, а затем захвачен. Однако прошло 13 месяцев, а Покровск до сих пор не взят, и кольца вокруг него нет. Достаточно открыть карты DeepState – и можно убедиться, что Покровск не окружен.

Однако есть нюанс. Узкое горлышко, которое еще остается и оставляет нашим войскам возможность выйти из Покровска, шириной всего около 5 км. Поэтому Покровск мы теряем. Вопрос лишь в том, когда мы его потеряем, на каких позициях российские войска зафиксируются и когда пойдут дальше.

За 13 месяцев интенсивных боев Покровск не был взят Россией и до сих пор не окружен, подчеркнул Ступак / Карта DeepState от 9 ноября 2025 года

Россия не остановится, захватив Покровск. У нее более амбициозные планы, в частности, захват как минимум всей Донецкой области. Российское руководство озвучивало много дедлайнов и планов – куда и до какого числа войска РФ должны дойти. План дойти до Краматорска и Славянска у России остается.

Скажу пару слов о нашумевшей операции, в ходе которой ГУР Минобороны Украины высадило с вертолета десант в Покровске. Это была крайне опасная и рисковая операция, потому что вероятность быть уничтоженными в этом вертолете составляла не менее 80%. Там огромное количество вражеских войск, множество беспилотников, соответственно, сбить вертолет было плевым делом. Плюс там появился глава ГУР Кирилл Буданов, то есть операция была очень медийной и яркой.

Кроме того, там присутствуют 7-й корпус десантно-штурмовых войск, спецподразделение "Альфа" (оно уже больше месяца работает на этом направлении) и другие. Однако перед всеми задействованными силами не стоит задача остановить наступление российских войск, сдержать и зафиксировать противника, а затем неделями-месяцами держать оборону. Их задача – сдерживать противника несколько дней, чтобы выиграть время для наших военнослужащих, которые находятся в Покровске, на дне образовавшегося "мешка", чтобы они могли выйти из города. Так что главная задача операции ГУР – выиграть время.

Простая аналогия: поезд, который несется в пропасть, но супермен своими усилиями пытается его остановить, да, поезд замедляется, но продолжает свое движение, однако при этом у пассажиров появляется возможность выпрыгнуть из поезда и спастись. Вот и в Покровске наши военнослужащие, как супермены, останавливают поезд, несущийся под откос.

Покровск падет, это, к сожалению, уже факт. Вопрос – когда: на этой неделе или на следующей. Российских войск там порядка 100 тысяч, это очень много.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, какие города станут следующими целями российских войск после Покровска, а также что грозит Днепру и Запорожью:

Романа, Киев: Поясните, пожалуйста, в чем состоит опасность потери Покровска для нас? Какие преимущества при этом получит Россия?

Иван Ступак: Украина в результате обороны Покровска выиграла время. Время – для гражданского населения, для украинского ВПК, чтобы он смог запустить в серийное производство новое оружие, для наших западных партнеров, чтобы они могли согласовать позиции и начать производить то, что будет помогать Украине.

В свою очередь Россия проиграла, потеряв в Покровске время. 13 месяцев российские войска топтались вокруг города, хотя российское руководство планировало, что за это время возьмет всю Донецкую область и пойдет дальше. Не говорю уж о потерянных Россией в боях за Покровск людях, технике, ресурсах, а также о нанесенном ее экономике ущербе.

Украина, теряя Покровск, теряет большую крепость, которая держалась больше года. В Покровской агломерации до войны проживало, согласно официальным данным, 100 тысяч человек, а по факту – примерно 80 тысяч. Покровск – не город-миллионник, не областной центр, но это большая и протяженная агломерация, где на всей ее площади вперемешку гаражи, 5-этажки, 9-этажки, одноэтажные дома, железобетонные сооружения, технические сооружения, котельные, производственные площадки, заброшенные постройки советских времен, шахты, рудники, копанки. Все это помогало Украине держать оборону и мешало России продвигаться быстро.

Почему Россия и настаивает на сдаче Краматорска и Славянска – она не хочет снова ввязываться в большую бойню и тратить больше года на взятие этих городов.

Федоренко С.: Не секрет, что Россия сосредоточила на Покровском направлении наибольшую и лучше всего подготовленную и оснащенную группировку своих войск. Если задача по захвату Покровска будет решена противником, то куда вся эта огромная орда из-под Покровска двинет дальше, в каком направлении? Какие крупные города станут следующей целью после Покровска?

Иван Ступак: Прежде всего – Константиновка, находящаяся рядом с Покровском. Покровск еще стоит, потому что российским войскам не хватает ресурсов. Россия даже забрала часть людей из Сумской области, из-под Константиновки и не только, чтобы нанести мощный удар и смять наконец украинскую оборону.

С вероятностью 95% следующей целью российских войск станет Константиновка, именно на нее они навалятся. Когда город будет взят, скорее всего, дальше российские войска пойдут на Краматорск и Славянск. Прежде всего, это важно с точки зрений пропаганды, чтобы можно было отчитаться, что захвачена вся Донецкая область.

Однако мы не можем быть уверены в том, что удар будет нанесен именно в этом направлении. Есть вероятность, что Россия попробует рассредоточить силы и продолжить наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, где российские войска не сбавляют обороты, хоть и давят там не так массированно, как под Покровском.

И тут задача нашего командования – понять, где будет нанесен основной удар, куда противник направит основные усилия. Я думаю, что все-таки это будет Донецкая область, чтобы Россия смогла закрыть ее всю, заштриховать и сказать: "Мы все освободили". Освободили – от чего? От жизни? От людей? От мирной жизни?

После Покровска Россия попытается взять три города, наступление на Днепр и Запорожье не исключены, считает Ступак / Фото: Минобороны РФ

nik_65: Что ждет Днепропетровскую область в случае захвата Покровска, какова судьба боев на ее территории, которые были нужны России для окружения Покровска? Наступление в этой области продолжится, и в каком направлении? Может ли дальше целью стать и сам Днепр?

Иван Ступак: Я считал, что наступление в Днепропетровской области было обусловлено желанием противника обойти Донецкую область "огородами", чтобы перерезать дорогу Павлоград – Покровск. Однако, судя по тому, что мы видим сейчас, задачи российских войск были изменены – об этом мы можем только догадываться, поскольку никто из нас "не держал свечку" над картой Герасимова.

К сожалению, российские войска зашли на территорию Днепропетровщины достаточно глубоко – на 17 км. Это серьезно и болезненно. На пути у них стоит населенный пункт Покровское (не путать с Покровском). Однако мы не можем угадать, что запланировало в этом смысле российское командование. Пока что российская армия движется параллельно побережью Азовского моря в сторону Запорожья. Такое движение может продолжиться. Точно так же российское наступление может развернуться в направлении города Днепр. Не хочу нагнетать и говорить, что Днепр под угрозой, но мы должны быть готовы к различным поворотам сюжета.

Точка с наибольшим напряжением – это Запорожье. В 20 км южнее Запорожья есть город Степногорск, расположенный на высоте. За него бои идут давно, он уже практически стерт в труху. Но если российским войскам удастся захватить этот город и закрепиться в нем, они получат возможность обстреливать Запорожье с высоты, и тогда Запорожье ждет то же, что и Херсон, где из-за постоянных обстрелов невозможно находиться: город пустеет, на людей охотятся FPV-дроны, идут постоянные артиллерийские обстрелы.

По мнению Ступака, российское наступление может развернуться в направлении города Днепр / Коллаж: Главред

Главред: Если Покровск россияне "берут" почти полтора года, то сколько у них уйдет времени, чтобы дойти до Днепра или Запорожья, да и насколько самоуверенными надо быть, чтобы решиться на это…

Иван Ступак: Здесь вопрос в том, что они сделают с этими городами. Для россиян уничтожение жилой застройки – это что-то вроде спортивного интереса. Для них здорово, когда снаряд в секунду прошивает дом с девятого до первого этажа, и все рушится. Они этому радуются, как дети. А вот когда прилетает по российским городам, им почему-то это страшно не нравится, и они сразу кричат, что мы "укронацисты" и "бандеровцы". А по украинским городам бить – это своего рода развлечение для россиян. Вот сейчас они и "развлекаются", например, планомерно выбивая и уничтожая все заправки в Сумской области. КАБы летят – они неточные, но за счет своей массы они делают много беды.

Поэтому чисто технически Днепр или Запорожье россиянам придется брать долго и нудно, но при этом города будут уничтожены.

Главред: Вы считаете, что российской армии в ее нынешнем состоянии будет по зубам захват какого-либо областного центра Украины?

Иван Ступак: К сожалению, это можно сделать. Россия адаптирует свою тактику. Если в Бахмуте были штурмы в лоб, в которых Россия положила около 20 тысяч "вагнеровцев", то сейчас российские войска заходят в город маленькими группами, а также пытаются окружить наши войска. Плюс работа с воздуха. Речь идет даже не о дронах, а о бомбах, которые летят на 50 км. Даже если одна бомба не попала в цель, прилетает вторая, третья, четвертая… Это называется "тупое оружие": оно неточное, но за счет количества и дешевизны его можно использовать сегодня, завтра, месяц-два. Например, за октябрь прилетело 1300 КАБов по линии фронта. Это страшное оружие, которое, как говорят наши военные, просто перепахивает все вокруг.

Так что сначала россияне просто попытаются перепахать город, на который нацелятся, уничтожив все от гаражей до многоэтажек. И все, люди будут вынуждены уезжать, город будет чахнуть, денег там не будет, да и в бюджет поступлений станет меньше. Вот так Россия может уничтожить город.

liam: Как вы считаете, если россияне возьмут Покровск, то можно ли будет это назвать их победой, или, учитывая то, сколько времени они "ломали зубы" об оборону Покровска и какую цену заплатили за этот город, это будет, скорее, позором для "второй армии мира"?

Иван Ступак: Уже больше года в Кремле и российском генштабе изо дня в день в сводках звучало одно и то же: Покровск, Покровское направление, город Покровск, Покровская агломерация и т.д. Думаю, что этот топоним у российского командования уже вызывает отторжение: "Сколько можно! Решите уже проблему! Сколько можно, как шаманы, водить хороводы вокруг Покровска, надо его наконец взять!". И вот сейчас россияне пытаются Покровск дожать.

Российская пропаганда носится с Покровском так, словно это второй Берлин образца 1945 года. А вот российские военкоры задают вопрос – возьмем, и что? Россия положила несметное количество людей за город, который не дает ей ничего. Совсем.

Но есть две вещи, которые россияне сделают первыми: установят свой флаг в городе, снимут это с дрона, а затем вернут Покровску советское название – Красноармейск. И все.

Участь Покровска будет такая же, как участь Бахмута, Авдеевки, Угледара и других оккупированных городов: миллионы кубометров железобетонных руин, тысячи и тысячи мертвых тел российских и украинских военнослужащих и гражданских, часть из них уже сгнили и разложились, тысячи убитых животных, тысячи одичавших домашних животных и десятки или сотни тысяч неразорвавшихся боеприпасов. Вот такая перспектива у Покровска.

Участь Покровска будет такая же, как участь Бахмута, Авдеевки, Угледара и других оккупированных городов, считает Ступак / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Прокоп: Каким будет зимнее российское наступление, если учесть и погодные условия, и ресурсы россиян? Какие участки фронта зимой будут самыми горячими, на каких – есть перспектива наших успешных контрнаступательных операций? Или Путин зимой сосредоточится не на фронте, а на уничтожении тыловых городов ракетами и дронами?

Иван Ступак: Это будут параллельные процессы: продвижение на фронтах и уничтожение украинской инфраструктуры. Ракеты у России есть, и производить она их может. Только за октябрь по Украине прилетело 270 ракет. История о том, что "у россиян осталось ракет на два-три массированных залпа", несостоятельна, об этом нам говорили еще в марте 2022 года. Так что удары по нашей инфраструктуре зимой продолжатся.

При этом Россия в первую очередь будет выбивать инфраструктуру приграничных и прифронтовых регионов: Сум, Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Одессы, Херсона. Это близко, туда могут долетать и КАБы. А если, как говорит ГУР, КАБы будут с радиусом действия 190 км, то зона поражения существенно расширится.

Также Россия будет бить по тыловым регионам, где меньше систем ПВО. Киев атаковать россияне будут точно, тут сомнений нет. Но россияне понимают, что ПВО в Киеве больше, коэффициент сбивания ракет выше, и цели достигаются меньше. Потому они будут бить туда, где слабее защита ПВО. Например, они возьмутся за Черниговскую область и будут ее "кошмарить" максимально, выбивая газ, тепло, электричество, чтобы один конкретный регион страдал максимально.

Если в прошлые годы Россия наносила удары по Украине, как суп солила, то есть везде по чуть-чуть: немного в Черкассах прилетело, немного в Киеве, немного в Виннице, немного в Запорожье и Днепре, то сейчас она усиленно будет выносить все в каких-то конкретных регионах. Если прилетит по Днепру, то массированно, по Запорожью – тоже массированно.

Что касается фронта. Когда плохая погода, например, снег, ветер и дождь, то дроны не поднимаются, обороняться трудно, и перспектив для продвижения российских войск намного больше. С другой стороны, в плохую погоду и российские "птички" тоже не поднимаются в воздух, и они точно так же не видят ситуацию. Потому непогода одинаково мешает обеим сторонам.

Последствия атаки РФ на Днепр. По мнению Ступака, Россия зимой будет "кошмарить" города, где слабее ПВО / Коллаж Главред, фото: соцсети

Kat_: Чем для нас опасны российские "Буревестники", "Посейдоны" и старт серийного выпуска "Орешника"? Так ли они страшны, как малюет их Путин? И когда все эти "вундервафли" Путина полетят в нас?

Иван Ступак: "Посейдон" Украине не страшен, потому что это подводная торпеда, которая запускается с подводной лодки. В Черном море подлодок, способных запускать такие торпеды, нет и быть не может, потому что Доктрина Монтре предусматривает, что Турция, взяв под контроль Босфор и Дарданеллы, обязалась не пропускать военные суда, которые не приписаны к портам Черного моря. Потому как бы Россия ни пыжилась, по нам она "Посейдон" не запустит.

"Буревестник" и "Орешник" – это другая история. Удар "Орешником" жители Днепра уже на себе испытали. Моему знакомому из Днепра довелось ночью увидеть момент прилета этого "чудо-юдо-оружия", и он вначале решил, что это ядерный удар.

Ракета "Орешник" летит на большой скорости – 11 тысяч км/ч, от нее отделяется "наконечник", и он раскрывается на 36 частей, которые рассыпаются и на огромной скорости должны пробить самые укрепленные сооружения. Даже такие как "Южмаш". Но когда следователи приехали на место прилета "Орешника" в Днепре, они увидели, что, во-первых, ракета промахнулась примерно на километр. Конечно, вы можете сказать: если ракета с ядерным боезарядом, то даже если она промахнется на 2 км, все равно все сгорят. Согласен. Но промах есть, тем не менее.

Во-вторых, следователи увидели, что все 36 воронок были такими, как от обычного советского артиллерийского снаряда. То есть, по сути, это было 36 артиллерийских залпов. Так что какого-либо колоссального ущерба не было, и блоки ракеты не смогли пробить землю на 50 метров вниз и разорвать все внизу.

Запускать "Орешник" по Украине Россия может только с Капустиного Яра (полигон в Астраханской области РФ, – ред.), а вообще, чем дальше, тем лучше. Потому "Орешник" в Беларуси предназначен не для ударов по Украине – он слишком близко к нам. Эта ракета не может подняться и тут же упасть, она должна подняться, пролететь по какой-то траектории и упасть примерно за 5 тысяч км от точки запуска. Передача "Орешника" Беларуси – это, скорее, плата Лукашенко за лояльность. Никто не знает, есть ли у Лукашенко возможность запускать "Орешник" (вероятнее всего, нет), поэтому в расчет мы его не берем.

Однако по Украине Россия может бить "Орешником" и "Буревестником", запуская их со своей территории. Эти ракеты способны нести ядерный боезаряд. А использовать их в неядерном исполнении против Украины очень и очень дорого и неэффективно. Разве что для того, чтобы взять на испуг. Без ядерной боеголовки в использовании этих ракет нет никакого смысла.

Потому все это следует спокойно воспринимать.

Наибольшую опасность для нас представляют дроны и другие ракеты, которых Россия по нам запускает очень много. В этом году в среднем за месяц РФ запускала по Украине примерно 4400 дронов – разных, больших и маленьких, тогда как в марте прошлого года только 500 беспилотников.

Omega: Как вы думаете, какие задачи Путин поставит перед своими войсками на 2026 год, каких территориальных достижений от них потребует?

Иван Ступак: По моему глубокому убеждению, до марта 2026 года война будет продолжаться. Россия будет вести боевые действия из расчета на зиму, на истощенность Украины и внутренние проблемы наших западных партнеров. Москва рассчитывает, что изменится конъюнктура, и пророссийскими станут не только Орбан и Фицо. Вот уже в Чехии пророссийский Бабиш возглавил правительство. Россия хочет подождать в надежде не то, что зима будет сложной, и Украина замерзнет и развалится, а российские войска на фронтах достигнут успехов. Москва думает, что к марту 2026 году армия РФ выйдет на совершенно другие рубежи.

Что будет после марта 2026 года, понимания нет. Я не берусь заглядывать за такой горизонт, потому что может быть всякое, например, в новогоднюю ночь Путин может умереть – будет лежать посреди своего большого кабинета, дрыгать ногами и биться в последних конвульсиях. Может быть и так, что самолет с большой российской делегацией разобьется где-то в горах Ирана, и так Россия лишится большого провоенного лобби. Может быть и так, что у Украины появятся свои супер-дальнобойные ракеты, и мы сдержим наступление россиян, и к концу марта российские войска все еще будут находиться на подступах к Краматорску и Славянску, не добивших больших успехов на фронте. Такой вариант тоже возможен.

Потому говорю аккуратно: до марта 2026 года боевые действия точно будут продолжаться, но где будет проходить линия фронта, какие планы будут у Кремля – это угадать сложно.

Зимнее наступление российских войск может оказаться последним рывком России, считает Ступак / Фото: Минобороны РФ

Helga: Сколько еще Россия способна наступать, по силам ли ей захват крупных городов? Да и вообще, это российское наступление – последний рывок, лебединая песня России в войне, или пока рано списывать ее со счетов?

Иван Ступак: Российское наступление продолжается с октября 2023 года. Но действительно складывается впечатление, что зима – это последний рывок России, который рассчитан на то, что украинскую оборону удастся пробить, и фронт посыплется, а дальше будет Харьковская область, где равнина, и, значит, российские войска там смогут продвигаться, будто в лыжах по маслу.

Однако у России пока есть денежные ресурсы на продолжение войны. Деньги – это основа, даже не люди.

Россия воюет наемниками. Та немногочисленная часть российского населения, которое пошло на войну добровольно, это были маргиналы, готовые "сражаться за родину". Но они быстро закончились, в РФ стали печатать контракты: российские граждане начали привлекаться к войне как наемники, то есть они подписывают контракт, получают деньги и идут на войну. Поскольку Россия воюет именно наемниками, главную роль играют деньги.

Есть ли деньги в российском бюджете? На 2026 год на войну, оборону и национальную безопасность, на полицаев, вертухаев и ФСБшников предусмотрено 177 миллиардов долларов. Для сравнения – в США только на оборону заложен 1 триллион долларов. Но будут ли у России хотя бы эти 177 миллиардов? Сложный вопрос, так как Украина делает все, чтобы денег у РФ становилось меньше, чему способствуют прилеты по НПЗ и газовым распределительным подстанциям.

Чем меньше денег у России, тем меньше у нее возможностей привлекать людей в армию. Уже десяток регионов РФ из-за тяжелой экономической ситуации начал резать суммы разовых выплат за подписание контракта. Минимальные суммы они сократили в три раза, а максимальные – в десять раз. Денег нет, бюджет заканчивается. Потому они вынуждены сокращать программы экономического роста, социалку, культуру, образование – все режут, чтобы были деньги на войну.

Также в России наметилась еще одна интересная тенденция: там появились "черные рекрутеры". Во все регионы РФ Москва рассылает задания: сколько человек какая область должна предоставить для армии каждый месяц. Те местные власти, которые не справятся с планом, либо слетят с должности, либо будут арестованы, либо сами поедут на войну. Все хотят удержаться на посту, а потому делают следующее. Когда подходит дата, к которой должно быть набрано определенное количество людей, а не хватает, например, 3 тысяч человек, их надо где-то найти, местные власти звонят "черным рекрутерам", которые находят недостающее количество людей. И этот рекрутер от региона получает деньги: минимальная сумма за голову, которая подпишет контракт с минобороны РФ, составляет 600 евро, максимальная – 6 тысяч евро.

Так что не будет у России денег – будет меньше людей в ее армии, будет меньше штурмовых действий. РФ в таком случае придется больше полагаться на удары ракетами, бомбами и беспилотниками. Тогда Россия придет к ситуации из трех букв. Но это не то, о чем вы могли подумать. Это – пат. То есть стороны упрутся лбами и не смогут сдвинуться ни вперед, ни назад. Вот тогда в Москве появятся мысли о том, что пора начинать договариваться.

Главред: Патовая ситуация возможна уже в 2026 году, если судить по деньгам, по этому критерию?

Иван Ступак: Возможна. Хотя аналитики НАТО говорят, что уже сейчас пат, но я не согласен. Пат будет тогда, когда ни Россия, ни Украина не смогут двигаться вообще, ни на сантиметр. Пока есть хотя бы минимальная возможность продвигаться, российская армия будет идти вперед. Но как только с людьми станет тяжелее, когда некого будет бросать в штурмы, России придется что-то менять.

Кстати, в последние четыре месяца от российских источников поступают сообщения о том, что Россия уже бросает в штурмы всех, например, расформировывает подразделение беспилотной авиации на направлении и бросает этих людей на штурм, с аэродромов забирает техников, заправщиков, ремонтников и тоже бросает на штурмы. Это свидетельствует о том, что задачи стоят глобальные, а ресурсов для их выполнения у России не хватает, потому гребут всех подряд.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак – военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около девяти лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

