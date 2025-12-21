Укр
Читать на украинском
  Новости
  Праздники

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

Виталий Кирсанов
21 декабря 2025, 14:46
358
По народным поверьям 22 декабря не стоит прокалывать уши для сережек - раны будут заживать очень долго.
Какой 22 декабря праздник
Какой 22 декабря праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 22 декабря
  • Приметы 22 декабря
  • Что можно и нельзя делать 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, в православном календаре день памяти святой великомученицы Анастасии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святая Анастасия родилась примерно в начале III века, предположительно в Римской империи. Некоторые источники указывают, что она происходила из богатой и влиятельной семьи, однако с детства Анастасия избрала путь служения Богу. Ее воспитание было углублено христианскими ценностями, и она проявила глубокую любовь к Богу и ближним.

видео дня

Святая Анастасия получила прозвище "Апотирис" или "Резвездительница узлов". Это связано с тем, что она помогала заключенным христианам, особенно тем, кого обвиняли в предании Христу, развязывая "узлы" их телесных и духовных мучений. Она посещала тюрьмы, поддерживала заключенных, помогала нуждающимся и больным, проявляя необычайную отвагу и милосердие.

Известно, что Анастасия занималась лечением и исцелением людей, и многие верующие утверждали, что через ее молитвы совершались чудеса исцеления. Ее деятельность вызвала уважение среди христиан, но также повлекла зависть и неприязнь среди язычников.

Святая Анастасия жила во времена императора Деция или Диоклетиана (III–IV век), когда христиане подвергались жестоким гонениям. Ее арестовали за веру, подвергли пыткам и, наконец, казнили за исповедание Христа. Точная дата ее мученичества различается в источниках, но принято считать, что она пострадала около 304 года.

Приметы 22 декабря

  • Морозное утро - к суровой зиме и сильным морозам в ближайшие дни.
  • Теплый день - к оттепели или вьюгам в канун Нового года.
  • Ветер с севера - зима будет суровая и продолжительная; с юга - тепло и снегопады.

Что нельзя делать 22 декабря

По народным поверьям 22 декабря не стоит прокалывать уши для сережек - раны будут заживать очень долго. Также следует воздержаться от вязания перчаток, ведь считалось, что это может "связать руки", то есть навлечь на себя трудности или даже проблемы с законом.

Что можно делать 22 декабря

Святая Анастасия считается покровительницей и покровительницей женщин, особенно ожидающих ребенка, а также врачом и помощницей в недугах. В день ее почитания православные обращаются к ней с молитвами, прося освободить от тревоги перед будущим, поддержать беременных во время родов, защитить рожениц и младенцев от болезней, а семью от невзгод. Кроме того, ее уважают как покровительницу заключенных, которая оберегает находящихся в неволе.

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

