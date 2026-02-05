Два областных центра Украины под угрозой: военный предупредил, что задумал враг

Командир Грузинского легиона оценил, имеют ли оккупанты силы и средства для нового масштабного наступления.

Военный объяснил, чем опасно приближение оккупантов к Запорожью и Днепру / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamulashvili_m/, скрин из DeepState

Что сказал Мамулашвили:

У россиян нет ресурсов для наступления на города-миллионники Украины

Враг в 2026 году может достать артиллерией Запорожье и Днепр

Россияне обстреливают мирное население Украины, чтобы заставить Киев капитулировать

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает убивать мирных жителей Украины в прифронтовых городах. К концу 2026 года враг может достать артиллерией и до двух городов-миллионников.

Об этом во время чата на Главреде рассказал командир Грузинского национального легиона, который с первых дней боевых действий на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, Мамука Мамулашвили.

Какие города под угрозой

Командир Грузинского легиона отметил, что речь идет о Днепре и Запорожье. Россия не имеет сил и возможностей сейчас проводить наступательные действия в направлении этих городов, но артиллерия оккупантов находится уже слишком близко к областным центрам.

"Если в зоне доступа есть жилые кварталы, россияне будут вести огонь по мирному населению. Это свойственно российской армии, поэтому Россия ведет войны везде, не только в Украине. Поэтому опасность заключается в том, что районы, расположенные ближе к линии соприкосновения и в зоне досягаемости артиллерии, будут обстреливаться Россией", - пояснил военнослужащий.

Мамулашвили отметил, что как постоянными ракетно-дроновыми атаками по мирным городам, так и артиллерийскими обстрелами Россия хочет заставить украинцев быть более сговорчивыми и соглашаться на ее требования. Она стремится к тому, чтобы украинцы устали от войны и начали требовать от власти соглашаться на капитуляцию.

"Россияне – рабский народ, и им не понять стремление украинцев к свободе. Им не понять, что украинцы пролили слишком много крови за свободу – не только сейчас, в ходе этой войны, но и на протяжении всей истории, и поэтому никто сдаваться не собирается. Для россиян такие понятия недостижимы. Поэтому они совершают покушения на детей и женщин – на самых слабых. Они хотят убийствами и террористическими актами заставить украинцев стать несвободными. Однако России стоит посмотреть на историю и понять, что этого быть не может. А попытки убивать детей и женщин просто в очередной раз доказывают, что Россия – страна-террорист", – добавил он.

Где РФ готовит наступление - мнение эксперта

Главред писал, что по данным военного эксперта Владислава Селезнева, российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.

Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться "зеленка". Поэтому эксперт считает, что именно к этому времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовать свой план.

Селезнев отметил, что план Москвы по контролю над Донецкой и Луганской областями не изменился. Следующими целями РФ могут стать Запорожская и Херсонская области.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия почти по всему фронту в Украине столкнулась даже не с проблемами, а с катастрофой из-за отключения терминалов Starlink.

Накануне стало известно, что ситуация в Купянске Харьковской области остается напряженной. В центре города продолжается зачистка отдельных участков, где находятся окруженные российские военные.

Купянск / Инфографика: Главред

О личности: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

