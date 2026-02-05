Укр
"Ищет выход из войны": генерал Келлог сделал громкое заявление о провале Путина

Анна Ярославская
5 февраля 2026, 08:37
В долгосрочной перспективе время играет на стороне Украины.
Кит Келлог, Путин, Зеленский
Россия не достигла целей в Украине и ищет выход из войны - Кит Келлог / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

Главные тезисы Келлога:

  • Кремль ищет "наилучший способ" выхода из войны
  • Путин и РФ потерпели неудачу
  • Весна и окончание зимы могут изменить баланс сил в пользу Киева

Страна-агрессор Россия не достигла своих целей в Украине и Кремль достиг стадии, когда ищет "наилучший из возможных способов" выхода из войны, даже несмотря на то, что российские войска продолжают почти ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины и России, генерал Кит Келлог в интервью изданию Kyiv Independent.

"Понятие победы, данное Путиным, не совпадает с моим. Я думаю, он [Путин] потерпел неудачу. Я думаю, Россия потерпела неудачу", - сказал Келлог.

По его мнению, время "играет на руку" Киеву в долгосрочной перспективе. Следующие месяцы могут изменить баланс сил в войне.

"Когда зима закончится и дни станут длиннее, я думаю, это будет лучше для Украины, чем для РФ в долгосрочной перспективе", - отметил Келлог.

Он рассказал, что покинул пост в Белом доме в конце 2025 года. Это было сделано в том числе для того, чтобы иметь возможность "свободно высказываться" об Украине.

Однако его уход не означает прекращения работы по Украине. Теперь он получил возможность публично формулировать собственную позицию относительно войны и положения дел Киева и Кремля, не ограничивая себя из-за официальной линии администрации действующего президента США Дональда Трампа. Однако разногласий с администрацией Трампа в украинском вопросе, чтобы он ушел, не было, отмечает Келлог.

Генерал также не исключает информации о том, что от переговоров о войне его могли отстранить из-за категорической позиции Кремля, который считал его "слишком проукраинским".

"Я не думаю, что россияне обязательно хотели видеть меня в этой части команды", — заявил Келлог.

Он также анонсировал свое возможное возвращение в Киев в ближайшее время.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Уиткофф и Келлог - что о них известно / Инфографика: Главред

Отметим, в марте 2025 года телеканал NBC сообщал, что Кит Келлог был исключен из мирных переговоров между Россией и США после того, как Кремль заявил, что не желает его присутствия.

Келлогг был соавтором мирного плана, который предусматривал замораживание линии фронта в Украине, исключение вопроса о вступлении в НАТО на длительный период и частичную отмену санкций, введенных против России. Его мирные предложения также предусматривают продолжение военной помощи США Украине, а также предоставление Киеву надежных гарантий безопасности для предотвращения дальнейшей российской агрессии.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 февраля в Абу-Даби стартовал новый раунд переговоров по прекращению войны в Украине, и на этот раз дипломатический фон выглядит заметно иначе. Несмотря на общую неопределенность и сдержанный пессимизм в Киеве, несколько источников в США и Украине отмечают, что в поведении российской делегации появились признаки реального стремления двигаться вперед, пишет Politico.

По информации собеседников издания, знакомых с ходом консультаций, нынешний этап может стать первым, где Москва демонстрирует не только формальное присутствие, но и готовность обсуждать практические механизмы завершения войны.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на трехсторонних переговорах с США и Россией в Абу-Даби доложила о результатах встречи. В ближайшее время ожидается проведение обмена пленными.

Украина согласилась на фактическое замораживание войны с Россией по линии фронта, что уже является значительной уступкой для достижения мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы остается открытой для мирного урегулирования войны в Украине. В то же время он пригрозил продолжением ракетных и дронных ударов.

Когда возможно заключение мирного соглашения: мнение эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт предполагает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года - при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьезных переговоров на эту тему. Но все равно баланс сил таков, что что-либо, что будет подписано, не будет устойчивым, и не все пункты будут выполнены до конца", - считает Горбач.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

война в Украине новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры Кит Келлог
