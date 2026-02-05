Смена тактики и переброска сил: россияне активизировались на одном направлении

Обозреватель сообщает, что в городе продолжается зачистка отдельных участков.

https://glavred.info/front/smena-taktiki-i-perebroska-sil-rossiyane-aktivizirovalis-na-odnom-napravlenii-10738163.html Ссылка скопирована

Ситуация в Купянске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления обозревателя:

Ситуация в Купянске по-прежнему напряженная

Россияне продолжают попытки штурма в нескольких районах

Основные силы противника сосредоточены на левом берегу реки Оскол

Ситуация в Купянске Харьковской области остается напряженной. В центре города продолжается зачистка отдельных участков, где находятся окруженные российские военные. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, на отдельных направлениях украинские военные добиваются успехов.

видео дня

Он добавил, что противник продолжает попытки штурмов в районах севернее Радковки и Голубовки, а также вблизи Купянска-Узлового и Кившаровки. Часть таких атак удалось отбить.

Обозреватель отмечает, что оккупанты сосредотачивают основные силы на левом берегу реки Оскол, что может свидетельствовать об изменении тактики на этом направлении.

Стоит подчеркнуть, что официальных комментариев Генерального штаба ВСУ по поводу этой информации пока нет.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Блокада в Купянске

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко ранее заявлял, что Купянск в Харьковской области полностью освобожден.

По его словам, в городе есть всего несколько небольших очагов с окруженными российскими оккупантами.

Он подчеркнул, что россияне не достигли тех результатов, на которые рассчитывали. Сейчас защитники держат оккупантов в блокаде, не давая им возможности выйти из окружения.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, военный эксперт Владислав Селезнев говорил, что российские оккупационные войска проводят передислокацию сил и средств, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным наступательным действиям в апреле.

Заместитель главы офиса президента Павел Палиса сказал, что планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

В отчете Института изучения войны говорилось о том, что войска страны-агрессора России не готовы к быстрому наземному наступлению на так называемый крепостной пояс Украины. Оккупанты смогут начать такие действия с севера или востока не ранее чем через несколько месяцев.

Читайте также:

О персоне: Богдан Мирошников Блогер, военный корреспондент. Мирошников родом из Горловки. Окончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения. Сейчас живет в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред