"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

Иван Тимочко подчеркнул, что россияне не достигли тех результатов, на которые рассчитывали.

Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр

Что сказал Иван Тимочко:

Есть всего два или три небольших очага, где окружен противник

Для тотального уничтожения врага нужно время

Купянск в Харьковской области полностью освобожден. Сейчас есть всего несколько небольших очагов с окруженными российскими оккупантами. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского Радио".

"Почему пока есть единичные очаги оккупантов? Потому что их нужно уничтожить с минимальными потерями Сил обороны Украины. Процесс уничтожения является поэтапным. Всегда лучше изнурять противника до такого уровня, чтобы он терял возможность сопротивляться. И тогда проводить уже его тотальное уничтожение, но на это всегда нужно время", - поделился эксперт. видео дня

Тимочко подчеркнул, что россияне не достигли тех результатов, на которые рассчитывали. По его словам, сейчас защитники держат оккупантов в блокаде, не давая им возможности выйти из окружения.

Также Тимочко уточнил, что есть всего два или три небольших очага, где окружен противник. Он подчеркнул, что Силы обороны контролируют город и окрестности, и путь, по которому продвигался противник.

"Говорить, что город освобожден – это однозначно. Те российские солдаты, которые отрезаны и находятся в окружении – это уже тоже не первая ситуация. Можно послать в атаку большое количество людей, чтобы быстро и публично заявить, что все заблокированы и уничтожены. Но это потери людей, больших ресурсов в плане вооружения, поэтому всегда лучше изнурять противника до такого уровня, чтобы он терял возможность сопротивляться. И тогда проводить уже его тотальное уничтожение, но на это всегда нужно время", - заявил эксперт.

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценивает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", — отметил Коваленко.

Он добавляет, что Россия больше не способна вести масштабные войны и ее возможности значительно ограничены.

Бои за Купянск - новости по теме

Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский отметил, что возврат позиций в районе Купянска стал возможен благодаря слаженной работе всех подразделений Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что успех операции был обеспечен командной координацией и поблагодарил военнослужащих, которые принимали участие в выполнении задачи.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

