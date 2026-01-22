"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

Враг пытается восстановить свои позиции, но украинские силы организованно сдерживают его попытки.

https://glavred.info/front/lovushka-zamknulas-v-odnom-iz-gorodov-vsu-gotovyat-finalnyy-etap-zachistki-10734395.html Ссылка скопирована

Украинские войска продолжают зачистку Купянска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Украинские войска продолжают зачистку Купянска

Враг сосредоточен в центральном квартале многоэтажек

В Волчанске россияне закрепляются на севере города

В Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от российских оккупантов. Большинство врага сейчас сосредоточено в одном квартале многоэтажек.

Как сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в Telegram:

видео дня

"Большая часть врага сосредоточена в центре города в одном квартале многоэтажек. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы завершить зачистку этого квартала и, желательно, без жертв со стороны украинских воинов".

Попытки оккупантов остаются безуспешными

Он добавил, что все попытки россиян улучшить свое положение и восстановить сухопутное сообщение с городом пока не приносят результата. Давление к востоку от Купянска также не дает оккупантам желаемого эффекта.

"Это означает, что эти люди (россияне в Купянске – ред.) не получают подкрепления", – подчеркнул Трегубов.

Планы врага в регионе

По его словам, план россиян в Сумской и Харьковской областях заключается в создании "зоны контроля" вдоль границы. На Лиманском направлении враг стремится взять под контроль Лиман и двигаться к Славянско-Краматорской агломерации.

В то же время в Волчанске оккупанты закрепляются в северной части города, но продвинуться на юг им пока не удается.

Купянск / Инфографика: Главред

Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценивает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", — отметил Коваленко.

Он добавляет, что Россия больше не способна вести масштабные войны и ее возможности значительно ограничены.

Ситуация на фронте — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.

Кроме того, в городе Северск, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России попала в ловушку. Об этом в эфире Киев24 рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

Также российские оккупационные войска планируют создать "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях, углубленную на 5 и более километров.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред