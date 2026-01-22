"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

Кратко:
- Украинские войска продолжают зачистку Купянска
- Враг сосредоточен в центральном квартале многоэтажек
- В Волчанске россияне закрепляются на севере города
В Купянске украинские защитники продолжают зачистку города от российских оккупантов. Большинство врага сейчас сосредоточено в одном квартале многоэтажек.
Как сообщил начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов в Telegram:
"Большая часть врага сосредоточена в центре города в одном квартале многоэтажек. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы завершить зачистку этого квартала и, желательно, без жертв со стороны украинских воинов".
Попытки оккупантов остаются безуспешными
Он добавил, что все попытки россиян улучшить свое положение и восстановить сухопутное сообщение с городом пока не приносят результата. Давление к востоку от Купянска также не дает оккупантам желаемого эффекта.
"Это означает, что эти люди (россияне в Купянске – ред.) не получают подкрепления", – подчеркнул Трегубов.
Планы врага в регионе
По его словам, план россиян в Сумской и Харьковской областях заключается в создании "зоны контроля" вдоль границы. На Лиманском направлении враг стремится взять под контроль Лиман и двигаться к Славянско-Краматорской агломерации.
В то же время в Волчанске оккупанты закрепляются в северной части города, но продвинуться на юг им пока не удается.
Способен ли враг вести наступательные действия на фронте - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценивает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — максимально истощить противника.
"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать. Сейчас оно пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", — отметил Коваленко.
Он добавляет, что Россия больше не способна вести масштабные войны и ее возможности значительно ограничены.
Ситуация на фронте — последние новости
Напомним, Главред писал, что в Запорожской области армия РФ оккупировала село Рыбное. Кроме того, враг продвинулся в районе села Солодкое, расположенного южнее Рыбного в Запорожской области.
Кроме того, в городе Северск, что в Донецкой области, оккупационная армия страны-агрессора России попала в ловушку. Об этом в эфире Киев24 рассказал спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.
Также российские оккупационные войска планируют создать "зону контроля" вдоль границы в Харьковской и Сумской областях, углубленную на 5 и более километров.
Читайте также:
- Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов: свежие карты DeepState
- РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение
- Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред