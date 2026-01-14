Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

Украинские военные сталкиваются с новыми вызовами на южном направлении, где противник меняет тактику и пытается создать сложные условия для обороны.

Враг пытается захватить ключевые населенные пункты / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские захватчики сосредоточили усилия на взятии города Гуляйполе, чтобы получить возможность продвигаться дальше в направлении Орехового и Запорожья. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Суспільне", пишет УНИАН.

"Бои за Гуляйполе продолжаются. Враг пытается захватить населенный пункт для того, чтобы дальше развивать наступление в сторону Орехового", — отметил Попович. видео дня

Почему Гуляйполе важно для оккупантов

По его словам, захват Гуляйполя позволит оккупантам продолжить наступление на Ореховое, а далее — на Запорожье, создавая для областного центра угрозу обстрелов.

Попович подчеркнул, что на Запорожском направлении российские войска достигли относительно значительных успехов, особенно на юге.

В ближайшие дни в районе Покровско-Мирноградской ожидаются попытки оккупантов "окружить и замкнуть логистику, и заставить нас оттуда уйти".

"Гришино находится так, что если они его захватят, то перережут полностью на 100% физически трассу на Павлоград. Белицкое и Родинское у нас тоже стоят на одной дороге, которая так же ведет в сторону Покровска и Мирнограда", — добавил эксперт.

По его словам, если захватчики полностью будут контролировать Родинское и Гришино, логистика украинских войск в этом районе значительно усложнится.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Гуляйполе фактически в "серой зоне" — эксперт

Ситуация на южном направлении остается очень напряженной, в частности в районе Гуляйполя, который фактически находится в "серой зоне", где постоянно продолжаются боевые действия.

По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, российские войска активно ведут штурмы на трех направлениях, применяют авиаудары и беспилотники, что создает сложную тактическую ситуацию для украинских войск.

"Только за прошедшие сутки, 12 января, на юге зафиксировали полсотни боевых столкновений, более 30 из которых — на Гуляйпольском направлении. В самом Гуляйполе произошло 21 боевое столкновение, еще несколько — на окраинах города и в населенных пунктах Варваровка, Зеленое и Железнодное", — подчеркнул эксперт.

По его оценке, активность врага в этом районе свидетельствует о стратегической заинтересованности в контроле ключевых населенных пунктов, что может повлиять на дальнейшее развитие событий на юге.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной: весь город находится в "серой зоне", где продолжаются активные боевые действия.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области. Он дал армии РФ время до 1 апреля. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу.

Напомним, что спикер ГПСУ Андрей Демченко говорил, что российские оккупационные войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, но расширить зону боевых действий им не удалось.

