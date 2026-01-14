Это ключ к большому городу: на одном из направлений резко возросла активность врага

Читайте в материале:
Российские захватчики сосредоточили усилия на взятии города Гуляйполе, чтобы получить возможность продвигаться дальше в направлении Орехового и Запорожья. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Суспільне", пишет УНИАН.
Почему Гуляйполе важно для оккупантов
По его словам, захват Гуляйполя позволит оккупантам продолжить наступление на Ореховое, а далее — на Запорожье, создавая для областного центра угрозу обстрелов.
Попович подчеркнул, что на Запорожском направлении российские войска достигли относительно значительных успехов, особенно на юге.
В ближайшие дни в районе Покровско-Мирноградской ожидаются попытки оккупантов "окружить и замкнуть логистику, и заставить нас оттуда уйти".
"Гришино находится так, что если они его захватят, то перережут полностью на 100% физически трассу на Павлоград. Белицкое и Родинское у нас тоже стоят на одной дороге, которая так же ведет в сторону Покровска и Мирнограда", — добавил эксперт.
По его словам, если захватчики полностью будут контролировать Родинское и Гришино, логистика украинских войск в этом районе значительно усложнится.
Гуляйполе фактически в "серой зоне" — эксперт
Ситуация на южном направлении остается очень напряженной, в частности в районе Гуляйполя, который фактически находится в "серой зоне", где постоянно продолжаются боевые действия.
По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, российские войска активно ведут штурмы на трех направлениях, применяют авиаудары и беспилотники, что создает сложную тактическую ситуацию для украинских войск.
"Только за прошедшие сутки, 12 января, на юге зафиксировали полсотни боевых столкновений, более 30 из которых — на Гуляйпольском направлении. В самом Гуляйполе произошло 21 боевое столкновение, еще несколько — на окраинах города и в населенных пунктах Варваровка, Зеленое и Железнодное", — подчеркнул эксперт.
По его оценке, активность врага в этом районе свидетельствует о стратегической заинтересованности в контроле ключевых населенных пунктов, что может повлиять на дальнейшее развитие событий на юге.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной: весь город находится в "серой зоне", где продолжаются активные боевые действия.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин установил новый дедлайн для полной оккупации Донецкой области. Он дал армии РФ время до 1 апреля. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу.
Напомним, что спикер ГПСУ Андрей Демченко говорил, что российские оккупационные войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, но расширить зону боевых действий им не удалось.
