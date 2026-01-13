Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

Кратко:
- В Гуляйполе и окрестностях продолжаются активные боевые действия
- Россияне обстреливают населенные пункты и применяют дроны
- За сутки зафиксировано более 50 столкновений на юге
Ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной: весь город находится в "серой зоне", где продолжаются активные боевые действия.
Как сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина, на трех направлениях юга россияне активно проводят штурмы, наносят авиаудары и применяют дроны.
Боевые столкновения
"Только за прошедшие сутки, 12 января, на юге зафиксировали полсотни боевых столкновений, из которых более 30 — на Гуляйпольском направлении. В самом Гуляйполе было 21 боевое столкновение и еще несколько — на окраинах города или в населенных пунктах неподалеку. Речь идет о селах Варваровка и Зеленое, а также о поселке Железнодорожном", — отметил Волошин.
Он добавил, что в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои, россияне пытаются оттеснить украинских защитников, но не могут закрепиться.
"Силы обороны Украины уничтожают их. Мы также проводим поисково-ударные действия, а в самом городе, в городских кварталах, на улицах продолжаются ожесточенные бои, за каждый дом, объект, улицу, квартал", — сказал спикер.
Новые направления штурмовых действий
Еще один участок боевых действий расположен вблизи Малые Щербаки, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.
"Там, по данным нашей разведки, противник пытается собрать определенное количество личного состава на передовых позициях для того, чтобы начать в будущем штурмовые действия в направлении Орехова", — добавил Волошин.
Он уточнил, что враг также собирает силы в населенном пункте Белогорье между Гуляйполем и Ореховым, а потому штурмовые действия возможны и на этом участке фронта.
Обстрелы населенных пунктов
По словам Волошина, россияне активно обстреливают населенные пункты вблизи линии боевого столкновения, в частности Орехов, Комышуваху и Верхнюю Терсу.
"За прошедшие сутки мы зафиксировали два с половиной десятка ударов и обстрелов этих населенных пунктов. То есть гражданское население также страдает от вражеских ударов", — сообщил он.
Способность РФ вести наступательные действия на фронте — оценка эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.
По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — максимально истощить противника.
"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать", — пояснил Коваленко.
Он подчеркнул, что Россия больше не способна вести масштабные войны.
"Сейчас она пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", — отметил эксперт.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, Россия в 2025 году резко сократила применение танков из-за нехватки запасов и перешла на пехотную тактику. В то же время, по данным Forbes, РФ тестирует новую схему: боевые пары танков под прикрытием дронов, которые поочередно совершают рывки и огневое прикрытие.
Кроме того, РФ в 2025 году пыталась захватить юг Украины и полностью отрезать страну от Черного моря, но Силы обороны сорвали планы врага. Потери личного состава ВСУ уменьшились на 13%. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
Напомним, в Купянске над зданием городского совета снова подняли украинский флаг. Бойцы Нацгвардии из бригады "Хартия" завершили зачистку объекта и установили контроль над мэрией в рамках операции по деблокированию города.
О персоне: Владислав Волошин
Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.
