Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

Руслан Иваненко
13 января 2026, 21:47обновлено 13 января, 22:42
182
Россияне наращивают силы, готовясь к новым штурмовым действиям на южном направлении.
ВСУ, Фронт, Война
Россияне наращивают силы, готовясь к новым штурмовым действиям на южном направлении / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • В Гуляйполе и окрестностях продолжаются активные боевые действия
  • Россияне обстреливают населенные пункты и применяют дроны
  • За сутки зафиксировано более 50 столкновений на юге

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной: весь город находится в "серой зоне", где продолжаются активные боевые действия.

Как сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина, на трех направлениях юга россияне активно проводят штурмы, наносят авиаудары и применяют дроны.

видео дня

Боевые столкновения

"Только за прошедшие сутки, 12 января, на юге зафиксировали полсотни боевых столкновений, из которых более 30 — на Гуляйпольском направлении. В самом Гуляйполе было 21 боевое столкновение и еще несколько — на окраинах города или в населенных пунктах неподалеку. Речь идет о селах Варваровка и Зеленое, а также о поселке Железнодорожном", — отметил Волошин.

Он добавил, что в районе Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои, россияне пытаются оттеснить украинских защитников, но не могут закрепиться.

"Силы обороны Украины уничтожают их. Мы также проводим поисково-ударные действия, а в самом городе, в городских кварталах, на улицах продолжаются ожесточенные бои, за каждый дом, объект, улицу, квартал", — сказал спикер.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Новые направления штурмовых действий

Еще один участок боевых действий расположен вблизи Малые Щербаки, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки.

"Там, по данным нашей разведки, противник пытается собрать определенное количество личного состава на передовых позициях для того, чтобы начать в будущем штурмовые действия в направлении Орехова", — добавил Волошин.

Он уточнил, что враг также собирает силы в населенном пункте Белогорье между Гуляйполем и Ореховым, а потому штурмовые действия возможны и на этом участке фронта.

Обстрелы населенных пунктов

По словам Волошина, россияне активно обстреливают населенные пункты вблизи линии боевого столкновения, в частности Орехов, Комышуваху и Верхнюю Терсу.

"За прошедшие сутки мы зафиксировали два с половиной десятка ударов и обстрелов этих населенных пунктов. То есть гражданское население также страдает от вражеских ударов", — сообщил он.

Способность РФ вести наступательные действия на фронте — оценка эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что Россия потеряла военный потенциал, который имела в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

По его словам, сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — максимально истощить противника.

"Государство, которое теряет способность удерживать оборону, рано или поздно вынуждено отступать", — пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что Россия больше не способна вести масштабные войны.

"Сейчас она пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать, но в целом проигрывает войну в Украине", — отметил эксперт.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, Россия в 2025 году резко сократила применение танков из-за нехватки запасов и перешла на пехотную тактику. В то же время, по данным Forbes, РФ тестирует новую схему: боевые пары танков под прикрытием дронов, которые поочередно совершают рывки и огневое прикрытие.

Кроме того, РФ в 2025 году пыталась захватить юг Украины и полностью отрезать страну от Черного моря, но Силы обороны сорвали планы врага. Потери личного состава ВСУ уменьшились на 13%. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

Напомним, в Купянске над зданием городского совета снова подняли украинский флаг. Бойцы Нацгвардии из бригады "Хартия" завершили зачистку объекта и установили контроль над мэрией в рамках операции по деблокированию города.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Запорожская область новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:27Украина
Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

22:17Энергетика
Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

21:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Последние новости

22:52

Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растения

22:27

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:26

"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

22:17

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

21:47

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
21:44

Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал

21:42

"Хайп на панике": в Раде предупредили о "катастрофе" для Киева, в СНБО ответилиВидео

21:13

Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

21:02

Может закончиться фатально: ветеринар рассказала, что категорически нельзя давать коту

Реклама
20:27

Почему кот перестал спать с хозяином: причина серьезнее, чем кажетсяВидео

20:12

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

19:57

Малюк остается в СБУ и обещает новую "пылающую бавовну" в РФ

19:56

Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

19:28

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:10

Почему война Путина становится позорной: что будет делать Кремльмнение

19:03

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

18:58

В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

18:57

Полесье отстранило двух лидеров от основной команды – стала известна причина

18:48

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

18:18

Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

Реклама
18:11

Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для КремляВидео

17:55

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55

Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

17:22

Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — деталиВидео

17:14

Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

17:02

Эти знаки зодиака ждет переломный момент: жизнь изменится к лучшему

17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долларов, полученных на документирование преступления, – экс-прокурор САПФото

16:54

Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

16:54

Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:07

"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

15:57

Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

15:45

"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

15:35

"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

15:33

В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

15:32

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

15:11

Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

Реклама
14:59

Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

14:32

Как выбрать сладости, которые не вредят: советы кондитера-нутрициолога

14:11

"Чье-то детство осталось здесь": супруги ошеломили Сеть своими находками на чердаке

14:09

Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии

13:59

Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

13:58

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там былоВидео

13:44

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

13:41

Шмыгаля, Федорова и Малюка в отставку: Рада поддержала ряд решений

13:21

Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказалаВидео

13:19

"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять