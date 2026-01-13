Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги 2025 года.

Сырский раскрыл тайные планы врага на 2025 год / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 56 ОМПБр

Ключевые тезисы Сырского:

РФ пыталась захватить юг Украины и отрезать страну от моря

Украинские потери уменьшились на 13%

Силы обороны сохранили позиции и изматывают врага

РФ в 2025 году пыталась захватить юг Украины и полностью отрезать страну от Черного моря, но Силы обороны сорвали планы врага. Потери личного состава ВСУ уменьшились на 13%. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

По его словам, главной целью Кремля в 2025 году было навязать Украине условия капитуляции с позиции силы. Для этого враг планировал захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины и намеревался выйти к Одессе, чтобы отрезать Украине выход к морю.

"Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций. Выстояли. Потому что наши воины работали на пределе, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными", - подчеркнул Сырский.

Генерал подчеркнул, что благодаря эффективной работе Сил обороны Россия уже длительное время не может нарастить группировку. Ежемесячно ВСУ уничтожают больше военных, чем агрессор призывает. В то же время украинские потери личного состава уменьшились на 13%.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", - подчеркнул главнокомандующий.

Какие потери понесла РФ с начала нового года - оценка эксперта

По оценке военно-политического эксперта Александра Коваленко, в течение первых семи дней января 2026 года оккупационные войска РФ захватили 48 км² территории Украины. Это один из самых низких показателей еженедельного продвижения врага во второй половине 2025 года.

Потери личного состава РФ за этот период составили 6 930 человек. В среднем на 1 км² захваченной территории приходится около 144 погибших оккупантов, что свидетельствует о высокой цене, которую противник платит за временное продвижение.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, в Купянске над зданием городского совета снова подняли украинский флаг. Бойцы Нацгвардии из бригады "Хартия" завершили зачистку объекта и установили контроль над мэрией в рамках операции по деблокированию города.

Также Минобороны РФ представило новый "танк-одуванчик", однако бывший полковник британских Сухопутных сил Гэмиш де Бреттон-Гордон назвал его "симптомом отчаяния". По его словам, Россия пытается остановить катастрофические потери бронетехники - более 6 тысяч танков уничтожено с начала вторжения.

Как сообщал Главред, Россия в 2025 году резко сократила применение танков из-за нехватки запасов и перешла на пехотную тактику. В то же время, по данным Forbes, РФ тестирует новую схему: боевые пары танков под прикрытием дронов, которые поочередно совершают рывки и огневое прикрытие.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

