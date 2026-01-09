Укр
Читать на украинском
"Технически он уже не наш": эксперт сказал, удастся ли ВСУ удержать Покровск

Мария Николишин
9 января 2026, 23:06
Эксперт отметил, что ВСУ тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев.
Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

  • Покровск еще не захвачен россиянами
  • В городе ВСУ контролируют только несколько улиц
  • Сейчас Покровск штурмуют 170 тысяч россиян

Теоретически Покровск еще не захвачен войсками страны-агрессора России, однако часть города, которая остается под контролем Украины, уже не велика. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, Украина контролирует только отдельные окраины Покровска.

видео дня

"Да, были рейды украинских военных вглубь города, иногда они даже заходили в декабре на утраченные позиции. Однако это делается не для того, чтобы вернуть полный контроль над Покровском, а для того, чтобы создать проблемы врагу и уйти. А так, в Покровске мы контролируем уже даже не районы, а несколько улиц. Однако это не дает возможности россиянам сказать, что они захватили Покровск", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что этот город штурмуют 170 тысяч россиян, а это огромное количество.

"Поэтому формально мы еще держим Покровск, но технически он уже не наш. Впрочем, Покровск продолжает выполнять свои функции: наши военные тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев подряд, тем самым выигрывая время для нас и европейцев", - отметил Ступак.

Кроме того, по его мнению, следующими целями России после Покровска станут: Константиновка, Доброполье и Гришино.

"Российские военные корреспонденты почему-то считают, что в Покровской агломерации находится центр украинской обороны, и если эти населенные пункты будут захвачены, то наша оборона падет", - подытожил экс-сотрудник СБУ.

Как проходят бои в Покровске

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что Покровск до сих пор не захвачен, хотя россияне объявили его окруженным и захваченным.

Он подчеркнул, что там продолжаются интенсивные бои, причем боевые столкновения происходят не на северных окраинах города, а в центральных районах.

"Все это свидетельствует о том, что Россия не имеет того потенциала, который у нее был в 2022 году. Наша задача – максимально истощить ее. После этого начнется обратный процесс. Когда страна не может держать оборону, она начинает отступать. Это вполне может произойти и с российскими войсками", – считает обозреватель.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России продвигается в Днепропетровской области, однако пока ей удается лишь захватывать отдельные села.

Недавно появилась информация, что населенный пункт Андреевка в Сумской области якобы снова оккупирован армией страны-агрессора России. В Группировке войск "Курск" сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Кроме того, 81 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщила, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.





Очищение власти от влияния Ермака будет неполным без перезагрузки НБУ, - журналист

18:55

Тараса Цимбалюка захейтили за фото с Дарьей Петрожицкой

18:47

Почему коты везде ходят за своими хозяевами: названы неожиданные причиныВидео

18:34

Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном мореВидео

18:30

Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

18:23

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:19

Война завела Россию в экономический тупик, прогноз для Путина неутешителенмнение

18:09

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

18:08

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненыеФото

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

16:45

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кролика за 85 секунд

16:41

Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

16:32

Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

16:32

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удараФотоВидео

16:31

Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

16:25

Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

15:55

"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

15:54

Украинская школа без учителей: почему система теряет кадры

15:52

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

15:50

"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасилованииВидео

