'Технически он уже не наш': эксперт сказал, удастся ли ВСУ удержать Покровск

Эксперт отметил, что ВСУ тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев.

Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

Покровск еще не захвачен россиянами

В городе ВСУ контролируют только несколько улиц

Сейчас Покровск штурмуют 170 тысяч россиян

Теоретически Покровск еще не захвачен войсками страны-агрессора России, однако часть города, которая остается под контролем Украины, уже не велика. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, Украина контролирует только отдельные окраины Покровска.

"Да, были рейды украинских военных вглубь города, иногда они даже заходили в декабре на утраченные позиции. Однако это делается не для того, чтобы вернуть полный контроль над Покровском, а для того, чтобы создать проблемы врагу и уйти. А так, в Покровске мы контролируем уже даже не районы, а несколько улиц. Однако это не дает возможности россиянам сказать, что они захватили Покровск", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что этот город штурмуют 170 тысяч россиян, а это огромное количество.

"Поэтому формально мы еще держим Покровск, но технически он уже не наш. Впрочем, Покровск продолжает выполнять свои функции: наши военные тянули оборону города на своих плечах 16 месяцев подряд, тем самым выигрывая время для нас и европейцев", - отметил Ступак.

Кроме того, по его мнению, следующими целями России после Покровска станут: Константиновка, Доброполье и Гришино.

"Российские военные корреспонденты почему-то считают, что в Покровской агломерации находится центр украинской обороны, и если эти населенные пункты будут захвачены, то наша оборона падет", - подытожил экс-сотрудник СБУ.

Как проходят бои в Покровске

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что Покровск до сих пор не захвачен, хотя россияне объявили его окруженным и захваченным.

Он подчеркнул, что там продолжаются интенсивные бои, причем боевые столкновения происходят не на северных окраинах города, а в центральных районах.

"Все это свидетельствует о том, что Россия не имеет того потенциала, который у нее был в 2022 году. Наша задача – максимально истощить ее. После этого начнется обратный процесс. Когда страна не может держать оборону, она начинает отступать. Это вполне может произойти и с российскими войсками", – считает обозреватель.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал Главред, оккупационная армия страны-агрессора России продвигается в Днепропетровской области, однако пока ей удается лишь захватывать отдельные села.

Недавно появилась информация, что населенный пункт Андреевка в Сумской области якобы снова оккупирован армией страны-агрессора России. В Группировке войск "Курск" сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Кроме того, 81 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщила, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

