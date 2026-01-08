"Вне всяких сомнений": в ВСУ прокомментировали якобы оккупацию Андреевки

Военные сообщили, под чьим контролем находится населенный пункт.

Как изменилась ситуация на Сумском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот из DeepState, 44 ОМБр

Главное:

Андреевка под контролем Сил обороны

Оккупанты хотят расширить зону оккупации в Сумской области

Враг использует ложную информацию для давления на украинцев

Недавно появилась информация, что населенный пункт Андреевка в Сумской области якобы снова оккупирован армией страны-агрессора России. В Группировке войск "Курск" сообщили, соответствует ли эта информация действительности.

По данным военных, хотя оккупанты пытаются расширить зону оккупации в Сумской области, но пока речь о захвате Андреевки армией РФ не идет.

"Пытаются ли россияне расширить зону оккупации в Сумской области? Без всяких сомнений. Удается ли им это? Никоим образом! На этом фоне сведения одного популярного ресурса об очередной оккупации населенного пункта Андреевка в Сумской области вызывают, как минимум, удивление. Официально и со всей ответственностью сообщаем: Андреевка находилась и находится под полным контролем группировки войск "Курск", - говорится в сообщении.

Военные также добавили, что враг может воспользоваться подобными заявлениями, чтобы ввести украинцев в заблуждение, посеять в сознании страх, уныние и панические настроения. Поэтому важно соблюдать информационную гигиену.

Об источнике: Группировка войск "Курск" Группировка войск "Курск" - военное объединение Сил обороны Украины, созданное во время наступательной операции на территории Курской области РФ, начавшейся 6 августа 2024 года, с целью ведения боевых действий и удержания позиций в районе Суджи и других населенных пунктов, отражая штурмы противника и нанося поражение российским силам, несмотря на усиленное давление и попытки россиян создать собственные группировки в регионе.

