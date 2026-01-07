До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

Что узнаете:
В Сумах 8 января будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.
Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.
"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Графики отключения света в Сумах
Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.
Графики для каждой очереди и подочереди:
- очередь 1.1:
- с 16:00 до 20:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 1.2:
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 00:00;
- дежурство 2.1:
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 22:00;
- дежурство 2.2:
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 20:00;
- с 22:00 до 23:00;
- дежурство 3.1:
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 18:00;
- с 20:00 до 22:00;
- дежурство 3.2:
- с 6:00 до 10:00;
- с 12:00 до 16:00;
- с 18:00 до 20:00;
- дежурство 4.1:
- с 4:00 до 8:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 16:00 до 20:00;
- очередь 4.2:
- с 2:00 до 6:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 14:00 до 18:00;
- дежурство 5.1:
- с 00:00 до 2:00;
- с 6:00 до 10:00;
- с 12:00 до 16:00;
- очередь 5.2:
- с 00:00 до 2:00;
- с 4:00 до 8:00;
- с 10:00 до 14:00;
- с 22:00 до 00:00;
- очередь 6.1:
- с 2:00 до 4:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 20:00 до 00:00;
- дежурство 6.2:
- с 00:00 до 2:00;
- с 8:00 до 12:00;
- с 18:00 до 22:00.
Какими будут отключения – мнение эксперта
Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.
Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.
Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.
Об источнике: Сумыоблэнерго
"Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.
Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.
