До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.

https://glavred.info/energy/do-12-chasov-bez-sveta-vvedeny-zhestkie-grafiki-otklyucheniya-sveta-v-sumah-na-8-yanvarya-10730342.html Ссылка скопирована

График отключения света в Сумах 8 января / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Будут ли отключать свет в Сумах 8 января

Какими будут графики отключения света в Сумах 8 января

В Сумах 8 января будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

видео дня

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1:

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 1.2:

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 00:00;

дежурство 2.1:

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 22:00;

дежурство 2.2:

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

с 22:00 до 23:00;

дежурство 3.1:

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

с 20:00 до 22:00;

дежурство 3.2:

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

с 18:00 до 20:00;

дежурство 4.1:

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 16:00 до 20:00;

очередь 4.2:

с 2:00 до 6:00;

с 8:00 до 12:00;

с 14:00 до 18:00;

дежурство 5.1:

с 00:00 до 2:00;

с 6:00 до 10:00;

с 12:00 до 16:00;

очередь 5.2:

с 00:00 до 2:00;

с 4:00 до 8:00;

с 10:00 до 14:00;

с 22:00 до 00:00;

очередь 6.1:

с 2:00 до 4:00;

с 8:00 до 12:00;

с 20:00 до 00:00;

дежурство 6.2:

с 00:00 до 2:00;

с 8:00 до 12:00;

с 18:00 до 22:00.

График отключения света в Сумах на 8 января / фото: Сумыоблэнерго

Какими будут отключения – мнение эксперта

Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.

Другие новости Сум:

Об источнике: Сумыоблэнерго "Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов. Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред