Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

Ангелина Подвысоцкая
7 января 2026, 21:21
112
Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.
отключение свет
График отключения света в Сумах 8 января / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Будут ли отключать свет в Сумах 8 января
  • Какими будут графики отключения света в Сумах 8 января

В Сумах 8 января будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

видео дня

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • очередь 1.2:
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • дежурство 2.1:
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • дежурство 2.2:
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 23:00;
  • дежурство 3.1:
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 22:00;
  • дежурство 3.2:
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 20:00;
  • дежурство 4.1:
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • очередь 4.2:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • дежурство 5.1:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • очередь 5.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • очередь 6.1:
  • с 2:00 до 4:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • дежурство 6.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 18:00 до 22:00.
график отключений света в Сумах 8 января
График отключения света в Сумах на 8 января / фото: Сумыоблэнерго

Какими будут отключения – мнение эксперта

Эксперты считают, что графики отключений электроэнергии в Украине могут оставаться в силе как минимум до начала весны.

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий, отмечает, что даже если ракетные удары прекратятся и ремонтные работы возобновятся, существенного улучшения работы генерации и сетей до конца зимы ожидать не стоит.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, во вторник, 6 января, во всех областях Украины запланированы графики отключения электроэнергии. В то же время утром после 9:30 в ряде областей начали вводить аварийные отключения света.

Кроме того, в случае продолжения российских террористических ударов по энергетическим объектам Украины ситуация в энергосистеме сможет стабилизироваться в начале весны. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также украинцам стоит готовиться к тому, что графики отключений электроэнергии сохранятся как минимум до начала весны. Существенного улучшения ситуации в энергосистеме до окончания зимнего периода не ожидается.

Другие новости Сум:

Об источнике: Сумыоблэнерго

"Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.

Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумы свет облэнерго Сумская область отключения веерные отключения новости Сум отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине возможны внеплановые перебои со светом – в правительстве сделали заявление

В Украине возможны внеплановые перебои со светом – в правительстве сделали заявление

21:49Энергетика
До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

21:21Энергетика
Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

20:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Последние новости

21:54

Сын Повалий появился в социальной сети и заговорил на украинском языке

21:52

Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем - причина

21:49

В Украине возможны внеплановые перебои со светом – в правительстве сделали заявление

21:35

Крах по сценарию 1991 года: эксперт назвал "стоп-фактор", который остановит РФ эксклюзив

21:32

Батареи больше не нужны: ТОП способов, как согреться зимой в доме без отопленияВидео

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться
21:28

Василий Вирастюк впервые показал своего пятого сына от молодой жены

21:21

До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

21:16

Светится: 58-летняя Памела Андерсон без макияжа встретилась с подругами

20:40

Сверхсложная головоломка для гениев: найдите собаку среди медведей за 7 секунд

Реклама
20:35

Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

20:33

5 романтических дорам, которые настолько хороши, что возвращают веру в любовь

20:12

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 январяФото

20:09

Джунгли против цивилизации: почему между Северной и Южной Америкой нет дороги

19:55

"В боксе все возможно": директор Усика намекнул на место следующего боя

19:40

Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

19:29

Неуклонно дорожает с 2024 года: цены на один продукт достигли максимума

19:28

РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания

18:49

Малиновый пиджак и кравчучка: символы украинских 90-х

18:48

В одной области объявили желтый уровень опасности: где ожидается непогода

18:31

Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

Реклама
18:28

Этот электрический кроссовер поразил экспертов: названа лучшая модель в 2026 году

18:24

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

18:23

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

18:18

Что это за вой на болотах? А это США захватили российские танкерымнение

18:00

Главная проверка перед покупкой: как быстро определить качественное мясоВидео

18:00

Сколько нас осталось: демографическая пропасть, которая решает будущее Украины

17:53

Нацотбор Евровидения 2026: анонсирован новый формат презентации песен

17:47

У Киева было второе, почти забытое название: историк рассказал о загадочном топониме

17:41

Снежная буря с морозами налетит на Львов: синоптики предупредили об опасности

17:29

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

17:20

"Это может продолжаться долго": тревожный прогноз о сроках окончания войны

17:16

Раздаются громкие взрывы, поднялся дым: враг массированно атакует Кривой Рог

17:14

Миф об "одном языке": почему украинский, польский и русский - это разные миры

17:12

Законопроект №14110-д создает условия для теневого рынка и коррупционной ренты - политолог

16:57

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:50

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:41

Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега

16:28

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:26

Прихватили пленных и ценную информацию: ГУР совершило дерзкий рейд в тыл РФВидео

15:58

Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

Реклама
15:44

Когда рождаются люди, которым суждено прийти к величию - четыре месяца

15:16

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:12

"Не так, как "надо": Мотря из "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце

15:12

Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

15:10

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:01

Роскошная Дженнифер Энистон показала свой пресс

14:51

Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы КарпатВидео

14:45

Морозы до -22°C, снег и метели: на Ровенщине прогнозируют опасную погоду

14:33

Носил имя Ленина 92 года - какой город почти столетие чествовал вождя СССРВидео

14:21

Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять