Десятки россиян 'продавили' границу: в ВСУ назвали место прорыва

РФ продавила границу в одной точке непосредственно на линии соприкосновения, рассказал Виктор Трегубов.

ВСУ отражают российские атаки / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 71 ОЕБр

Главное:

В Грабовское зашли до 100 российских военных

У оккупантов нет проблем с логистикой в этом районе

В приграничное село Грабовское Сумской области зашли от 30 до более 100 российских военных.

Оккупанты прорвали украинскую оборону в одной точке, сообщил в эфире "Мы-Украина" начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что оккупанты не пытаются перерезать логистику украинских военных.

"Это протискивание в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь не нужно обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать движения по охвату, они просто продавливают", - пояснил Трегубов.

Спикер также добавил, что расстояние от этого населенного пункта до российской границы около одного километра, поэтому у оккупантов нет проблем с логистикой, поскольку это пешая дистанция от территории РФ.

Обострение на Сумщине: заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные вывезли из села Грабовское в Сумской области 52 мирных жителя, среди которых есть дети, а также захватили в плен 13 военнослужащих Сил обороны. По его словам, в населённом пункте оставались 52 гражданина Украины, которые по разным причинам не покинули село во время эвакуации.

Ситуация на Сумщине: новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.

Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

