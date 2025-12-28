Десятки россиян 'продавили' границу: в ВСУ назвали место прорыва

Главное:
- В Грабовское зашли до 100 российских военных
- У оккупантов нет проблем с логистикой в этом районе
В приграничное село Грабовское Сумской области зашли от 30 до более 100 российских военных.
Оккупанты прорвали украинскую оборону в одной точке, сообщил в эфире "Мы-Украина" начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Он отметил, что оккупанты не пытаются перерезать логистику украинских военных.
"Это протискивание в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь не нужно обрезать нашу логистику, потому что они не пытаются делать движения по охвату, они просто продавливают", - пояснил Трегубов.
Спикер также добавил, что расстояние от этого населенного пункта до российской границы около одного километра, поэтому у оккупантов нет проблем с логистикой, поскольку это пешая дистанция от территории РФ.
Обострение на Сумщине: заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские военные вывезли из села Грабовское в Сумской области 52 мирных жителя, среди которых есть дети, а также захватили в плен 13 военнослужащих Сил обороны. По его словам, в населённом пункте оставались 52 гражданина Украины, которые по разным причинам не покинули село во время эвакуации.
Ситуация на Сумщине: новости по теме
Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.
Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.
Вас может заинтересовать:
- "Войска нужно выводить": генерал дал тревожный прогноз о боях за Покровск
- Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"
- Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред