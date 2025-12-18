Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Прекратятся ли боевые действия в Украине в 2026 году: неожиданный прогноз

Анна Косик
18 декабря 2025, 12:10
81
На следующий год у украинских военных будет очень важная задача.
ВСУ, армия РФ
У россиян уже есть план продолжения боевых действий в Украине в следующем году / Коллаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Минобороны России

Что сказал Коваленко:

  • Россия не планирует заканчивать войну
  • Кремль в следующем году может использовать еще больше живой силы на фронте в Украине
  • В следующем году может произойти серьезный перелом на фронте

В 2026 году перспективы прекращения боевых действий в Украине нет. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, страна-агрессор Россия в следующем году планирует увеличить количество мобилизованных, повысить уровень рекрутинга и других методов, которые бы позволили использовать большое количество человеческого ресурса.

видео дня

Как будет развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы

До конца зимы боевые действия будут продолжаться больше в городском формате. Россияне будут продолжать попытки наступления в пределах Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Константиновки, Северска, Лимана и Купянска.

"Поэтому зимой не будет захвата больших площадей наших территорий, потому что в основном бои идут в городах", - отметил обозреватель.

Однако все изменится с наступлением холодов. Россия будет ориентироваться на продолжение войны за счет человеческого ресурса, при этом не поддерживая деградирующий ВПК.

Какая задача у ВСУ на 2026 год

В следующем году, по словам Коваленко, украинские военные должны подготовиться и адаптироваться к этой угрозе большого нашествия пехоты со стороны РФ. Потому что Россия планирует привлечь еще больше оккупантов к штурмам, чем в прошлом году.

"В 2022-2024 годах мы ставили себе задачу истощения механизированной компоненты россиян: танков, боевых бронированных машин и т.д., то есть техники, которой они имели гораздо больше, чем мы. Мы справились с этой задачей. В 2025 году и сейчас наша задача - истощение российского человеческого ресурса. Если мы сможем справиться с этим в 2026 году, не исключаю, что произойдет серьезный перелом в боевых действиях", - отметил Коваленко.

Но есть нюанс - это потребует серьезных реформ и на политическом, и на военном уровнях.

Путин озвучил планы по продолжению войны

Главред писал, что по словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, российское руководство, настроено продолжать войну в Украине в следующем году.

Российский диктатор уже фактически озвучил планы продолжать войну в 2026 году. Чтобы сломать их, на Западе должны окончательно принять решение о "демонтаже режима Путина" путем военного поражения России, потому что это будет единственным способом остановить агрессию не только в отношении Украины, но и всего западного мира.

Что происходит на фронте сейчас - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на значительные потери, российская армия не отказывается от наступательных действий, однако существенных оперативных успехов достичь не смогла.

Ранее сообщалось, что Третий корпус совместно с Главным управлением разведки МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта.

Накануне стало известно, что военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Больше новостей:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска Александр Коваленко Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФ

Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФ

13:17Война
"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

13:00Украина
Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

12:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Последние новости

13:21

"Лети, мой ангел": Оля Цибульская неожиданно лишилась отца

13:17

Поражен МиГ-31 и не только: СБУ уничтожила в Крыму драгоценную технику РФ

13:06

Ветерану с ампутациями не выдали карту: ПриватБанк отреагировал с предложением

13:06

На Дмитрия Нагиева донесли за слова о войне: что ему грозит

13:00

"Зимнюю тысячу" можно потратить по-новому: правительство расширило список магазинов

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
12:53

Вранье Путина о захвате Купянска сильно повлияло на США – Зеленский

12:40

Самый любимый цвет уже не в моде: в какой цвет покрасить кухню в 2026 году

12:32

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

12:29

Гороскоп на завтра 19 декабря: Близнецам - давление, Стрельцам - важное решение

Реклама
12:28

Пока суд начал развод: Тарас Тополя внезапно вышел в свет с сыновьями

12:14

Громкие угрозы Путина: способна ли Россия усилить наступление в Украине

12:10

Прекратятся ли боевые действия в Украине в 2026 году: неожиданный прогноз

11:57

Никуда не уйдем, пока не одобрим финансирование для Украины - Фон дер Ляйен

11:22

Путин испугался: политолог объяснил, что насторожило диктатора в мирном процессе

11:10

"Черная зависть застелила глаза": народный артист разнес звезд после смерти Степана Гиги

10:58

"Факт уникален": в Одесской области зацвело редкое растение

10:57

Будет ли ракетный удар на Новый год: эксперт спрогнозировал новые обстрелы

10:51

Ключ не в желании Путина: Зеленский оценил способность России продолжать войну

10:42

Китайский гороскоп на завтра 19 декабря: Быкам - покой, Петухам - приключения

10:37

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут смириться с чужим успехом

Реклама
10:30

"Путин торопится": Романенко оценил риск повторного наступления РФ на Киев

10:29

Уничтожили полк РФ и захватили пленных: военные сообщили об успехе на фронте

10:19

"Перенесла операцию": Бужинская обеспокоила фотографией из интенсивной терапии

10:05

Отключение света в Украине — графики на 18 декабря (обновляется)

09:53

ЕС может проявить "слабость" относительно замороженных активов РФ - WSJ

09:44

Оккупанты массово избегают отправки на передовую на Запорожье интересным способом

09:32

Зеленский лишил пловчиху Клочкову важной государственной привилегии

09:01

Путин подтвердил максималистские цели в Украине: чего на самом деле хочет Кремль

08:55

Внук Пугачевой Пресняков потерял все: что произошло

08:41

Обесточенные районы, поврежденные дома, есть пострадавшие: детали ночной атаки РФФото

08:40

Карта Deep State онлайн за 18 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:36

Чего никак не может понять российская оппозициямнение

07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

Реклама
03:36

Почему зимой скрипят тормоза - признаки, которые нельзя игнорировать водителям

03:35

Что такое "секретные" точки на пульте телевизора и зачем они нужны

03:00

Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет

02:41

Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

01:38

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

00:28

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

17 декабря, среда
23:53

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

23:52

Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять