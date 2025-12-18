Прекратятся ли боевые действия в Украине в 2026 году: неожиданный прогноз

На следующий год у украинских военных будет очень важная задача.

https://glavred.info/front/prekratyatsya-li-boevye-deystviya-v-ukraine-v-2026-godu-neozhidannyy-prognoz-10725170.html Ссылка скопирована

У россиян уже есть план продолжения боевых действий в Украине в следующем году / Коллаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Минобороны России

Что сказал Коваленко:

Россия не планирует заканчивать войну

Кремль в следующем году может использовать еще больше живой силы на фронте в Украине

В следующем году может произойти серьезный перелом на фронте

В 2026 году перспективы прекращения боевых действий в Украине нет. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, страна-агрессор Россия в следующем году планирует увеличить количество мобилизованных, повысить уровень рекрутинга и других методов, которые бы позволили использовать большое количество человеческого ресурса.

видео дня

Как будет развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы

До конца зимы боевые действия будут продолжаться больше в городском формате. Россияне будут продолжать попытки наступления в пределах Покровска, Мирнограда, Гуляйполя, Константиновки, Северска, Лимана и Купянска.

"Поэтому зимой не будет захвата больших площадей наших территорий, потому что в основном бои идут в городах", - отметил обозреватель.

Однако все изменится с наступлением холодов. Россия будет ориентироваться на продолжение войны за счет человеческого ресурса, при этом не поддерживая деградирующий ВПК.

Какая задача у ВСУ на 2026 год

В следующем году, по словам Коваленко, украинские военные должны подготовиться и адаптироваться к этой угрозе большого нашествия пехоты со стороны РФ. Потому что Россия планирует привлечь еще больше оккупантов к штурмам, чем в прошлом году.

"В 2022-2024 годах мы ставили себе задачу истощения механизированной компоненты россиян: танков, боевых бронированных машин и т.д., то есть техники, которой они имели гораздо больше, чем мы. Мы справились с этой задачей. В 2025 году и сейчас наша задача - истощение российского человеческого ресурса. Если мы сможем справиться с этим в 2026 году, не исключаю, что произойдет серьезный перелом в боевых действиях", - отметил Коваленко.

Но есть нюанс - это потребует серьезных реформ и на политическом, и на военном уровнях.

Путин озвучил планы по продолжению войны

Главред писал, что по словам руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, российское руководство, настроено продолжать войну в Украине в следующем году.

Российский диктатор уже фактически озвучил планы продолжать войну в 2026 году. Чтобы сломать их, на Западе должны окончательно принять решение о "демонтаже режима Путина" путем военного поражения России, потому что это будет единственным способом остановить агрессию не только в отношении Украины, но и всего западного мира.

Что происходит на фронте сейчас - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Сырского, ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на значительные потери, российская армия не отказывается от наступательных действий, однако существенных оперативных успехов достичь не смогла.

Ранее сообщалось, что Третий корпус совместно с Главным управлением разведки МО Украины проводит штурмовые действия на Лиманском направлении. В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта.

Накануне стало известно, что военнослужащие Вооруженных Сил страны-агрессора России платят командирам немалые деньги, чтобы те их не отправляли участвовать в боях на Запорожском направлении.

Больше новостей:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред