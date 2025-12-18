Никита Пресняков остался в одних долгах после расставания с женой.

Никита Пресняков набрал кредитов/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Российский певец Никита Пресняков, который продолжает молчать о террористическом нападении РФ на Украину, начал "проедать" недвижимость, чтобы безбедно жить в США.

Как сообщили пропагандистским российским СМИ знакомые семьи, Пресняков младший взял кредит в банке под залог бабушкиного подарка - квартиры в Москве.

"Видимо, после свадьбы у Никиты случился серьезный финансовый коллапс. Недавно стало известно, что через год после торжества, в 2018 году, Никита под залог квартиры на Лубянке взял кредит. Были предположения, что Пресняков-младший мог оформить ипотеку на другое имущество. Но, как заверили друзья внука Пугачевой, ничего нового он не покупал", - пишут СМИ.

Никита Пресняков / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Сейчас из-за невыплат по кредиту с сентября 2018 года на квартиру Никиты наложено обременение. Жилье внука артистки находится в залоге у банка. А значит, Никита не может продать или совершить еще какую-либо сделку с элитной квартирой, подаренной ему бабушкой.

Сообщается, что Пресняков младший эти деньги тратил на роскошную жизнь для своей молодой жены Алены Красновой, которая привыкла к роскошной жизни в Москве.

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

