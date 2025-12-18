"Факт уникален": в Одесской области зацвело редкое растение

Брандушка занесен в Красную книгу Украины, как уязвимый вид.

Ареал брандушки ежегодно сокращается / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ivan.rusev

На юге Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", очень рано расцвел редкий цветок, который в народе называют "брандушкой". Об этом написал в Facebook доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Он отметил, что брандушка - безвременник анкарский (Colchicum ancyrense) - занесен в Красную книгу Украины, как уязвимый вид.

По словам исследователя, он много лет подряд наблюдает за пробуждением безвременника анкарского на Рождество неподалеку от города Татарбунары в Одесской области.

Ареал брандушки, говорит ученый, в этих краях ежегодно сокращается - удивительное растение может скоро вообще исчезнуть, как когда-то исчезло из нашего национального парка. Поэтому в прошлом году нацпарк обратился за разрешением в Минприроды, чтобы это растение пересадить из незаповедной местности на территорию "Тузловских лиманов", где оно когда-то встречалось.

"И нацпарку это удалось сделать. Осенью этого года были высажены растения на 3 участках. И вот чудо. Не дождавшись Рождества и Нового года у растений появились цветочки в середине военного декабря 2025 г ... Этот факт уникален и свидетельствует о возможности воспроизведения растения и, во-вторых, - что в природе имеются изменения, которые "пробудили" цветок", - пояснил Русев.

Он утверждает: это невероятно ранний срок появления брандушек. За более чем 30 лет, что он наблюдал за такими растениями возле Татарбунар, такого раннего срока пробуждения растения зарегистрировано еще не было.

