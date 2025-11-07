Укр
По Украине распространяется опасное растение: что о нем известно

Виталий Кирсанов
7 ноября 2025, 14:08
Гринделия растопыренная издавна использовалась индейцами для лечения многочисленных болезней.
По Украине распространяется опасное растение
По Украине распространяется опасное растение / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/nizhnednestrovsky

Кратко:

  • Растение входит в "Черный список" видов с высокой инвазионной способностью
  • Ароматическая смола гринделии используется в парфюмерии

В настоящее время в Украине, в частности на юге, цветет гринделия растопыренная. Это красивое растение входит в так называемый "Черный список" видов с высокой инвазионной способностью. Об этом рассказали исследователи Нижнеднестровского национального природного парка, который находится в Одесской области.

"В эту осеннюю пору вдоль дорог и на лугах до сих пор цветет растение с ярко-желтыми соцветиями - гринделия растопыренная (Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal). Как и у всех представителей семейства Астровых, соцветие у нее - корзина, состоящая из многих цветочков, обернутых несколькими рядами маленьких листочков. Гринделия легко распознается по отогнутым наружу шиловидным кончикам липких листочков обертки", - рассказала научный сотрудник нацпарка Наталья Товстуха.

По ее словам, родина вида - Северная Америка. Семена растения попали в Украину с фуражом для лошадей, который поставлялся во время Второй Мировой войны из США.

Гринделия растопыренная издавна использовалась индейцами для лечения многочисленных болезней, а сейчас входит в официальные фармакопеи многих стран как ценное лекарственное сырье. К тому же ароматическая смола гринделии используется в парфюмерии как фиксатор запахов.

Как отмечает ученая, благодаря неприхотливости к условиям роста, а также большому количеству семян, гринделия активно укореняется в естественных и полуприродных местообитаниях, вытесняя местные виды. Поэтому это красивое растение в Украине считается опасным для естественных растительных сообществ.

Гринделия растопыренная

Гринделия растопыренная - вид травянистых растений рода Гринделия семейства Астровые.

Двулетнее или однолетнее травянистое растение. Всё растение выделяет ароматическую смолу, имеет смолисто-бальзамический или травянисто-бальзамический запах пихты и пряностей. Стебли прямостоячие или восходящие, разветвлённые, высотой 50-60 см. Листья удлинённые, сидячие, цельные, по краю мелко остропильчатые. Плод - семянка. Цветёт в июне-сентябре.

Издавна культивируется как лекарственное растение. Обширный перечень физиологически активных веществ делает гринделию растопыренную перспективным с точки зрения фармацевтического применения растением.

огород комнатные растения сад
