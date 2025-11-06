Укр
Как протирать листья комнатных растений, чтобы они блестели: бабушкин метод

Анна Косик
6 ноября 2025, 05:26
Древний метод заметно улучшит вид растений в доме.
листья комнатных растений
Листья комнатных растений будут блестеть долго, если знать одну бабушкину хитрость / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Чем надо протирать листья комнатных растений
  • Как долго с помощью лайфхака будут блестеть листья

Комнатные растения в вазонах прекрасно дополняют интерьер, но в то же время требуют постоянного ухода. В частности важно, чтобы листья растений постоянно блестели.

Главред узнал, как достичь такого эффекта с помощью продукта, который, пожалуй, есть у каждого на кухне. Об этом в TikTok kristen_kemper рассказала украинский блогер Кристина.

Чем лучше протирать листья комнатных растений

Чтобы листья растений красиво блестели, их можно протирать обычным маслом. Его надо нанести на ватный диск и натереть каждый листочек. Блогер утверждает, что после этого пыль будет оседать на растении реже.

Кроме этого Кристина отметила долговременность эффекта от масла. Блеск на листьях будет сохраняться до двух месяцев, после чего процедуру можно повторить.

Смотрите видео о том, как правильно протирать комнатные растения:

Об источнике: kristen_kemper

kristen_kemper - украинский блогер Кристина, которая в соцсетях делится советами по созданию уюта в доме, а также полезными лайфхаками. На страницу Кристины в Instagram подписаны более 30 тысяч пользователей.

