Как протирать листья комнатных растений, чтобы они блестели: бабушкин метод

Древний метод заметно улучшит вид растений в доме.

Комнатные растения в вазонах прекрасно дополняют интерьер, но в то же время требуют постоянного ухода. В частности важно, чтобы листья растений постоянно блестели.

Главред узнал, как достичь такого эффекта с помощью продукта, который, пожалуй, есть у каждого на кухне.

Чем лучше протирать листья комнатных растений

Чтобы листья растений красиво блестели, их можно протирать обычным маслом. Его надо нанести на ватный диск и натереть каждый листочек. Блогер утверждает, что после этого пыль будет оседать на растении реже.

Кроме этого Кристина отметила долговременность эффекта от масла. Блеск на листьях будет сохраняться до двух месяцев, после чего процедуру можно повторить.

