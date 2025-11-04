В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близко

Местные жители сообщают, что земноводные становятся редкими, но их численность постепенно растет.

https://glavred.info/life/v-ukraine-zametili-unikalnuyu-amfibiyu-pochemu-ne-stoit-priblizhatsya-blizko-10712420.html Ссылка скопирована

Огненная саламандра появляется чаще в Карпатах / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Где можно увидеть саламандру в Украине

Чем питается и как живет огненная саламандра

Какие мифы и легенды связаны с саламандрой

Сегодня в Карпатах растет популяция огненной саламандры - ядовитого земноводного длиной 25-30 см, которое обитает на подножиях и склонах Говерлы. Как сообщает Карпатский объектив, раньше это животное было редкостью, но сейчас его встречают значительно чаще.

Главред решил рассказать об уникальном земноводном, которое издревле встречается в мифах и легендах разных народов.

видео дня

Описание и токсичность огненной саламандры

Огненная (пятнистая) саламандра - самое большое хвостатое земноводное Украины. Оно неагрессивное, не кусается, однако выделяет токсичную слизь для самозащиты от хищников. Яд является высокотоксичным: одной дозы хватает, чтобы убить до 15 морских свинок.

Для человека смертельной угрозы нет, но контакт со слизью может вызвать раздражение кожи, воспаление глаз, а при попадании в рот - тошноту, жжение, судороги или частичный паралич.

Места обитания и образ жизни

Саламандру можно наблюдать в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, преимущественно в буковых и еловых лесах на влажных местах. Животное ведет ночной образ жизни, но после дождя может выходить днем.

В дневное время саламандры прячутся под камнями, гнилой древесиной или листьями. Питаются мелкими насекомыми, дождевыми червями, пауками и личинками.

Подробнее об уникальной амфибии смотрите в видео.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред