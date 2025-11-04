Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близко

Руслан Иваненко
4 ноября 2025, 22:59
130
Местные жители сообщают, что земноводные становятся редкими, но их численность постепенно растет.
Саламадра
Огненная саламандра появляется чаще в Карпатах / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Где можно увидеть саламандру в Украине
  • Чем питается и как живет огненная саламандра
  • Какие мифы и легенды связаны с саламандрой

Сегодня в Карпатах растет популяция огненной саламандры - ядовитого земноводного длиной 25-30 см, которое обитает на подножиях и склонах Говерлы. Как сообщает Карпатский объектив, раньше это животное было редкостью, но сейчас его встречают значительно чаще.

Главред решил рассказать об уникальном земноводном, которое издревле встречается в мифах и легендах разных народов.

видео дня

Описание и токсичность огненной саламандры

Огненная (пятнистая) саламандра - самое большое хвостатое земноводное Украины. Оно неагрессивное, не кусается, однако выделяет токсичную слизь для самозащиты от хищников. Яд является высокотоксичным: одной дозы хватает, чтобы убить до 15 морских свинок.

Для человека смертельной угрозы нет, но контакт со слизью может вызвать раздражение кожи, воспаление глаз, а при попадании в рот - тошноту, жжение, судороги или частичный паралич.

Места обитания и образ жизни

Саламандру можно наблюдать в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, преимущественно в буковых и еловых лесах на влажных местах. Животное ведет ночной образ жизни, но после дождя может выходить днем.

В дневное время саламандры прячутся под камнями, гнилой древесиной или листьями. Питаются мелкими насекомыми, дождевыми червями, пауками и личинками.

Подробнее об уникальной амфибии смотрите в видео.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Карпати интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Венгрия снова против: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

Венгрия снова против: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

00:06Мир
"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:10Фронт
Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

21:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Какой город самый старый в Украине - как Сталин его переименовал и почему название сохранили

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Кроликам - крах, Лошадям - безнадежность

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Почему 5 ноября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Таро-прогноз на полнолуние 5 ноября 2025: Львам - прибыль, Скорпионам - выбор

Последние новости

00:06

Венгрия снова против: Орбан назвал "новую" причину против Украины в ЕС

04 ноября, вторник
23:52

Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанную лягушку всего за 5 секунд

23:17

Детское Евровидение-2025: под каким номером выступит УкраинаВидео

22:59

В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близкоВидео

22:53

"Брусника" - не "журавлина"? Разбираемся, как правильно сказать на украинском

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
21:53

Известкование почвы: садовод объяснил, когда и как проводить процедуруВидео

21:41

Когда поставят елку в Киеве 2025 - кто заплатит за праздничное чудо

21:36

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

21:26

Какие приборы нельзя включать в удлинитель: опасность больше, чем кажется

Реклама
21:10

"Мы немного отбросили врага", но бои продолжаются: ДШВ о ситуации в Покровске

21:09

Могилевская рассказала, как ее дома накажет муж из-за поцелуя с Козловским

21:08

Украина нанесла масштабный удар по РФ, зафиксированы пожары - Генштаб раскрыл последствия

20:43

"Сделать Киев непригодным для жизни": что готовит для украинцев новая тактика Кремля

20:36

Больше хлопот, чем удовольствия: механик назвал авто, которое постоянно ломается

20:21

Галкин сделал знаменитым украинского мальчика и перешел на украинский язык

20:21

Прошел более 60 км: в ГУР показали, как робот совершил уникальную операцию по спасению бойца

20:04

Умер ведущий "Утренней звезды" Юрий Николаев

19:55

Многие ошибаются: какие ТОП-7 вещей нельзя класть в стиральную машину

19:47

В "Динамо" назревает решение по тренеру: Суркис расставил точки над "і"

19:40

Серьезное похолодание атакует Украину: где будут лить сильные дожди

Реклама
19:26

Пенсия по возрасту или инвалидности: какую лучше оформить и реально ли получать две сразу

19:17

Как перестать плакать из-за лука - ученые нашли простой выход

19:10

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

19:10

"Ястребы" настроены серьезно: способны ли США развязать войну в Венесуэлемнение

18:51

"РФ играет ва-банк": эксперт рассказал, что может произойти после штурма Покровска

18:50

Такого в истории еще не было: зафиксирована самая большая вспышка черной дыры

18:45

Предложений от Украины не будет: Зеленский резко обратился к Орбану

18:42

Германия выделит ВСУ дополнительные миллиарды евро: названа сумма

18:18

Европейские суды считают ВАКС и антикоррупционную вертикаль в Украине нарушителями фундаментальных принципов прав человека, – адвокат

18:13

Что сделать, чтобы кот линял меньше: секрет, о котором не догадываются хозяева

18:05

Роковая ошибка: что категорически нельзя высаживать после чеснока

17:43

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

17:41

Образы за 54.5 тысячи и 150 кг одежды: Мисс Украина Вселенная-2025 прибыла на конкурс

17:41

Людям, родившимся в эти месяцы, уготована важная миссия

17:38

Путин подписал указ о непрерывной мобилизации в России - что изменится

17:38

Россияне убили двух гражданских и собаку, которые шли под белым флагом

17:29

Операция ВСУ на фронте: военный рассказал о зачистке в стратегическом городе

17:18

Покровск только начало - в Раде назвали истинные цели Путина по Украине

17:17

Бесплатное тепло или штраф: разрешено ли украинцам собирать дрова возле дороги

17:16

Вера Брежнева стала мамой для нового члена семьи — деталиВидео

Реклама
17:14

Решение Трампа ключевое: Зеленский объяснил, что может сдержать Путина от агрессии

17:11

Зеленский приехал под Покровск - первые подробностиФотоВидео

16:52

Штраф за лишний вес и бороду: самые абсурдные брачные контракты

16:41

Путин может сам объявить об окончании войны - когда интенсивность боев упадетВидео

16:25

Водителей штрафуют за езду в левой полосе: когда придется заплатить 4000 гривен

16:21

Пробьет ли доллар очередной "потолок": свежий прогноз финансовых аналитиков

16:19

Получится у каждого: простой рецепт румяного домашнего хлеба

16:01

Если не знать, можно "убить" гаджет: как безопасно очистить USB-порт телефона

16:00

"Трусит" 6-балльный шторм: страну накрыла сильнейшая магнитная буря

15:40

Как ноябрь изменит вашу жизнь: нумерологический прогноз по числу судьбы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять