В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близко

Сегодня в Карпатах растет популяция огненной саламандры - ядовитого земноводного длиной 25-30 см, которое обитает на подножиях и склонах Говерлы. Как сообщает Карпатский объектив, раньше это животное было редкостью, но сейчас его встречают значительно чаще.
Главред решил рассказать об уникальном земноводном, которое издревле встречается в мифах и легендах разных народов.
Описание и токсичность огненной саламандры
Огненная (пятнистая) саламандра - самое большое хвостатое земноводное Украины. Оно неагрессивное, не кусается, однако выделяет токсичную слизь для самозащиты от хищников. Яд является высокотоксичным: одной дозы хватает, чтобы убить до 15 морских свинок.
Для человека смертельной угрозы нет, но контакт со слизью может вызвать раздражение кожи, воспаление глаз, а при попадании в рот - тошноту, жжение, судороги или частичный паралич.
Места обитания и образ жизни
Саламандру можно наблюдать в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях, преимущественно в буковых и еловых лесах на влажных местах. Животное ведет ночной образ жизни, но после дождя может выходить днем.
В дневное время саламандры прячутся под камнями, гнилой древесиной или листьями. Питаются мелкими насекомыми, дождевыми червями, пауками и личинками.
