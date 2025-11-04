Чтобы сделать кота менее "пушистым в воздухе", стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

Что сделать, чтобы котик линял меньше

Главное:

Как уменьшить количество кошачьей шерсти

Почему кот так сильно начал линять

Никто не мечтает о жизни в окружении кошачьей шерсти: когда она на подушках, в тарелке или на каждом свитере. Издание Catster поделилось пятью проверенными советами, которые помогут значительно уменьшить количество шерсти дома, отмечает Главред.

Каждый из этих способов сам по себе способен заметно улучшить ситуацию, но если совместить несколько сразу - результат может приятно удивить.

Больше воды - меньше шерсти

Увлажненный организм - залог здоровой шерсти. Если кот пьет достаточно жидкости, его кожа не пересушивается, а процесс линьки проходит мягче. Домашний любимец должен постоянно иметь доступ к чистой свежей воде. Если же он упорно игнорирует миску, стоит попробовать перейти с сухого корма на влажный. Но перед сменой питания лучше посоветоваться с ветеринаром.

Правильное питание - залог красоты шерсти

От рациона кота зависит буквально все: от блеска шерсти до ее количества на мебели. Выбирайте качественный корм, который содержит нужные микроэлементы, белки и жиры. Экономия на еде может обернуться частыми уборками. Когда кот получает сбалансированное питание, он линяет меньше, а дом остается чище.

Какие продукты нельзя давать котам

Меньше стресса - меньше шерсти

Эмоциональное состояние кота напрямую влияет на его физическое здоровье. Животные, переживающие постоянные перемены или испытывающие напряжение, часто линяют активнее. Чтобы этого избежать, необходимо поддерживать привычную рутину, создать комфортную атмосферу и избегать резких изменений в быту. Для кошек стабильность - лучшее средство от стресса.

Регулярный уход - ключ к чистоте

Ежедневное расчесывание поможет снять лишнюю шерсть еще до того, как она разлетится по квартире. Подберите расческу, которая подходит именно вашему питомцу. Такой уход не только уменьшает количество шерсти, но и укрепляет вашу связь с котом. Кроме того, не забывайте о купании раз в месяц - это поможет сохранить шерсть в хорошем состоянии.

Отдельное место для кота - меньше уборки

Большинство кошек имеют любимое место для отдыха. Если застелить его полотенцем, пледом или специальной лежанкой, то большинство шерсти будет накапливаться именно там. Это значительно упростит уборку. Можно даже научить любимца спать только в определенных зонах, так легче контролировать чистоту.

Без пылесоса или ролика для одежды владельцам пушистиков, конечно, не обойтись. Но если применять эти простые методы, времени на уборку станет меньше, а возможностей обнимать своего хвостатого друга гораздо больше.

Об источнике: Catster Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips. Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

