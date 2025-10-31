Как отучить кота залезать на стол: ветеринар дал простой совет

Научить кота держаться подальше от кухонных столешниц вполне возможно, однако главное действовать системно и последовательно.

Как отучить кота ходить по столу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Как с помощью кликера и терпения переучить кошку лазить по кухне

Какие 5 простых способов уберечь кошку от опасных столешниц

Кошки - настоящие исследователи. Они залезают на полки, столы и кухонные поверхности, исследуя все вокруг, рассказывают ветеринары Catster.

Однако такое поведение не только раздражает владельцев, но и создает реальную опасность. Домашние любимцы могут обжечь лапы о горячую плиту, слизать остатки вредной для них пищи, наглотаться моющих средств или перенести микробы из лотка на места, где готовится еда.

Ниже приведены пять эффективных шагов, которые помогут искоренить эту привычку.

1. Создайте эффект ''неудобной поверхности''

Одним из самых простых способов является использование липкой двусторонней ленты на краях столешницы. Кошки не переносят липких ощущений на лапах, поэтому быстро теряют интерес к таким местам.

Другая альтернатива - алюминиевая фольга: она шуршит и имеет неприятную текстуру для кошачьих лап, поэтому животное избегает ее прикосновений.

2. Лишите столешницу привлекательности

Если на кухонном столе остаются лакомства, крошки или миска с едой, кошка непременно воспримет это как приглашение. Также привлекает их возможность пить воду из-под крана. Чтобы уменьшить интерес, всегда держите рабочую поверхность чистой и не оставляйте ничего, что может привлечь любимца.

3. Используйте кликеры для обучения

Кликер - это небольшое устройство, которое издает короткий щелкающий звук. Его можно найти в любом зоомагазине. Принцип действия прост: после нажатия кликера кошка получает лакомство. Впоследствии она связывает звук с положительной реакцией хозяина, что помогает формировать желаемое поведение.

4. Поощряйте правильное поведение

Когда кошка остается на полу или выбирает разрешенные места, щелкните кликером и дайте ей лакомство. Так она поймет, что именно такое поведение приносит вознаграждение. Со временем любимец перестанет прыгать на стол, ведь у него будет стимул оставаться на разрешенной территории.

5. Предложите альтернативу

Кошки часто прыгают на столешницы не из непослушания, а из-за естественного желания лазить. Поэтому важно предоставить ей безопасные варианты: кошачье дерево, башню или полку, откуда она сможет наблюдать за всем вокруг.

Поощряйте животное пользоваться этими местами, подкрепляя каждый успех похвалой или лакомством.

Кстати, также рассказывалось, почему кот выбирает спать вместе с вами - ветеринары назвали трогательную причину.

