Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Как отучить кота залезать на стол: ветеринар дал простой совет

Даяна Швец
31 октября 2025, 13:47
61
Научить кота держаться подальше от кухонных столешниц вполне возможно, однако главное действовать системно и последовательно.
кот
Как отучить кота ходить по столу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Как с помощью кликера и терпения переучить кошку лазить по кухне
  • Какие 5 простых способов уберечь кошку от опасных столешниц

Кошки - настоящие исследователи. Они залезают на полки, столы и кухонные поверхности, исследуя все вокруг, рассказывают ветеринары Catster.

Однако такое поведение не только раздражает владельцев, но и создает реальную опасность. Домашние любимцы могут обжечь лапы о горячую плиту, слизать остатки вредной для них пищи, наглотаться моющих средств или перенести микробы из лотка на места, где готовится еда.

видео дня

Ниже приведены пять эффективных шагов, которые помогут искоренить эту привычку.

1. Создайте эффект ''неудобной поверхности''

Одним из самых простых способов является использование липкой двусторонней ленты на краях столешницы. Кошки не переносят липких ощущений на лапах, поэтому быстро теряют интерес к таким местам.

Другая альтернатива - алюминиевая фольга: она шуршит и имеет неприятную текстуру для кошачьих лап, поэтому животное избегает ее прикосновений.

2. Лишите столешницу привлекательности

Если на кухонном столе остаются лакомства, крошки или миска с едой, кошка непременно воспримет это как приглашение. Также привлекает их возможность пить воду из-под крана. Чтобы уменьшить интерес, всегда держите рабочую поверхность чистой и не оставляйте ничего, что может привлечь любимца.

Какие продукты нельзя давать котам
Какие продукты нельзя давать котам / Главред - инфографика

3. Используйте кликеры для обучения

Кликер - это небольшое устройство, которое издает короткий щелкающий звук. Его можно найти в любом зоомагазине. Принцип действия прост: после нажатия кликера кошка получает лакомство. Впоследствии она связывает звук с положительной реакцией хозяина, что помогает формировать желаемое поведение.

4. Поощряйте правильное поведение

Когда кошка остается на полу или выбирает разрешенные места, щелкните кликером и дайте ей лакомство. Так она поймет, что именно такое поведение приносит вознаграждение. Со временем любимец перестанет прыгать на стол, ведь у него будет стимул оставаться на разрешенной территории.

5. Предложите альтернативу

Кошки часто прыгают на столешницы не из непослушания, а из-за естественного желания лазить. Поэтому важно предоставить ей безопасные варианты: кошачье дерево, башню или полку, откуда она сможет наблюдать за всем вокруг.

Поощряйте животное пользоваться этими местами, подкрепляя каждый успех похвалой или лакомством.

Кстати, также рассказывалось, почему кот выбирает спать вместе с вами - ветеринары назвали трогательную причину.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Catster

Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips.

Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ветеринар домашние питомцы домашние животные коты интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

14:05Война
"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

13:54Фронт
В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

13:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

Последние новости

15:02

Цены повышают почти ежедневно: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

14:54

Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике раз и навсегда: простой лайфхак

14:26

Настя Каменских отказалась от еды — что с ней происходит

14:14

Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

14:05

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
13:58

Самое красивое село на планете: где находится и почему местные готовы оттуда сбежать

13:56

Настоящий король стола - нереально вкусный салат "Чикаго"Видео

13:54

"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

13:53

В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

Реклама
13:47

Как отучить кота залезать на стол: ветеринар дал простой совет

13:27

"Он все слышал": Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

13:15

Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресеньеВидео

13:14

Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

13:06

Китай не будет заниматься завершением войны: зачем Трамп на самом деле встречался с Си

12:45

Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из РивииВидео

12:40

Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

12:37

Почему разряжается аккумулятор: главная причина, о которых не догадываются водители

12:06

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:00

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

11:58

"Хорош бегать от армии – время летать!" - Мадяр в мотивирующем ролике объявил о масштабном наборе в Силы Беспилотных Систем актуально

Реклама
11:52

Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

11:44

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

11:31

Впервые за долгое время: Элина Свитолина появилась в Украине с родителями

11:16

Не Китай: названа страна, которая отказом от нефти нанесет серьезный удар по РФ

10:50

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

10:45

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

10:42

Одно платье на двоих: предательницы Елка и Лолита опозорились на красной дорожке

10:41

РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

10:35

Что посмотреть на Хэллоуин: 12 атмосферных картин для тех, кто не любит ужастикиВидео

10:14

Оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике - Атэш

10:09

Ноябрь дебютирует неожиданным теплом: где в Украине потеплеет до +17

09:52

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

09:39

Украинцам начислят до 14 тысяч гривен пенсии: кто получит повышенные выплаты

09:12

РФ повредила важные для ядерной безопасности объекты Украины: МАГАТЭ бьет тревогу

08:49

"Прекратите": Леся Никитюк удивила заявлением о своем возлюбленном

08:41

Солнце ''взорвалось'': на Землю надвинулась магнитная буря ''красного уровня''

08:27

Украина нашла "лазейку", которая заставит Путина сесть за стол переговоров - СМИ

08:10

Дома на Рублевке начали обзаводиться собственной ПВО: почему нужны атаки Украины на Москвумнение

07:48

ВСУ продвинулись под Сумами, Россия теряет более десятка солдат ежедневно - ISW

07:06

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

Реклама
06:11

Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов: месяц больших решений и новых дорогВидео

06:10

Зачем Россия ведет преступную войнумнение

06:00

Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках ведущего новостей за 63 секунды

05:05

"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

04:30

Судьба пошлет особого человека: какие знаки зодиака услышат важное признание

04:03

Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производителиВидео

03:34

Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

01:53

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:33

Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средстваВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять