Почему разряжается аккумулятор: главная причина, о которых не догадываются водители

Частая разрядка автомобильного аккумулятора, известная как паразитное потребление, может быть вызвана скрытыми факторами.

Каким образом невидимые устройства "высасывают" заряд автомобиля

Как мультиметр помогает выявить причину "мертвого" аккумулятора

Некоторые неисправности автомобиля можно обнаружить буквально за несколько минут, например, перегоревшую лампочку. Для этого достаточно просто включить фары, обойти машину и проверить, какая из них не светится. Но есть и такие поломки, которые способны превратиться в настоящую головную боль даже для опытного водителя. Одной из самых коварных является паразитная разрядка аккумулятора, о чем сообщает Slashgear.

Из-за этой проблемы авто может постоянно "садиться", заставляя водителя пользоваться пусковыми проводами или часто покупать новые батареи. Эксперты отмечают, что виновником может быть все: от поврежденных электрических соединений и неправильно установленных устройств до дефектного датчика или посторонней электроники.

"Именно это произошло с одной женщиной, которая владела автомобилем Toyota Tacoma 2019 года выпуска. Разочарованная тем, что она уже трижды заменяла аккумулятор в течение года, она записалась на ремонт, поскольку, казалось, определила проблему как неисправный датчик давления в переднем левом колесе..."

После диагностики оказалось, что ее предположения были ошибочными. Техник провел тест на паразитное потребление энергии и заметил мигающее устройство в зоне ног водителя, небольшой донгл, подключенный к порту OBD-II, который обычно используют для диагностики авто.

Когда специалист отключил его, показатели мультиметра сразу вернулись к норме, подтвердив, что именно это устройство "тянуло" электричество даже в выключенном состоянии. Таким образом, владелица зря потратила немалые деньги на новые аккумуляторы, хотя достаточно было просто отсоединить донгл.

Что может привести к разрядке аккумулятора

Одной из самых больших проблем такого типа является то, что виновником может быть что угодно: от мельчайшей лампочки до сложной электроники. Однако есть несколько типичных причин, которые случаются чаще всего.

"Если вы заметили, что аккумулятор разряжается, начните с проверки основных вещей - не оставили ли вы включенными фары."

Эксперты советуют сперва проверить очевидное: не горит ли свет в салоне, не остался ли открытым бардачок или багажник, где часто работает маленькая лампочка. Даже такие мелочи способны постепенно разрядить батарею.

Если все в порядке, тогда стоит обратить внимание на возраст аккумулятора. Если ему больше пяти лет, то он мог просто потерять емкость и нуждается в замене. Также сильный мороз или жара значительно сокращают срок службы батареи.

Еще одна вероятная причина - неисправный генератор. Если он не заряжает батарею во время движения, авто может "сесть" прямо на стоянке. Есть несколько способов самостоятельно проверить генератор с помощью мультиметра, не обращаясь в СТО.

Кроме того, радио или сигнализация с неоригинального рынка могут потреблять энергию даже в выключенном состоянии. Если проблема появилась после установки дополнительного оборудования, скорее всего, причина именно в нем.

"Мультиметр - это недорогой прибор, и с помощью него вы также можете провести тест на паразитное потребление энергии аккумулятора..."

Таким образом, даже простой измерительный прибор может помочь выявить источник проблемы без помощи специалиста.

Также ранее объяснялось, какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора.

