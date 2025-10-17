Украинцев ставит в ступор новый странный знак: означает символ с черными полосами

Новый дизайн с полосами был выбран, поскольку он более заметен, чем предыдущие обозначения, особенно в условиях дождя и снега.

На дорогах вводят новый предупредительный дорожный знак с кодом Р-33

Знак требует от водителя немедленно снизить скорость и перейти на ближний свет фар

На дорогах начали появляться новые предупредительные знаки, имеющие целью повысить безопасность движения в условиях ограниченной видимости. Речь идет о знаке с кодом Р-33 - белый треугольник с красной каймой, черными полосами и изображением автомобиля. Как пишет издание Твоя МАШИНА, этот знак информирует водителей о потенциальной опасности из-за тумана, сильных осадков или задымления.

Первой страной, где официально начали устанавливать такие отметки, стала Испания. Новые дорожные символы размещают в местах, где часто фиксируются погодные явления, резко снижающие видимость.

В горных регионах, особенно на извилистых участках Пиренеев, Р-33 будет иметь особое значение. Здесь туман может появиться буквально за минуту, поэтому эксперты советуют снижать скорость, переходить на ближний свет и соблюдать дистанцию. Использование дальнего света в таких условиях нежелательно - оно создает эффект "световой стены", что только ухудшает видимость.

Специалисты добавляют, что увидев знак Р-33, водители должны быть максимально внимательными и ориентироваться на дорожную разметку.

Для чего знак с черными полосами - объяснение эксперта

Ранее на подобных табличках изображали мелкие точки, но тесты показали, что черные полосы видно лучше, даже во время дождя или снегопада. Поэтому обновленный вариант планируют сделать единым стандартом для всех стран ЕС. Сейчас новый знак проходит испытания во Франции, Германии и Италии.

Так, испанский дорожный инженер Мануэль Лопес объясняет:

"Если водитель видит этот знак, он должен понимать, что впереди участок, где глаза уже не главный помощник. Здесь нужно снизить скорость и перейти на ближний свет", - говорит инженер.

К слову, также ранее объяснялось, что означает новый дорожный знак с "черными воротами".

