Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

Анна Ярославская
29 декабря 2025, 10:05
Не решены ключевые вопросы. Кроме того, пока неизвестна позиция Путина.
Зеленский, Трамп, Путин
Президент США не пообещал усиления давления на Россию в случае провала переговоров / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Краткие тезисы:

  • Путь к миру остаётся сложным
  • Главное препятствие — отсутствие согласия со стороны Путина по обновлённому мирному плану
  • Не решены ключевые вопросы: статус Донбасса, гарантии безопасности и сроки прекращения огня

Несмотря на оптимизм президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после переговоров в Мар-а-Лаго 28 декабря, на пути к достижению мира существует еще несколько весомых препятствий.

Как пишет Politico, одно из ключевых препятствий — отсутствие согласия от главы РФ Владимира Путина, который публично до сих пор не комментировал обновленный 20-пунктный мирный план.

Другие важные вопросы, которые до сих пор требуют выяснения, это контроль над Донбассом, укрепление американских послевоенных гарантий безопасности и определение сроков и последовательности любого потенциального прекращения огня. Против последнего выступает лидер Кремля, как объявил во время пресс-конференции после переговоров Трамп.

Президент США признает, что до сих пор спорным вопросом остается украинский Донбасс. Зеленский ранее предложил его оставить свободной экономической зоной, когда же Путин продолжал высказывать претензии на весь регион. На вопрос в ходе разговора с прессой, удалось ли урегулировать этот пункт, Трамп возразил, хотя и выразил надежду, что это удастся сделать.

"Я бы сказал, что не "договорились", но мы приближаемся к соглашению по этому вопросу", — сказал президент США.

В то же время пресс-конференция лидеров показала и некоторые положительные сдвиги.

"По крайней мере, после воскресной встречи Зеленский демонстрировал более единый фронт с Трампом, чем после их последней встречи в Белом доме этой осенью", — пишет Politico.

В частности, в Трамп на этот раз похвалил Зеленского за стремление к достижению мира. Также он едва ли не впервые заговорил о своем возможном приезде в Украину, чтобы выступить перед парламентом.

Несмотря на это, президент США продолжал утверждать, что Кремль якобы стремится к миру и хочет окончания войны. Также он упоминал о том, что РФ якобы "желает успеха" Украине.

Во время пресс-конференции Дональд Трамп также воздержался от ответа на вопрос о том, будут ли предоставлены Украине миллиарды, которые удерживает Европа в замороженных активах РФ, или же будут ли они переданы Москве.

В случае провала мирных переговоров Трамп не пообещал усилить давление на Кремль или усилить помощь Киеву. Вместо этого он предложил "умыть руки и уйти", пишет издание, поскольку сказал о том, что стороны "продолжат бороться и умирать".

"Если ничего не происходит, они продолжают бороться и продолжают умирать. А мы не хотим, чтобы это произошло", — сказал Трамп.

Изменились ли позиции сторон и есть ли прогресс

Корреспондент Sky News Марк Стоун считает, что после многочасовых переговоров в Мар-а-Лаго между Зеленским и Трампом существенных изменений в позициях сторон почти нет.

"На самом деле достаточно сложно понять, что именно происходит, ведь, если смотреть на факты, никакого реального прогресса сегодня не было", — отметил корреспондент.

"Говорили о большом прогрессе. Трамп — бесспорно. Зеленский — немного сдержаннее. Но, похоже, ни одна из сторон не изменила и не сдвинула с места свои позиции по ключевым вопросам", — считает Стоун.

В то же время, отметил он, стороны также не сделали шага назад. Этот факт журналист назвал положительным, однако в очередной раз повторил, что "не считает, что произошли какие-то существенные изменения в позициях".

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений.сВ частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.

Далее будет создана американская рабочая группа, которая будет заниматься достижением мира в Украине. Переговорщики начнут работать с Россией, и к ним могут присоединиться украинские чиновники.

В начале января лидеры стран "коалиции решительных" соберутся в Париже. На встрече планируется определить конкретный вклад каждой страны в обеспечение безопасности Украины.

Стоит отметить, что Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.

Как пишет Fox News, Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры. Если разговор состоится, что это будут первые прямые переговоры двух президентов за последние 5 лет.

При каких условиях Путин согласится на мир: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что глава РФ Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях:

  • страх (для этого пока нет предпосылок);
  • получения условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы).

"Последний пункт, пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавливать. Здесь особенно надо обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как метко сказал один мой знакомый. Исходя из выше сказанного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша", - сказал Денисенко.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Дональд Трамп новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Не дни, а недели и месяцы: где самая сложная ситуация со светом и когда ее исправят

Не дни, а недели и месяцы: где самая сложная ситуация со светом и когда ее исправят

10:59Украина
Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

10:05Мир
Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году

10:00Интервью
Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Больше чем "паляниця": какое короткое слово выдает настоящего украинца

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Рецепт божественной закуски на Новый год: весь секрет в начинке

Китайский гороскоп на сегодня 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Китайский гороскоп на сегодня 29 декабря: Драконам - гнев, Собакам - сплетни

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

