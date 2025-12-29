Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры - Fox News

Что известно:
- Существует вероятность личного разговора Владимира Зеленского с Путиным
- Трамп может считать личной победой разговор Зеленского и Путина
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Мар-а-Лаго, после которой стало известно, что впервые за более чем 5 лет может может состояться личный разговор Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.
"Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут продолжить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Источник уже считаешь "дипломатической победой" для президента США возможный телефонный разговор. Самым большим достижением в мирном процессе стал бы разговор, если бы это произошло в день переговоров с Трампом.
"Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе", - добавил источник.
В издании также добавили, что Трамп хочет вовлечь Зеленского в прямые переговоры с Путиным. Источник утверждает, что возможность переговоров Киева и Кремля была в августе и сентябре 2024 года до начала Курской операции.
Когда может быть достигнуто мирное соглашение - мнение эксперта
Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.
Встреча Трампа и Зеленского - последние новости
Как писал Главред, 28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.
После этих переговоров оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на все сто. Трамп также отметил достижение прогресса.
Трамп также провел переговоры с главой РФ. Во время телефонного разговора Путин заявил, что Украина должна сдать Донбасс для окончания войны.
29 декабря Главред со ссылкой на президентов рассказал, что ждет Украину в ближайшие недели. Президент Украины также отметил, что стороны будут рассматривать шесть документов по мирному плану. Он выразил надежду, что уже в январе 2026 года удастся достичь договоренностей.
