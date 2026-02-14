Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удар был смертельным: Россия атаковала Украину, есть жертва и пострадавшие

Анна Косик
14 февраля 2026, 07:42
561
В результате российской атаки есть разрушения и, что самое страшное, погибшая.
последствия атаки на Одессу
Россияне ударом беспилотника убили человека / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области

Главное:

  • В Черниговской области в результате атаки РФ есть разрушения
  • Два человека пострадали в результате ударов по Киевской области
  • В Одессе погиб человек из-за атаки РФ

С вечера 13 февраля до утра 14 февраля страна-агрессор Россия атакует Украину беспилотниками. Под ударами этой ночью оказались Черниговская, Киевская и Одесская области.

Представители власти уже сообщили о последствиях вражеского обстрела: известно о погибшей, раненых и значительных разрушениях.

видео дня

Атака на Черниговскую область

В Новгород-Северском с вечера пятницы гремели взрывы. Начальник РГА Александр Селиверстов сообщил, что в результате попадания ударного беспилотника типа "Герань" практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации.

Последствия российской атаки на Черниговщину
Последствия российской атаки на Черниговскую область / фото: facebook.com/profile.php?id=61579137283645

"Враг целенаправленно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, пытаясь запугать людей и дестабилизировать жизнь приграничных общин. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

дрон
Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Атака на Киевскую область

В результате очередной атаки на Киевскую область в Вышгородском районе пострадали два человека. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины — закрытый перелом костей предплечья. Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.

Кроме этого, в результате атаки произошел пожар в частном жилом доме, где жили пострадавшие. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери. Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается фиксация и уточнение последствий вражеской атаки.

Атака на Одесскую область

Ночью Одесская область снова оказалась под ударами беспилотников РФ. В Одессе в результате попадания БПЛА повреждена крыша одноэтажного жилого дома. Пожар спасателям удалось оперативно ликвидировать.

"К сожалению, в результате атаки погибла женщина. Соболезнования родным и близким", - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывной волной также повреждено остекление рядом расположенных надворных построек. На месте работают все соответствующие службы, правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения.

  • Ликвидация последствий ночной атаки РФ на Одессу 14 февраля
    Ликвидация последствий ночной атаки РФ на Одессу 14 февраля фото: ГСЧС Одесщины
  • Ликвидация последствий ночной атаки РФ на Одессу 14 февраля
    Ликвидация последствий ночной атаки РФ на Одессу 14 февраля фото: ГСЧС Одесщины
  • Ликвидация последствий ночной атаки РФ на Одессу 14 февраля
    Ликвидация последствий ночной атаки РФ на Одессу 14 февраля фото: ГСЧС Одесщины
  • Ликвидация последствий ночной атаки РФ на Одессу 14 февраля
    Ликвидация последствий ночной атаки РФ на Одессу 14 февраля фото: ГСЧС Одесщины

Эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ в атаках дронами

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам авиационного рынка Богдана Долинце, оккупационная армия, вероятно, продолжит наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре Украины до завершения отопительного сезона.

Он отметил, что ранее враг активно наращивал интенсивность атак беспилотными системами и вышел на способность осуществлять атаку порядка 100-150 беспилотниками в течение одного часа. Но вряд ли врагу удастся быстро увеличить эти возможности.

Российские атаки на Украину - последние новости

Ранее стало известно, что в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Состояние троих пострадавших тяжелое.

Накануне армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я крупная подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения на ней значительные.

Напомним, Главред писал, что 12 февраля в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников.

Другие новости:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подвергся люстрации, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса обстрелы Киевская область Черниговская область новости Украины новости Одессы атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

10:44Украина
Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:32Война
ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:52Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Последние новости

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

Реклама
08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

08:10

Бубка и Борзов: подводные камни увольнения из МОКмнение

08:10

Что на самом деле сделал Гераскевич для Украины и мирамнение

07:42

Удар был смертельным: Россия атаковала Украину, есть жертва и пострадавшиеФото

06:10

Главный аксессуар сезона: что в тренде в 2026 году

05:57

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

05:23

Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

05:02

"Как не целоваться": Остапчук вывез жену в Барселону на День влюбленных

04:41

Хрущевки, чешки, сталинки: в каких квартирах времен СССР лучшая планировка

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Реклама
03:48

Лучшие фильмы 2025 года: самые громкие релизы, которые уже вышли

03:32

Страсть, верность и контроль: астролог раскрыла правду о том, какие Скорпионы в любви

02:50

Земля входит в эру разрушительных климатических потрясений: пугающий прогноз

01:41

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

00:27

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

13 февраля, пятница
23:43

Отключение электроэнергии 14 февраля в Украине: предупреждение о новых графиках

23:19

Шахеды идут над домами: в Киеве гремят взрывы

23:10

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

23:03

Почему "трясет" именно Полтавщину: эксперт назвал причину частых землетрясений

22:45

США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

22:42

Салат всего из трех ингредиентов: бомбический рецептВидео

22:25

Референдум и встреча с Путиным: Зеленский назвал решающую дату для Украины

22:12

Агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине – эксперт

22:05

Как распознать действительно умного человека: его выдают 5 признаков

21:41

Джастин Трюдо приобрел любовное гнездышко для Кэти Перри

21:13

В Киеве экстренно меняют формат обучения в школах и детсадах: что нужно знать

21:08

Украинцев будут отучать пить: в Кабмине рассказали о плане на 3 года

21:06

Жена Виктора Павлика решила отказаться от фамилии

20:47

"Трогательный момент": вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта

20:45

"Зеленскому придется действовать": громкое заявление Трампа о завершении войны

Реклама
20:27

350 землетрясений произошло в Украине за 3 года: связано ли это с войной

20:15

Как будут отключать свет в Ровно 14 февраля: новый график для Ровенской области

20:00

Цель определена: РФ готовит ракетный удар по Украине, названы сроки

19:47

Уборка вашего жилья уже никогда не будет прежней: топ-5 правил идеального клининга

19:42

"Движется со скоростью улитки": Рютте высмеял армию Путина

19:10

Почему Трамп до весны не выйдет из мирных переговоровмнение

18:59

"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

18:55

"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

18:44

"Гонка оказалась нервной": украинец впервые в истории стал чемпионом "Формулы-4"Видео

18:41

"Тепла уже не увидят": тревожный прогноз отключения батарей в Киеве

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять