Удар был смертельным: Россия атаковала Украину, есть жертва и пострадавшие

В результате российской атаки есть разрушения и, что самое страшное, погибшая.

Россияне ударом беспилотника убили человека / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области

Главное:

В Черниговской области в результате атаки РФ есть разрушения

Два человека пострадали в результате ударов по Киевской области

В Одессе погиб человек из-за атаки РФ

С вечера 13 февраля до утра 14 февраля страна-агрессор Россия атакует Украину беспилотниками. Под ударами этой ночью оказались Черниговская, Киевская и Одесская области.

Представители власти уже сообщили о последствиях вражеского обстрела: известно о погибшей, раненых и значительных разрушениях.

Атака на Черниговскую область

В Новгород-Северском с вечера пятницы гремели взрывы. Начальник РГА Александр Селиверстов сообщил, что в результате попадания ударного беспилотника типа "Герань" практически уничтожено здание Новгород-Северской районной государственной администрации.

Последствия российской атаки на Черниговскую область / фото: facebook.com/profile.php?id=61579137283645

"Враг целенаправленно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, пытаясь запугать людей и дестабилизировать жизнь приграничных общин. Информация о пострадавших уточняется", - добавил он.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Атака на Киевскую область

В результате очередной атаки на Киевскую область в Вышгородском районе пострадали два человека. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Мужчина получил множественные осколочные ранения верхних конечностей, лица и шеи. У женщины — закрытый перелом костей предплечья. Оба пострадавших госпитализированы в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал он.

Кроме этого, в результате атаки произошел пожар в частном жилом доме, где жили пострадавшие. Уничтожена кровля и перекрытия, повреждены окна и двери. Пожар оперативно локализован и ликвидирован подразделениями ГСЧС.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Продолжается фиксация и уточнение последствий вражеской атаки.

Атака на Одесскую область

Ночью Одесская область снова оказалась под ударами беспилотников РФ. В Одессе в результате попадания БПЛА повреждена крыша одноэтажного жилого дома. Пожар спасателям удалось оперативно ликвидировать.

"К сожалению, в результате атаки погибла женщина. Соболезнования родным и близким", - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывной волной также повреждено остекление рядом расположенных надворных построек. На месте работают все соответствующие службы, правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения.

Эксперт раскрыл "потолок" возможностей РФ в атаках дронами

Главред писал, что по словам эксперта по вопросам авиационного рынка Богдана Долинце, оккупационная армия, вероятно, продолжит наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре Украины до завершения отопительного сезона.

Он отметил, что ранее враг активно наращивал интенсивность атак беспилотными системами и вышел на способность осуществлять атаку порядка 100-150 беспилотниками в течение одного часа. Но вряд ли врагу удастся быстро увеличить эти возможности.

Российские атаки на Украину - последние новости

Ранее стало известно, что в результате российской атаки на Одесскую область в ночь на 13 февраля один человек погиб, шестеро - пострадали. Состояние троих пострадавших тяжелое.

Накануне армия РФ в очередной раз атаковала энергетический объект ДТЭК. Это уже 31-я крупная подстанция компании в Одесской области, которую повредил враг. Разрушения на ней значительные.

Напомним, Главред писал, что 12 февраля в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу баллистическими ракетами. Днепр и район были под ударом ракет и беспилотников.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подвергся люстрации, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

