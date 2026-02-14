ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

Почти 90% российских подразделений потеряли связь после того, как Маск отключил сервис в начале февраля.

ВСУ перешли в контрнаступление / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что написано в материале The Telegraph:

Контрнаступление ВСУ является ответом на благоприятные условия на поле боя

Украина активизировала удары по военным объектам внутри России

Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как оккупантам запретили использовать терминалы Starlink. Издание The Telegraph привело данные Института изучения войны (ISW), о том, что ВСУ начали локальные контратаки для восстановления связи между позициями на линии фронта между южным Добропильем и северной Варваривкой.

На картах показаны контрнаступления вблизи Тернуватое, Добропилья и Зализнычного, недалеко от границы между Днепропетровской и Запорожской областями.

Аналитики ISW считают, что контрнаступление ВСУ является ответом на благоприятные условия на поле боя, созданные отчасти из-за потери Россией терминалов Starlink.

Издание отметило, что почти 90% российских подразделений потеряли связь после того, как Маск отключил сервис в начале февраля. Это решение было принято после того, как стало известно, что оккупанты устанавливают терминалы Starlink на "Шахеды".

К тому же, российские коммуникации пострадали из-за решения Кремля ввести новые ограничения на использование мессенджера Telegram, используемого российскими оккупантами.

Удары по объектам в РФ

Издание отметило, что помимо локальных контратак, Украина активизировала удары по военным объектам внутри РФ. В частности, Украина атаковала крылатыми ракетами "Фламинго" один из крупнейших складов боеприпасов российской армии, который находится под Волгоградом и ракетный завод в Тамбовской области.

"Украинские силы также уничтожили 6000 беспилотников под Суджей в Курской области, что стало одной из крупнейших потерь Москвы на сегодняшний день", - написало издание.

Переговорный процесс

Также было объявлено о новом раунде мирных переговоров с участием России, Украины и США в Женеве.

Российскую делегацию на нем возглавит Владимир Мединский, помощник российского диктатора Владимира Путина.

Издание отметило, что возвращение Мединского предполагает, что Кремль, возможно, пытается затянуть мирные переговоры после того, как украинские чиновники ранее назвали его "псевдоисториком" из-за его жестких требований.

Журналисты напомнили, что в ходе предыдущих переговоров Мединский сравнил войну против Украины с Великой Северной войной, в которой участвовали РФ и Швеция и которая длилась 21 год, с 1700 по 1721 год, во время правления Петра Великого.

"Путин ранее сравнивал себя с бывшим российским императором", - добавило издание.

Starlink / Инфографика: Главред

Как блокировка терминалов Starlink влияет на фронт

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты уменьшили количество штурмов на фронте. Это произошло после блокировки незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink.

Между тем лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что таким преимуществом можно воспользоваться для планирования определенных мероприятий. Он считает это "наиболее болезненным периодом для врага".

"Потом они все-таки адаптируются к условиям войны и им это будет проще сделать, чем если бы мы столкнулись с подобной проблемой, так как почти 2 года с начала полномасштабного вторжения противник не использовал Starlink как систему связи в военной сфере", - отметил он.

Отключение Starlink в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, российская армия впервые смогла эффективно использовать дроны-камикадзе типа Шахед, оснащенные терминалами спутникового интернета Starlink, в районе Кропивницкого. Об этом свидетельствуют обнародованные российскими военными видеокадры атаки на украинские вертолеты с применением этих беспилотников. Информацию подтвердил советник министра обороны Украины, специалист в области радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Сразу после этого министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что часть терминалов Starlink будет отключена в рамках противодействия применению этой технологии российскими оккупантами для ударов по регионам Украины.

Уже 1 февраля генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что меры, которые компания приняла для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, уже дали эффект.

Позже появилась информация о том, что украинские войска должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют в целях обороны, потому что иначе продолжить их работу не получится.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

