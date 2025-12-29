"Третья попытка": звезда "Лиги смеха" объявил о мобилизации в ВСУ

Известный комик Кирилл Ганин показался в военной форме.

Кирилл Ганин мобилизировался / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кирилл Ганин

Кирилл Ганин мобилизировался

Где он будет служить

Известный украинский комик Кирилл Ганин появился в соцсетях и объявил о своей мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины. В своем Instagram он ответил на хейтерские комментарии и показался в военной форме.

Комик заявил, что принял решение мобилизоваться не для славы, а по внутреннему убеждению.

"Я принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Не для хайпа, не для ролика, не потому что это надо кому-то. Это мое личное решение. Мое "надо". Я вас всех услышал, а теперь иду делать то, на что решился", — сказал Ганин.

Кирилл Ганин - Лига Смеха / фото: instagram.com, Кирилл Ганин

Пока неизвестно, где именно будет служить Кирилл и чем будет заниматься. Он пообещал рассказать подробности во время новогоднего стрима. Ранее Ганин сообщал, что уже дважды пытался мобилизоваться, но каждый раз его уговаривали не делать этого, ведь он якобы полезнее в тылу.

"Я несколько раз говорил в интервью, что меня дважды не брали в армию. Что ж, вот третья попытка", — написал тогда комик.

Кирилл Ганин ВСУ / фото: instagram.com, Кирилл Ганин

Как сообщало издание Comments.ua в начале декабря, Кирилла Ганина доставили в Святошинский территориальный центр комплектования. Звезда "Лиги смеха" присоединился к одной из боевых бригад ВСУ.

О шоу: Лига Смеха Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

