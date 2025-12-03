Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

Читайте больше:
Украинский комик, актер и звезда шоу "Лига Смеха" Кирилл Ганин уже неделю не выходит на связь с поклонниками. В Сети предположили, что юморист мобилизовался.
Как сообщает издание Comments.ua, Ганин якобы прибыл в Святошинский территориальный центр комплектования, прошел военно-врачебную комиссию, после чего присоединился к одной из боевых бригад ВСУ.
Сам Кирилл Ганин и его представители пока не подтверждают и не опровергают слухи о мобилизации комика. Однако еще в 2023 году он заявлял, что брони не имеет, и от мобилизации в случае получения повестки уклоняться не планирует.
Более того - Ганин дважды сам приходил в ТЦК, но получал отказ. "Я говорил: "Давайте что-нибудь делать". Мне говорили: "Не до тебя, сейчас не мешай, сейчас ты будешь лишним". Я начал делать стримы. И где-то, наверное, через месяца два снова пошел в военкомат. А мне говорили: "Ну ты совсем дурак, какой фронт? Тебя если ранят, кто тебя оттянет? Зачем это надо? Лишний метр окопа рады тебя копать? Чувак, делаешь эфир, иди домой, хорошо получается", - поделился юморист.
О шоу: Лига Смеха
Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.
