Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

Кирилл Ганин ранее отмечал, что не боится получить повестку.

https://glavred.info/starnews/zvezda-ligi-smeha-mobilizovalsya-v-vsu-smi-10721075.html Ссылка скопирована

Кирилл Ганин комик - что известно про мобилизацию артиста / коллаж: Главред, фото: .instagram.com/kiril.ganin_club

Читайте больше:

Что известно про мобилизацию Кирилла Ганина

Что артист говорил о своей возможной службе

Украинский комик, актер и звезда шоу "Лига Смеха" Кирилл Ганин уже неделю не выходит на связь с поклонниками. В Сети предположили, что юморист мобилизовался.

Как сообщает издание Comments.ua, Ганин якобы прибыл в Святошинский территориальный центр комплектования, прошел военно-врачебную комиссию, после чего присоединился к одной из боевых бригад ВСУ.

видео дня

Сам Кирилл Ганин и его представители пока не подтверждают и не опровергают слухи о мобилизации комика. Однако еще в 2023 году он заявлял, что брони не имеет, и от мобилизации в случае получения повестки уклоняться не планирует.

Более того - Ганин дважды сам приходил в ТЦК, но получал отказ. "Я говорил: "Давайте что-нибудь делать". Мне говорили: "Не до тебя, сейчас не мешай, сейчас ты будешь лишним". Я начал делать стримы. И где-то, наверное, через месяца два снова пошел в военкомат. А мне говорили: "Ну ты совсем дурак, какой фронт? Тебя если ранят, кто тебя оттянет? Зачем это надо? Лишний метр окопа рады тебя копать? Чувак, делаешь эфир, иди домой, хорошо получается", - поделился юморист.

Кирилл Ганин комик - что известно про мобилизацию артиста / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холостяка" Инна Белень похвасталась обручальным кольцом. Новую любовь она нашла вскоре после расставания с Александром Тереном Будько.

Также ветеран и главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк 13" Терен прокомментировал свой разрыв близких отношений с блогершей Еленой Мандзюк.

Читайте также:

О шоу: Лига Смеха Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред