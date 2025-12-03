Укр
Звезда "Лиги Смеха" мобилизовался в ВСУ - СМИ

Анна Подгорная
3 декабря 2025, 23:45
Кирилл Ганин ранее отмечал, что не боится получить повестку.
Кирилл Ганин
Кирилл Ганин комик - что известно про мобилизацию артиста / коллаж: Главред, фото: .instagram.com/kiril.ganin_club

  • Что известно про мобилизацию Кирилла Ганина
  • Что артист говорил о своей возможной службе

Украинский комик, актер и звезда шоу "Лига Смеха" Кирилл Ганин уже неделю не выходит на связь с поклонниками. В Сети предположили, что юморист мобилизовался.

Как сообщает издание Comments.ua, Ганин якобы прибыл в Святошинский территориальный центр комплектования, прошел военно-врачебную комиссию, после чего присоединился к одной из боевых бригад ВСУ.

Сам Кирилл Ганин и его представители пока не подтверждают и не опровергают слухи о мобилизации комика. Однако еще в 2023 году он заявлял, что брони не имеет, и от мобилизации в случае получения повестки уклоняться не планирует.

Более того - Ганин дважды сам приходил в ТЦК, но получал отказ. "Я говорил: "Давайте что-нибудь делать". Мне говорили: "Не до тебя, сейчас не мешай, сейчас ты будешь лишним". Я начал делать стримы. И где-то, наверное, через месяца два снова пошел в военкомат. А мне говорили: "Ну ты совсем дурак, какой фронт? Тебя если ранят, кто тебя оттянет? Зачем это надо? Лишний метр окопа рады тебя копать? Чувак, делаешь эфир, иди домой, хорошо получается", - поделился юморист.

Кирилл Ганин
Кирилл Ганин комик - что известно про мобилизацию артиста / Скриншот YouTube

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холостяка" Инна Белень похвасталась обручальным кольцом. Новую любовь она нашла вскоре после расставания с Александром Тереном Будько.

Также ветеран и главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк 13" Терен прокомментировал свой разрыв близких отношений с блогершей Еленой Мандзюк.

О шоу: Лига Смеха

Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

