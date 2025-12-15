РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездов

Из-за российской атаки ранения получили два человека.

Удар по Днепропетровской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

Россия атаковала Днепропетровскую область дронами

Повреждена инфраструктура и транспортное предприятие

Фиксируются задержки ряда поездов

Страна-агрессор Россия нанесла удары по Днепропетровской области, используя дроны и реактивные системы залпового огня. В результате этого ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

По его словам, российские войска атаковали Николаевскую общину на Синельниковщине, применив БпЛА.

"Пострадали двое мужчин - 29 и 42 лет. Произошли пожары. Изуродована инфраструктура", - говорится в сообщении.

Также россияне направили дроны на Павлоград и Пятихатки. В результате этого возникли возгорания, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие.

В ГСЧС добавили, что в результате обстрела в Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, возник пожар. Во время его ликвидации российские войска нанесли повторный удар.

"Ранения получили спасатель и работник предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу. В Каменском и Павлоградском районах также возникли пожары. Повреждены объекты инфраструктуры и транспортное предприятие. Все пожары ликвидированы", - сказали спасатели.

Задержки поездов

В Укрзализныце сообщили, что в результате вражеского обстрела на Днепропетровщине, зафиксировано обесточивание контактной сети.

"Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются", - заявили в ведомстве.

В частности, задерживаются поезда, следующие через данный регион:

№119 Днепр - Холм (+3 ч);

№120 Холм - Днепр (+3:40);

№75/76 Киев - Кривой Рог (+4:25);

№37/38 Киев - Запорожье (+4:10);

№79/80 Днепр - Львов (+6:30).

Стоит заметить, что некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками 3-4 часа. В частности, поезд №6008 Пятихатки - Днепр следует с задержкой 3 часа, а №6501 Пятихатки - Кривой Рог 4 часа.

Главная цель для российских ударов

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды.

Он подчеркнул, что россияне модернизируют ракеты, совершенствуют дроны и средства связи.

"Как правило, Россия сосредотачивается на одном-двух районах и наносит массированный удар с использованием более 500 беспилотников и полсотни ракет", - говорит эксперт.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря в некоторых областях Украины прогремели взрывы из-за атаки страны-агрессора России. Согласно сообщениям Воздушных сил ВС Украины, враг трижды поднимал в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К и атаковал регионы ракетами и дронами.

Известно, что Одесская область пережила одну из самых массированных атак. Вследствие этого были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Владимир Зеленский сказал, что в результате атаки было повреждено более 10 гражданских объектов в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Черкасской областях.

