Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездов

Мария Николишин
15 декабря 2025, 09:59
62
Из-за российской атаки ранения получили два человека.
РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездов
Удар по Днепропетровской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Россия атаковала Днепропетровскую область дронами
  • Повреждена инфраструктура и транспортное предприятие
  • Фиксируются задержки ряда поездов

Страна-агрессор Россия нанесла удары по Днепропетровской области, используя дроны и реактивные системы залпового огня. В результате этого ранения получили два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

По его словам, российские войска атаковали Николаевскую общину на Синельниковщине, применив БпЛА.

видео дня

"Пострадали двое мужчин - 29 и 42 лет. Произошли пожары. Изуродована инфраструктура", - говорится в сообщении.

Также россияне направили дроны на Павлоград и Пятихатки. В результате этого возникли возгорания, повреждена инфраструктура и транспортное предприятие.

В ГСЧС добавили, что в результате обстрела в Синельниковском районе повреждены объекты инфраструктуры, возник пожар. Во время его ликвидации российские войска нанесли повторный удар.

"Ранения получили спасатель и работник предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу. В Каменском и Павлоградском районах также возникли пожары. Повреждены объекты инфраструктуры и транспортное предприятие. Все пожары ликвидированы", - сказали спасатели.

  • Удар по Днепропетровской области
    Удар по Днепропетровской области фото: ГСЧС
  • Удар по Днепропетровской области
    Удар по Днепропетровской области фото: ГСЧС
  • Удар по Днепропетровской области
    Удар по Днепропетровской области фото: ГСЧС
  • Удар по Днепропетровской области
    Удар по Днепропетровской области фото: ГСЧС
  • Удар по Днепропетровской области
    Удар по Днепропетровской области фото: ГСЧС

Задержки поездов

В Укрзализныце сообщили, что в результате вражеского обстрела на Днепропетровщине, зафиксировано обесточивание контактной сети.

"Резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются", - заявили в ведомстве.

В частности, задерживаются поезда, следующие через данный регион:

  • №119 Днепр - Холм (+3 ч);
  • №120 Холм - Днепр (+3:40);
  • №75/76 Киев - Кривой Рог (+4:25);
  • №37/38 Киев - Запорожье (+4:10);
  • №79/80 Днепр - Львов (+6:30).

Стоит заметить, что некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками 3-4 часа. В частности, поезд №6008 Пятихатки - Днепр следует с задержкой 3 часа, а №6501 Пятихатки - Кривой Рог 4 часа.

Главная цель для российских ударов

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что Россия ставит перед собой задачу погрузить Киев в блэкаут, разбить энергетические и тепловые сети, а также подачу воды.

Он подчеркнул, что россияне модернизируют ракеты, совершенствуют дроны и средства связи.

"Как правило, Россия сосредотачивается на одном-двух районах и наносит массированный удар с использованием более 500 беспилотников и полсотни ракет", - говорит эксперт.

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездов
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря в некоторых областях Украины прогремели взрывы из-за атаки страны-агрессора России. Согласно сообщениям Воздушных сил ВС Украины, враг трижды поднимал в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К и атаковал регионы ракетами и дронами.

Известно, что Одесская область пережила одну из самых массированных атак. Вследствие этого были повреждены объекты гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Владимир Зеленский сказал, что в результате атаки было повреждено более 10 гражданских объектов в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Также оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Черкасской областях.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ГСЧС Укрзализныця Днепропетровская область движение поездов новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

10:16Украина
РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездов

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездов

09:59Украина
"Киев должен думать не о сделке": в РФ признались, чего ожидают от переговоров

"Киев должен думать не о сделке": в РФ признались, чего ожидают от переговоров

09:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

Последние новости

10:40

Может даже загорется: найден дефект, который выводит из строя солнечные панели

10:20

"Его убьют": известный продюсер рассказал о тяжелой зависимости Винника

10:16

Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

10:12

Звезда "Волка с Уолл-стрит" с женой были найдены жестоко убитыми - детали

09:59

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездовФото

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
09:43

"Киев должен думать не о сделке": в РФ признались, чего ожидают от переговоров

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 декабря (обновляется)

09:27

"Есть что сказать": бывший Елены Тополи удивил заявлением о ее разводе

09:22

"Люди в отчаянии плачут": как Владимир Великий на самом деле крестил КиевВидео

Реклама
09:19

В Украине готовят закон о выборах во время войны: как по-новому будут голосовать украинцы

09:12

Пять знаков зодиака, которые в это Рождество неожиданно получат деньги

09:00

Наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует ПутинВидео

08:58

"Хороший знак": в Германии оценили готовность РФ к миру и ход переговоров

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Армейская система обесценивает самый ценный ресурс войны - людеймнение

08:18

Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

08:17

В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

07:01

Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

06:29

Трамп решил попытаться оторвать Беларусь от Россиимнение

05:21

Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: это может разгневать Огненную Лошадь

Реклама
04:40

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке жирафа в очках за 23 секунды

03:32

Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

03:05

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

01:56

"Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

01:30

Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке

00:51

"Помощник" может стать врагом: какую функцию в авто стоит отключить зимой

00:31

Осталась неосуществимой: раскрыта большая мечта Степана Гиги

14 декабря, воскресенье
23:52

Костюк может получить продление контракта с "Динамо": эксперт назвал условие

23:50

Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"

23:41

"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

22:07

Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи

21:54

Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раундФотоВидео

21:35

До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабряФото

21:17

Как украинцы освещали дома до электричества: от лучины до керосиновой лампы

21:12

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

21:09

Серия громких взрывов под Москвой: россияне жалуются на атаку неизвестных дроновВидео

21:02

Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садоводаВидео

20:41

Что ставить на Рождество - дидух или елку: что на самом деле является украинским символом

20:14

Старых цен украинцы уже не увидят: в январе рекордно подорожает один продукт

Реклама
20:06

Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатстваВидео

20:05

Сравнила с мусором: Елена Мозговая жестко высказалась о личных границах

19:59

Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

19:47

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

19:22

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:07

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровищаВидео

18:58

Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мирВидео

18:58

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58

"Бросают в бой все, что есть": оккупанты стремятся окружить важный город

18:50

Уроки Нюрнбергского процесса: почему зло не должно побеждатьмнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять